El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, el 30 de enero, en Washington, DC.

Los archivos sobre Jeffrey Epstein recientemente difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrecen más detalles sobre sus interacciones con poderosos, ricos y famosos después de haber cumplido en Florida su condena por delitos sexuales en 2008. Los documentos también muestran cuánto sabían los investigadores sobre sus abusos a menores cuando decidieron no acusarlo formalmente de cargos federales hace casi dos décadas, informa The Associated Press.

El Departamento de Justicia publicó el viernes más de tres millones de páginas de documentos, junto con más de 2.000 videos y 180.000 imágenes.

Los archivos incluyen fotos comprometedoras de Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés de Inglaterra, así como correspondencia por correo electrónico de Epstein con Elon Musk, el exasesor de Trump Steve Bannon, el copropietario de los New York Giants Steve Tisch, y otros contactos destacados en círculos políticos, empresariales y filantrópicos.

Las consecuencias ya incluyen la dimisión de un alto funcionario de Eslovaquia, Miroslav Lajčák, quien ocupó durante un año la presidencia de la Asamblea General de la ONU. Lajčák dimitió después de que se hicieran públicas fotos y correos electrónicos que detallaban las reuniones que mantuvo con Epstein en los años posteriores a su salida de la cárcel.

Otros documentos ofrecieron información sobre diversas investigaciones, incluidas las que llevaron a la acusación de Epstein por tráfico sexual en 2019 y a su confidente de mucho tiempo, Ghislaine Maxwell, en 2021, y una investigación anterior que encontró pruebas de que Epstein abusaba de menores, pero que nunca derivó en cargos federales.

Dimisión en Eslovaquia

Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, anunció el sábado que había aceptado la dimisión de Lajčák, su asesor de seguridad nacional. Lajčák, exministro de Asuntos Exteriores eslovaco, no ha sido acusado de ningún delito, pero los correos electrónicos mostraron que Epstein lo había invitado a cenar y a otras reuniones en 2018.

Los registros también incluyen un correo electrónico de marzo de 2018 de la oficina de Epstein a la exasesora general de la Casa Blanca del expresidente estadounidense Barack Obama, Kathy Ruemmler, invitándola a una reunión con Epstein, Lajčák y Bannon, el activista conservador que fue estratega de la Casa Blanca del gobierno de Trump en 2017.

El FBI comenzó a investigar a Epstein en julio de 2006 y los agentes esperaban que fuera acusado formalmente en mayo de 2007, según los registros recién publicados, informa AP. Un fiscal redactó una propuesta de acusación después de que varias menores de edad declararan a la Policía y al FBI que les habían pagado por dar masajes con connotaciones sexuales a Epstein.

El borrador indicaba que los fiscales se preparaban para acusar no sólo a Epstein, sino también a tres personas que trabajaban para él como asistentes personales.

Según las notas de las entrevistas publicadas el viernes, un empleado de la finca de Epstein en Florida le dijo al FBI en 2007 que Epstein le había pedido una vez que comprara flores y se las entregara a una estudiante de la escuela secundaria Royal Palm Beach para conmemorar su actuación en una obra de teatro escolar.

El empleado, cuyo nombre fue censurado, dijo que entre sus tareas se encontraban abanicar billetes de 100 dólares sobre una mesa cerca de la cama de Epstein, colocar un arma entre los colchones de su dormitorio y limpiar después de los frecuentes masajes de Epstein con chicas jóvenes, incluyendo la eliminación de condones usados.

Finalmente, el fiscal federal de Miami en ese momento, Alexander Acosta, aprobó un acuerdo que permitió a Epstein evitar el procesamiento federal. Epstein se declaró culpable de un cargo estatal de solicitar prostitución a una menor de 18 años y recibió una sentencia de 18 meses de cárcel. Acosta fue el primer secretario de Trabajo de Trump en su primer mandato.

Miles de referencias a Trump

Los registros contienen miles de referencias a Trump, incluyendo correos electrónicos en los que Epstein y otros compartían artículos de noticias sobre él, comentaban sus políticas o su vida política, o chismorreaban sobre él y su familia.

El nombre de Andrew Mountbatten-Windsor aparece al menos varios cientos de veces, informa AP, incluso en los correos electrónicos privados de Epstein. En un intercambio de 2010, Epstein pareció intentar concertarle una cita.

“Tengo una amiga con la que creo que te gustaría cenar”, escribió Epstein, a lo que Mountbatten-Windsor respondió que “estaría encantado de verla”. El correo electrónico estaba firmado con la letra “A”. Epstein añadió: “Tiene 26 años, es rusa, inteligente, hermosa, de confianza y sí, tiene tu correo electrónico”.

Críticas de víctimas

El Departamento de Justicia se enfrenta a críticas por la forma en que ha gestionado la publicación del viernes. Un grupo de víctimas de Epstein declaró en un comunicado que los nuevos documentos facilitaban demasiado la identificación de las víctimas de sus abusos, pero no la de quienes podrían haber estado involucrados en las actividades delictivas de Epstein. “Como víctimas, nunca deberíamos ser nosotras quienes seamos nombradas, escrutadas y revictimizadas, mientras que quienes facilitaron los abusos de Epstein continúan beneficiándose del secretismo”.

Vínculos de Epstein con personas poderosas

Los registros publicados confirman que Epstein era amigo de Trump y del expresidente Bill Clinton. Ninguna de las víctimas de Epstein que han hablado públicamente ha acusado a Trump ni a Clinton de haber cometido delito alguno. Ambos hombres afirmaron no tener conocimiento de que Epstein estuviera abusando de menores de edad.

Epstein se suicidó en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado formalmente.

En 2021, un jurado federal en Nueva York condenó a Maxwell por tráfico sexual por ayudar a reclutar a algunas de sus víctimas menores de edad. Cumple una condena de 20 años de prisión.

Los fiscales estadounidenses nunca acusaron a nadie más en relación con los abusos de Epstein. Una víctima, Virginia Roberts Giuffre, demandó a Mountbatten-Windsor, alegando que había tenido encuentros sexuales con él a partir de los 17 años. El ahora expríncipe negó haber tenido relaciones sexuales con Giuffre, pero llegó a un acuerdo extrajudicial por una suma no revelada.

Giuffre falleció por suicidio el año pasado a los 41 años.