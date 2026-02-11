Luego de un ataque aéreo en Kramatorsk, región de Donetsk, el 8 de febrero, Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, podría llamar a elecciones y a un referéndum en el que consultaría a la ciudadanía sobre un acuerdo de paz con Rusia, de acuerdo a lo que anunciaron este miércoles el diario británico Financial Times (FT) y El País de Madrid.

incluso el FT ya adelantó que esta doble consulta se podría realizar el 15 de mayo, aunque la fecha estaría atada a las garantías de seguridad que Kiev viene pidiendo con insistencia antes de acceder a un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto que se inició hace casi cuatro años, el 24 de febrero de 2022, cuando las tropas rusas por orden del presidente Vladimir Putin invadieron territorio ucraniano.

Hace pocos días, en un encuentro con periodistas en Kiev, Zelenski informó que el presidente estadounidense Donald Trump les había dado a Kiev y Moscú tiempo hasta el mes de junio para terminar con la guerra, para poder concentrarse de lleno posteriormente en el principal objetivo de su administración en este año: las elecciones de medio término de noviembre.

“Estados Unidos nos planteó que quieren que todo esté listo para junio. ¿Por qué? Porque sus cuestiones internas tienen un impacto y, desde luego, cobrarán más relevancia para ellos”, explicó el mandatario ucraniano.

Según el medio británico, Zelenski y su equipo de gobierno estiman que precisarían aproximadamente dos meses en los que rija un alto al fuego para poder llevar adelante las consultas populares, que presentan enormes dificultades a priori.

Después de casi cuatro años de guerra, millones de ucranianos se fueron del país, por lo que la realización del padrón electoral no será una tarea fácil, y mucho menos con el poco tiempo que hay hasta las posibles consultas populares sobre las que se informaron.

Otro tema crucial son las garantías de seguridad exigidas por Ucrania a la Casa Blanca para acceder a terminar el conflicto bélico con Rusia.

“La seguridad debe estar garantizada para que todo lo demás sea posible”, le expresó una fuente del gobierno ucraniano a El País de Madrid.

Paralelamente, este miércoles Zelenski volvió a mostrarse escéptico sobre la voluntad negociadora del gobierno de Putin tras una nueva oleada de ataques rusos que causaron la muerte de al menos cuatro personas en la región de Járkov, muy cerca de la frontera entre ambos países.

“Mientras Rusia siga asesinando personas y destruyendo nuestra infraestructura, no habrá suficiente confianza pública en la diplomacia activa”, expresó el mandatario ucraniano.

Zelenski agregó: “Es importante que todos los socios de Ucrania, tanto en Estados Unidos como en Europa, comprendan esto. La seguridad es la prioridad clave en este momento”, porque Ucrania se enfrenta a continuos ataques, incluso contra la población civil y la infraestructura energética.

De todas maneras, se informó que la semana que viene podrían reactivarse las conversaciones directas entre enviados de Kiev y Moscú, junto a representantes del gobierno estadounidense.

La realidad es que en las dos instancias negociadoras que hubo en las últimas semanas en los Emiratos Árabes Unidos, en las que funcionarios rusos y ucranianos hablaron de manera directa con la mediación de enviados de la Casa Blanca, no hubo avances.

Apenas las partes lograron llegara a un acuerdo de intercambio de prisioneros de guerra, algo que ya habían conseguido en reuniones previas varias veces en lo que va del conflicto.

Pero sobre los temas de fondo, las posiciones de Moscú y Kiev se mantienen incambiadas, pero con una diferencia sustancial: Rusia está ganando la guerra y para terminarla está poniendo como principal condición el reconocimiento ucraniano de la soberanía de un territorio, el Donbás, que ya en su mayoría está bajo su dominio.

En declaraciones a la cadena estadounidense Bloomberg, Zelenski dijo que la próxima ronda de conversaciones se centrará en el espinoso asunto de las concesiones territoriales exigidas por Moscú.

El líder dijo que espera que las conversaciones tengan lugar el martes o miércoles de la próxima semana, pero que aún no está claro si Rusia aceptará que se celebren en territorio estadounidense.

Zelenski también afirmó que “ni los rusos ni nosotros” estamos entusiasmados con la idea de Estados Unidos de establecer una zona económica libre en la región oriental del Donbás.

“Si es nuestro territorio, y es nuestro territorio, entonces el país que lo posee debería gobernarlo”, declaró el mandatario ucraniano.