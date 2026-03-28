"¡Abajo Estados Unidos!" en la ventanilla de un auto en Teherán, tras un bombardeo, el 28 de febrero.

Autoridades de Irán comunicaron que Israel y Estados Unidos bombardearon instalaciones nucleares en el país, aunque aclararon que no causaron muertes ni fugas radiactivas. Varios medios, que citaron a la agencia de noticia IRNA, informaron que fue atacada la planta de Jondab, un reactor de investigación de agua pesada, y el complejo de producción de concentrado de uranio de Ardakan, en la provincia de Yazd. Las dos instalaciones están ubicadas en el centro del territorio iraní.

Desde que comenzó esta ofensiva, el 28 de febrero, fueron atacados varios complejos nucleares en Irán, entre ellos la planta de Natanz, que fue blanco en varias ocasiones. Ante esos bombardeos en Natanz, las fuerzas militares iraníes respondieron días atrás con otros cerca de instalaciones nucleares de Israel, en la ciudad de Dimona.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) llamó el viernes a la “contención militar”. En un comunicado, manifestó que Irán le informó del ataque a Ardakan, que se está investigando, y que “no se reportó un aumento en los niveles de radiación fuera de las instalaciones”. El texto agrega que Rafael Grossi, titular de la OIEA, “reitera su llamado a la contención militar para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear”.

También el ejército de Israel comunicó que se lanzaron ataques contra instalaciones nucleares en el centro de Irán, aunque los datos no coincidieron en su totalidad con los divulgados por Irán.

A su vez, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en conferencia de prensa: “No podemos dejarlos que construyan una arma nuclear para amenazar al mundo. Como el Departamento de Guerra ya ha dicho, estamos adelantados en nuestro plan y lo terminaremos en el momento adecuado, cuestión de semanas, no más”.

Este sábado se cumple un mes desde que se inició esta ofensiva, y varias veces el gobierno estadounidense afirmó que sería una guerra breve o que estaba a punto de terminar. El viernes Rubio insistió en ese discurso: “Tenemos objetivos, estamos muy contentos de estar cerca de conseguirlos y muy pronto”.