En el contexto del nuevo relacionamiento entre Venezuela y Estados Unidos, que comenzó luego de la operación militar de Washington que terminó con el gobierno de Nicolás Maduro el 3 de enero, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, visitó el miércoles Caracas.

Tras ser recibido en el aeropuerto por la máxima representante de la Casa Blanca en Venezuela, la encargada de negocios Laura Dogu, Donovan se reunió con la presidenta Delcy Rodríguez y también con otros altos funcionarios del gobierno, como el ministro de Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y el de Defensa, Vladimiro Padrino.

“El encuentro ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes”, se expresó desde el Ministerio de Comunicación venezolano.

“Durante dicho encuentro, ambos países acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, migración, entre otros”, agregó en su cuenta de X el titular de la cartera, Miguel Pérez Pirela.

A través de la misma red social, Laura Dogu manifestó que en las reuniones entre Donovan y las autoridades venezolanas se abordaron temas de seguridad, para “garantizar la implementación del plan de tres fases” del presidente Donald Trump y “avanzar en el objetivo de una Venezuela alineada con Estados Unidos”.

Las tres fases, ya comunicadas desde Washington poco después de la operación militar sobre Caracas, consisten en la estabilización del país, luego comenzar un proceso de recuperación económica y que este desemboque en unas elecciones, cuyo plazo no está establecido. Por supuesto que Estados Unidos maneja que todas estas fases se realizarán bajo su supervisión.

Además de reunirse con políticos, Donovan también mantuvo encuentros con militares venezolanos, y desde el Comando Sur destacaron que las reuniones con las “autoridades interinas” fueron “productivas”. “El Comando Sur se compromete a impulsar la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Defensa Nacional, trabajando en colaboración con los países socios para construir un futuro seguro y próspero para el hemisferio”, agregó desde la repartición militar estadounidense.

Pero también esta semana, además de recibir visitas desde Washington, los gobernantes venezolanos fueron anfitriones del primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. El mandatario del país árabe llegó a Caracas el martes y fue recibido por el canciller Yvan Gil, según imágenes difundidas por la televisión estatal local.

Ninguno de los dos gobiernos dio a conocer una agenda oficial sobre las actividades del primer ministro catarí en Venezuela, aunque desde hace años Doha viene desempeñando un papel clave como canal indirecto entre Caracas y Estados Unidos.

Además, Qatar es visto por Venezuela como un socio diplomático muy importante, particularmente en el área energética, pero también en un marco más amplio de relaciones bilaterales.

De hecho, muy poco después de la caída de Maduro, la presidenta Delcy Rodríguez dijo públicamente que había sido el gobierno catarí el primero en dar una prueba de vida de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, luego de la intervención militar estadounidense que los sacó de Caracas rumbo a Nueva York.

En el marco de su pugna comercial y diplomática con Arabia Saudita, Qatar viene tomando un impulso propio como actor diplomático global, y en ese contexto la visita de su primer ministro a Venezuela se encuadra dentro del intento de establecer su rol dentro del ordenamiento internacional como mediador de conflictos.