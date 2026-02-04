Las elecciones presidenciales más importantes del continente durante este año se celebrarán en Brasil, cuya primera vuelta está prevista para el domingo 4 de octubre.

Del lado del oficialismo, ya está definido que el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados será el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien con 80 años aspirará a acceder a un cuarto mandato.

Una encuesta difundida este miércoles, realizada por el Instituto Ideia en colaboración con el canal digital de periodismo Meio, divulgó que el líder del PT lidera la intención de voto en todos los escenarios consultados en la primera vuelta, y también tiene una ventaja, aunque menor, dentro del margen de error, en una eventual segunda vuelta, que en caso de ser necesaria se realizará el 25 de octubre.

Según informó el portal Meio, en todas las simulaciones de primera vuelta, Lula ocupa el primer lugar, siempre seguido de un nombre vinculado al expresidente Jair Bolsonaro, actualmente encarcelado en Brasilia: Flávio, el candidato oficial de la familia; la ex primera dama Michelle Bolsonaro, y también el actual gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas, líder del partido derechista Republicanos, quien ya declaró que no se presentará a la contienda, aunque todavía importantes sectores empresariales paulistas pretenden que sea el adversario de Lula.

Mucho más abajo en las preferencias se ubican los tres potenciales candidatos del centroderechista Partido Social Democrático, el gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, el del estado de Paraná, Ratinho Júnior, y Ronaldo Caiado, jefe de gobierno del estado de Goiás.

En todos los escenarios de primera vuelta consultados, Lula se impone con claridad sobre sus adversarios: 39,5% contra 32% de Flávio Bolsonaro; 39,5% sobre el 32,7% que obtendría Michelle Bolsonaro, y 40% contra 35% que tendría Freitas. Del resto de los candidatos, el mejor posicionado, aunque sin chance alguna de ganar, es el paranaense Ratinho Júnior con el 8,8% de los apoyos.

De acuerdo con lo que consignó la revista Veja, en la segunda vuelta Lula obtendría el 45,8% frente al 41,1% de Flávio Bolsonaro. Si se enfrentara a Freitas, el actual presidente obtendría el 44,7%, frente al 42,2% del gobernador paulista. Mientras que, en un eventual mano a mano con Michelle Bolsonaro, Lula obtendría el 45% en las urnas, mientras que la ex primera dama contaría con el 40,7% de las adhesiones. Estos tres últimos escenarios constituyen un empate técnico porque están dentro del margen de error del estudio, que es de 2,5 puntos porcentuales.

En el estudio de Ideia, los entrevistados también respondieron otras preguntas. Entre los encuestados, el 62% afirmó que ya tiene su voto decidido, mientras que el 38,0% dijo que aún podría cambiar de opinión. Además, el presidente Lula y Flávio Bolsonaro son los líderes políticos que más rechazos tienen. El 44% de los encuestados dijo que no votaría a Lula bajo ninguna circunstancia, en comparación con el 34% que rechaza o declaró lo mismo respecto de Flávio.

El portal Meio informó que la polarización del electorado se refleja en la percepción de si el presidente merece o no un cuarto mandato: el 51% piensa que no, mientras que el 47% cree que sí. Esta cifra está en línea con la aprobación de la gestión de Lula, con un 51,4% que lo desaprueba y un 46,6% que lo aprueba.

En la evaluación general del gobierno, el 44,7% lo ve como malo o pésimo, el 34,1% lo considera excelente o bueno, el 19% piensa que es regular y el 2,2% no supo qué responder.