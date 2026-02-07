El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, invitado a formar parte de la Junta de Paz para Gaza creada por su par estadounidense, Donald Trump, cuestionó que las propuestas planteadas no contemplan la voz de los palestinos.

“Conversé con [el presidente palestino, Mahmud] Abbas y le dije que Brasil tiene todo el interés en participar, pero que es necesario que los palestinos estén representados”, manifestó Lula en una entrevista con el medio digital UOL. “Le dije a Trump que si la Junta es para cuidar de Gaza, Brasil tiene todo el interés en participar, pero que es extraño que se cree una junta para discutir sobre Palestina sin un palestino en la dirección de ese organismo. Estamos dispuestos a participar, pero es necesario que los palestinos estén en la mesa”, insistió.

El presidente brasileño cuestionó también que los planes de Trump apuntan más a crear un complejo turístico que a devolver a los gazatíes el lugar que habitaban y que fue destruido por los bombardeos israelíes de los últimos dos años. “La propuesta de reconstrucción que fue presentada es más un resort que la reconstrucción de Gaza. Quiero saber quién va a reconstruir las casas, los hospitales, las panaderías, los bares que fueron destruidos. Porque la vida de 75.000 mujeres y niños [muertos en los ataques] ya no se recuperará”, dijo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que más del 80% de las estructuras de la Franja de Gaza fueron destruidas.

Meses atrás, Trump manifestó su interés en crear una “Riviera de Medio Oriente”, un lugar turístico, sin contemplar las necesidades ni la voluntad de los pobladores de la Franja de Gaza. Por un tiempo dejó de hablar de la iniciativa, que generó fuertes críticas. Pero en el Foro Económico Mundial de Davos Estados Unidos presentó sus planes para una “Nueva Gaza”, con rascacielos sobre la costa mediterránea. “Será un espectáculo digno de ver”, dijo Trump.

“Soy en el fondo un promotor inmobiliario y lo importante es la ubicación. Y me dije: ‘Miren esta ubicación junto al mar. Miren esta hermosa propiedad. En lo que podría convertirse para tanta gente’”, agregó, según citó la BBC.

El asesor y yerno del presidente, Jared Kushner, también participó en Davos en la presentación de este plan, que incluye una zona para el “turismo costero”, “áreas residenciales”, “complejos industriales, centros de datos, manufactura avanzada y parques, instalaciones agrícolas y deportivas”.

Todo esto se propone mientras no está claro cómo se va a gobernar Gaza, cuándo se van a retirar las tropas de Israel, y mientras queda en un lejano segundo plano la solución de crear un Estado palestino.

Ataques continuados

Pese al cese del fuego declarado en la Franja de Gaza, los ataques contra la población palestina continúan allí, en Cisjordania y Jerusalén Este, donde hubo en las últimas semanas varias operaciones militares israelíes y agresiones de colonos armados. Como consecuencia de estos ataques, 32.000 palestinos fueron desplazados de Cisjordania y Jerusalén Este, según denunció el viernes la ONU.

El vocero del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Thameen al Kheetan, dijo que se trata de acciones contrarias al derecho internacional y que ponen “seriamente en peligro la viabilidad de un Estado palestino y la realización del derecho a la autodeterminación de los palestinos”.

Al Kheetan se refirió a varios ataques recientes como el asalto de fuerzas de seguridad israelíes al campo de refugiados de Shufat, en el barrio de Kafr Aqab, y en las inmediaciones del campo de refugiados de Qalandia, que incluyeron la demolición de 70 viviendas. Manifestó que aparenta “tratarse de preparativos para el desarrollo de varios asentamientos de gran envergadura en la zona”.

Días después, el 23 de enero, las autoridades israelíes ordenaron desalojar 22 viviendas de un barrio palestino en la Ciudad Vieja de Jerusalén y en otras zonas de la ciudad. De acuerdo con la agencia Efe, la ONU advirtió que las órdenes de desalojo llegan desde hace dos meses a cientos de palestinos de la zona.

Desde octubre de 2023, cuando Israel comenzó a bombardear la Franja de Gaza en respuesta al ataque de Hamas que dejó 1.200 muertos, los palestinos también fueron atacados en Cisjordania y Jerusalén Este por el ejército y colonos armados. Esos ataques dejaron 1.054 muertos y continúan “con una impunidad generalizada”, dijo Al Kheetan.

“Debe haber rendición de cuentas y justicia”, y los estados deben “actuar de inmediato para detener la agresiva expansión israelí de asentamientos ilegales”, advirtió.

En la Franja de Gaza, pese al cese del fuego anunciado el 10 de octubre, los ataques y las condiciones de vida extremas continúan. El viernes Israel bombardeó un edificio de viviendas en el barrio Zeitún, en la ciudad de Gaza. Antes de lanzar ese ataque, llamó a evacuar la zona, algo que no hacía desde octubre.

En este caso no se reportaron víctimas, pero las autoridades de la Franja de Gaza informaron el jueves que ya suman 71.851 los muertos que dejaron dos años de ataques israelíes. De esas personas, 574 murieron después del cese del fuego. Desde entonces, además, se encontraron otros 717 cadáveres en zonas que estaban ocupadas por el ejército.

Advierten sobre leyes contra los palestinos

También causó preocupación de la ONU un grupo de reformas legales a consideración del Parlamento israelí. Esos proyectos modificarían la legislación militar que se aplica a los palestinos (no a los colonos israelíes, por ejemplo) en la Cisjordania ocupada, y dispondrían que la pena de muerte es la única aplicable para todos los casos de condena por homicidio intencional.

También cambiaría el Código Penal, que se aplica a los palestinos en Israel y Jerusalén Este. Se modificaría para incorporar la pena de muerte en los casos de actos considerados terroristas en los que se mate de forma intencional a ciudadanos israelíes (no así cuando las víctimas sean palestinas).

El alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, advirtió que también se establecen definiciones vagas de delitos como “terrorismo, racismo u hostilidad hacia el público”, lo que abre posibilidades de discrecionalidad.

Señaló que todo esto implicaría “la imposición de la pena de muerte a personas que viven en un territorio ocupado sin las debidas garantías judiciales”, y que “negar a palestinos de Cisjordania y Gaza los derechos a un juicio justo establecidos en el Cuarto Convenio de Ginebra podría constituir un crimen de guerra”, según citó la ONU.

También Amnistía Internacional manifestó que “los miembros del Parlamento israelí deben votar en contra de una serie de proyectos de ley para introducir controvertidas reformas que permitirían a los tribunales israelíes ampliar el uso de la pena de muerte y aplicarla de forma discriminatoria a las personas palestinas”.