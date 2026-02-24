Claudia Sheinbaum durante la celebración del Día de la Bandera, el 24 de febrero, en Ciudad de México.

El miedo y la incertidumbre que se apoderaron de buena parte de la población mexicana luego de que el domingo se conociera la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, empezó a pasar con las horas y la normalidad está retornando de a poco a la mayor parte del país.

Las acciones vandálicas que sobrevinieron a la muerte del líder narco, que incluyeron centenares de cortes de carreteras, incendios de bancos, estaciones de servicio y autos, además de otros hechos de violencia, generaron la paralización de las actividades en algunos estados del país, particularmente Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Tamaulipas y Nayarit, entre otros, pero la actuación de las fuerzas de seguridad devolvió la normalidad, y este miércoles se estima que, por ejemplo, las clases volverán a darse en forma presencial en todos los lugares en los que habían sido suspendidas lunes y martes.

En este sentido el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció el levantamiento del “código rojo” en todo el estado, en un paso hacia la recuperación de la normalidad.

El mandatario regional aclaró que, a pesar de esta medida, la Mesa Estatal de Seguridad continuará en sesión permanente para mantener la coordinación interinstitucional con el fin de garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

Mientras siguen emergiendo detalles de la operación que terminó con la muerte de Oseguera Cervantes, quien falleció mientras era trasladado en un vuelo militar hacia la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a insistir en la conferencia de prensa que dio en la mañana del martes en el Palacio Nacional que el objetivo sigue siendo devolver la paz a la ciudadanía, si bien reafirmó que todas las fuerzas de seguridad continúan trabajando.

En el operativo realizado el domingo en la localidad de Tapalpa, en el estado de Jalisco, murieron más de 30 efectivos de seguridad sobre un total de 70 muertos.

Fuentes de seguridad mexicanas también informaron sobre la muerte de Hugo César Macías Ureña, el Tuli, un colaborador muy cercano de El Mencho, quien fue el organizador de los disturbios que se dieron en el estado de Jalisco, de acuerdo a lo que consignó el portal Animal Político.

El amplio operativo desplegado para detener a Oseguera Cervantes fue llevado adelante exclusivamente por funcionarios mexicanos, aunque como se informó desde el gobierno, Estados Unidos prestó colaboración de inteligencia para lograr el objetivo.

La cooperación en el área de seguridad entre los dos países vecinos es amplia, y la administración de Washington que encabeza Donald Trump destacó el trabajo hecho por las fuerzas mexicanas.

Sobre este punto se expresó el embajador estadounidense en Ciudad de México, Ronald Johnson, quien este martes fue recibido por la presidenta Sheinbaum en el Palacio Nacional.

“Reconozco la valentía y la rápida actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después del operativo contra el CJNG. Este fue un duro golpe para una de las organizaciones criminales más violentas que perjudican a nuestras comunidades. El pueblo mexicano puede enorgullecerse de la determinación demostrada por sus fuerzas de seguridad. Debemos mantener esa misma determinación. Los criminales rendirán cuentas. La justicia prevalecerá. Estados Unidos apoya firmemente a México como socio soberano”, expresó el diplomático estadounidense.

También este martes, tanto la presidenta Sheinbaum como el titular del área de Economía, Marcelo Ebrard, destacaron que no existen dudas sobre la realización de los partidos del Mundial previstos a realizarse en la ciudad de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco.

En su conferencia matutina de este martes, y en respuesta a la pregunta de qué garantías existen para los asistentes al torneo, la mandataria sostuvo: “Están todas las garantías, no hay ningún riesgo para los visitantes”.

Paralelamente, en declaraciones radiales recogidas por el diario La Jornada, Marcelo Ebrard, quien fue canciller durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dijo que no existe ningún de que la FIFA retire a México la sede del Mundial de futbol por motivos de seguridad.

“Esa línea argumental queda totalmente desacreditada, después de la acción eficaz que se tomó por parte del gobierno y del Ejército Mexicano, de manera que yo no veo ningún indicador de la FIFA”, expresó el funcionario.