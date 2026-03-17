Este martes, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner declaró en la causa de los cuadernos, en la que está procesada como presunta jefa de una asociación ilícita y por cohecho pasivo, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7, adonde debió trasladarse por el inicio de las indagatorias del juicio, según consignó elDiarioAR.

Mientras se desarrollaba la declaración, un grupo de militantes se concentró frente a la casa de Fernández, en el barrio de Constitución, donde esperaron su regreso.

“Esta causa, titulada cuadernos, desalojó del podio a la causa Vialidad”, dijo al inicio de su exposición. “Estamos ante una causa en la que el juez de instrucción, [Claudio] Bonadio, y el fiscal de instrucción, Carlos Stornelli, son directamente mafiosos. Estamos inmersos en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”, afirmó.

Durante la declaración, la expresidenta sostuvo en reiteradas oportunidades que la causa por la que fue citada le parece “un disparate”. En la misma línea, su abogado, Carlos Beraldi, señaló que los cuadernos tomados como prueba fueron manipulados, por lo que no deberían ser considerados evidencia.

Antes de la declaración realizó una extensa publicación en X en la que apuntó a Javier Milei y al caso $Libra, al igual que en el juzgado: “Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla. El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada Cuadernos, que se viene tramitando vía Zoom, acató la exigencia mediática de 'presencialidad'. Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de Youtube con caras 'en cuadraditos' no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el show debe continuar. Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9.00… Faltaba más…”, expresó, y agregó: “Las fotos en las tapas o los videos en la tele no van a alcanzar para ocultar (como le gustaría a la selecta minoría que se beneficia con las políticas de Milei) las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero… Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde); salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad; comer carne… un lujo, y cada vez más gente en situación de calle… Solo por mencionar algunas de las imágenes de la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina”.

Por último, publicó: “Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del fiscal Taiano (Comodoro Py… ¡cuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de Libra por la que Milei, autor de la célebre frase 'la moral como política de Estado', habría pactado la módica suma de… cinco millones de dólares”.