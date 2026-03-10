El presidente Luiz Inácio Lula da Silva declaró el lunes que Brasil necesita ampliar su capacidad de defensa e invertir en cooperación internacional para evitar vulnerabilidades estratégicas.

El líder del Partido de los Trabajadores hizo esta declaración durante el encuentro que tuvo con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en Brasilia, en el contexto de una visita de Estado destinada a fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países, de acuerdo a lo que informó el portal Brasil 247.

Según el presidente brasileño, que en octubre competirá en las elecciones en su intento de acceder a un cuarto mandato, la cooperación entre ambos países podría incluir iniciativas conjuntas en el sector de defensa, reduciendo la dependencia de los proveedores internacionales de armas.

“En Sudamérica nos presentamos como una región de paz. Nadie tiene una bomba nuclear ni una bomba atómica. Por eso, entendemos la defensa como disuasión, pero no sé si el compañero Ramaphosa se da cuenta de que si no nos preparamos para la defensa, algún día alguien nos invadirá”, dijo Lula.

El presidente agregó que Brasil y Sudáfrica tienen potencial para desarrollar proyectos conjuntos en el sector. “Podemos producir. Lo que necesitamos es convencernos de que nadie nos ayudará, excepto nosotros mismos”, expresó Lula, de acuerdo a lo que consignó AFP.

Al comentar sobre la actual situación internacional marcada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, Lula expresó su preocupación por el impacto político, humanitario y económico de las tensiones en Medio Oriente.

Según el presidente, el empeoramiento de la situación en la región podría afectar las cadenas globales de energía, alimentos y suministro, con repercusiones directas en la economía mundial.

“Expresé al presidente Ramaphosa mi profunda preocupación por la escalada de conflictos en Medio Oriente, que representa una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales, con repercusiones humanitarias y económicas”, declaró Lula. El presidente también destacó que los efectos de estas crisis afectan con mayor dureza a las poblaciones vulnerables. “Son las personas más vulnerables, especialmente las mujeres y los niños, quienes sufren el impacto más severo de estas crisis”, enfatizó.

Lula también advirtió sobre las consecuencias económicas del conflicto, especialmente en el sector energético. Según el mandatario de 80 años, el aumento de las tensiones ya está repercutiendo en los precios internacionales de los combustibles. “Es importante recordar que, debido a la guerra con Irán, los precios de los combustibles ya están subiendo en casi todo el mundo. El precio del petróleo está subiendo drásticamente y se espera que siga subiendo en todos los países del mundo”, declaró.

Durante la visita, ambos gobiernos anunciaron la firma de instrumentos destinados a ampliar la cooperación económica, comercial y política. Entre los acuerdos firmados se encuentra la renovación por cuatro años del plan de acción en el sector turístico, destinado a fomentar los viajes de placer y de negocios entre ambos países.

Según Lula, el nivel actual de comercio aún está por debajo del potencial de ambas economías. “La relación comercial no está a la altura del potencial de nuestras economías; el comercio anual ha estado estancado durante casi 20 años. No hay una explicación política de por qué no superamos los 10.000 millones de dólares. Algo falta en nuestra relación”, declaró el presidente.

De acuerdo a cifras oficiales, el flujo comercial entre Brasil y Sudáfrica alcanzó los 2.300 millones de dólares en 2025. Entre los principales productos exportados por Brasil se encuentran las aves de corral, los azúcares y la melaza y los vehículos de carretera. Las importaciones brasileñas se concentran principalmente en plata, platino y otros minerales provenientes del país africano.

Lula destacó que ambos países tienen áreas de cooperación con gran potencial, como las energías renovables, la ciencia y la tecnología y la agricultura. El presidente también abogó por un mayor intercambio cultural entre Brasil y Sudáfrica como forma de fortalecer aún más los lazos entre ambas sociedades. “Esta visita nos permitirá repensar nuestra relación con Sudáfrica, ya que tenemos muchas similitudes y mucho que aprender y enseñar en el ámbito de las energías renovables, la ciencia y la tecnología y la agricultura”, afirmó.

Otro punto abordado fue la explotación de minerales críticos y tierras raras, considerados estratégicos para la transición energética y la industria tecnológica. Lula afirmó que Brasil pretende fortalecer las cadenas productivas vinculadas a estos recursos. “El mundo ya ha sido advertido de que Brasil no hará con las tierras raras y los minerales críticos lo que se hizo con el mineral de hierro, donde compramos y vendemos productos terminados pagando cien veces más”, declaró el mandatario.