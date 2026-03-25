Irán e Israel siguieron bombardeándose mutuamente este martes, en el marco de la guerra que ya lleva cuatro semanas y que el presidente estadounidense, Donald Trump, parece querer dar por terminada cuanto antes.

Mientras desde Irán reportaron varios ataques y la muerte de al menos 12 civiles, en Israel misiles iraníes impactaron en el centro del país en la ciudad de Bnei Barak, en las afueras de Tel Aviv, causando heridas a diez personas.

Hubo además ataques iraníes sobre otros países del golfo Pérsico, como Baréin, pero desde Washington Trump aseguró que las negociaciones que anunció el lunes con Irán continúan. Según informó El País de Madrid, en la ceremonia de asunción del nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien será el reemplazante de Kristi Noem, Trump afirmó que Irán está deseoso de llegar a un acuerdo. Estados Unidos, aseguró Trump, está hablando con “la gente apropiada” para cerrar un pacto que ponga fin a la guerra.

El lunes, el mandatario había declarado que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner estaba teniendo contactos directos con un político “respetado” en Irán, al que se negó a identificar. Medios estadounidenses apuntan que se trata del presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baker Qalibaf.

Según un informe publicado por The New York Times, Washington envió a Teherán un plan de 15 puntos destinado a resolver el conflicto. Citando a dos funcionarios del ámbito diplomático, el diario neoyorquino agregó que la propuesta fue entregada a Irán a través de Pakistán y entre los puntos a negociar entre las partes están los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán, así como la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz. El informe señala que aún no está claro si Irán aceptará la propuesta, que no es acompañada por Israel, que comunicó que no forma parte de tales negociaciones.

Funcionarios iraníes afirmaron haber recibido mensajes de algunos “países amigos” que transmitían una solicitud de Estados Unidos para entablar negociaciones que pusieran fin a la guerra, pero al mismo tiempo negaron estar en negociaciones directas con la Casa Blanca.

Pero si una guerra podría estar cerca de terminar, no pasa lo mismo con la que está sostenieno Israel con la milicia proiraní libanesa de Hezbolá. En medio de persistentes ataques que incluyen a zonas de la capital Beirut, las fuerzas israelíes ya comenzaron un proceso de invasión del sur de Líbano, que tiene como objetivo que toda la población que habitaba la zona que queda al sur del río Litani (ver mapa), la mayor parte de la cual ya fue desplazada de sus hogares, no pueda volver, situados aproximadamente a 30 kilómetros de la frontera norte de Israel.

Se trata de entre 300.000 y 400.000 personas que deberían trasladarse dentro del territorio libanés, de apenas 10.542 km² de extensión y aproximadamente cinco millones y medio de habitantes. Según denunciaron autoridades libanesas, el ejército israelí comenzó a demoler casas en la región, intentando establecer una política de tierra arrasada para posteriormente colonizarla.

Solo este martes, 33 personas fueron asesinadas por los ataques de Israel, que a su vez reportó el asesinato de una mujer en el municipio de Rosh Piná, en la región de Galilea, en el norte de Israel. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Líbano, desde que comenzó la ofensiva de Israel en el país, ya fueron asesinadas al menos 1.100 personas.