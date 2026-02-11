Glovo, marca española de reparto a domicilio, creó, presuntamente, un sistema de explotación que se aprovecha de la pobreza de migrantes en busca de trabajo. Estas son las conclusiones a las que llegó la fiscalía de Milán tras una investigación dirigida por el fiscal Paolo Storari, que se basa en las investigaciones contra la manipulación de personal en las cadenas de producción de alta costura.

Los repartidores, entrevistados durante meses por los investigadores, brindaron un testimonio inequívoco sobre el sistema de capataces, impulsado por un algoritmo que vincula la remuneración al rendimiento. Este mismo algoritmo, además, permite monitorear a los trabajadores: “Si llegas tarde o te detienes, te contactan para pedirte explicaciones”, declaró un repartidor a la fiscalía. El resultado es que, aunque en teoría los repartidores empleados por Glovo parecen autónomos con número de IVA y un régimen fiscal de tipo fijo, en realidad son trabajadores a tiempo completo.

“La organización externa algorítmica del desempeño laboral es compatible con la aplicación de las normas que rigen el empleo subordinado”, se lee en el decreto de revisión judicial de urgencia emitido por los magistrados. Además, los salarios son de miseria: la remuneración, entre 700 y 1.100 euros brutos por 12 horas de trabajo (2,50 euros por entrega), siete días a la semana, en cualquier condición climática, está muy por debajo del convenio nacional pertinente. Y también está por debajo del umbral de pobreza. Por lo tanto, para Storari, quien cita en el decreto las seis sentencias con las que el Tribunal de Casación intervino para aclarar el concepto de “salario mínimo constitucional”, estas son condiciones contrarias a una existencia “libre y digna”, tal como se consagra en el artículo 36 de la Constitución.

Por este motivo, la fiscalía ha puesto bajo administración de justicia a Foodinho SRL, la empresa italiana que gestiona el servicio de reparto a domicilio de Glovo. El administrador judicial, Andrea Adriano Romanò, colaborará con la dirección de la empresa para corregir las irregularidades y regularizar a los 40.000 trabajadores empleados en Italia por Foodinho SRL, 2.000 de los cuales residen en Milán, sede de la empresa. El único administrador español, Oscar Pierre Miquel, está siendo investigado por explotación laboral. Según la fiscalía, el director general presuntamente dirigió la empresa, un gigante del reparto a domicilio con una facturación de 255 millones de euros, con una política corporativa que incumple explícitamente la ley.

Las graves condiciones de explotación denunciadas por los repartidores en bicicleta se debieron, por lo tanto, a situaciones deliberadamente buscadas e implementadas mediante un modelo organizativo centrado íntegramente en la aplicación. En Glovo, según los 41 informes de los repartidores (casi todos de Pakistán, Bangladés y Nigeria) recopilados por los Carabineros de la Inspección de Trabajo de Milán, “no hay contacto humano alguno”. Todo el ciclo está regulado por un software que asigna la tarea, monitoriza su ejecución, “regula la asignación de trabajo e influye en la continuidad de las oportunidades de ingresos mediante parámetros de rendimiento (aceptación, puntualidad, disponibilidad)”, explicó la fiscalía.

Un sistema coercitivo basado en la necesidad de quienes aceptaron un empleo. La falta de permiso de residencia, los altos alquileres que consumen gran parte del salario y la necesidad de mantener a otros familiares (ancianos o niños) son condiciones recurrentes en los testimonios presentados ante la fiscalía. “Mi esposa no tiene documentos y no recibimos ni una sola asignación para nuestra hija; me obligan a trabajar de 12 a 13 horas al día”, declaró Julius A. “Busco un trabajo con mejores condiciones, pero ahora mismo me veo obligado a trabajar como repartidor para sobrevivir”, declaró Emmanuel I O en su declaración. “No me gusta cómo nos tratan: no nos pagan si estamos enfermos; para ellos, solo somos números. Incluso hicimos huelga, pero nada ha cambiado”. Algunas personas intentan registrarse en aplicaciones similares para complementar sus ingresos, pero sin éxito: “No puedo hacer muchas entregas porque el día dura 24 horas; es físicamente imposible”, dijo Isaihah E.

Foodinho ya había sido multado con 79 millones de euros en España en 2022 por no contratar a sus trabajadores conforme a la legislación española. En 2024, la Autoridad de Protección de Datos italiana impuso una multa de 5 millones de euros al gigante del reparto tras la muerte de Sebastian Galassi, un repartidor de 26 años que falleció en un accidente de tráfico mientras realizaba su trabajo. Se envió un mensaje automático al teléfono del repartidor informándole de que su cuenta había sido suspendida y, por lo tanto, sería despedido por no completar la entrega.