Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One, el 15 de marzo.

Líderes europeos rechazaron las exigencias planteadas por el presidente estadounidense Donald Trump para garantizar la libre navegación en el Estrecho de Ormuz, en el sur de Irán, paso que está parcialmente cerrado por la Armada iraní, afectando el pasaje del 20% de la producción de petróleo.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el lunes en una conferencia de prensa en Londres que su país no se verá arrastrado a una guerra en Irán, pero que colaborará con sus aliados en un “plan colectivo viable” para reabrir el paso estratégico.

Más categórico aún fue el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius. “¿Qué espera Donald Trump que hagan un puñado, o dos, de fragatas europeas en el Estrecho de Ormuz que la poderosa Armada estadounidense no pueda hacer? Esta no es nuestra guerra, no la empezamos nosotros”, declaró Pistorius, de acuerdo a lo que informó la agencia Reuters.

En la misma línea se expresó el portavoz del canciller germano, Friedrich Merz, que declaró que la guerra contra Irán “no tiene nada que ver con la OTAN” y “no es una guerra de la OTAN”.

Grecia, Japón y otros países también rechazaron el reclamo de Trump, quien respondió acusando a sus “socios” de “no mostrar mucho entusiasmo” por apoyar a Estados Unidos.

El sábado, mientras volaba en el avión presidencial y hablaba con periodistas, Trump había pedido el apoyo para desbloquear el Estrecho de Ormuz y en ese contexto fue que dijo que “quizás ni siquiera deberíamos estar allí”. “Deberían venir y ayudarnos a protegerlo. Se podría argumentar que tal vez ni siquiera deberíamos estar allí, porque no lo necesitamos. Tenemos mucho petróleo; somos el mayor productor mundial”, expresó el líder republicano, cuyas declaraciones generaron un enorme malestar en Estados Unidos, particularmente entre los familiares de los ocho militares estadounidenses que murieron en el marco de la guerra que Washington e Israel lanzaron contra Irán hace ya tres semanas.

El lunes el canciller iraní aclaró que el Estrecho de Ormuz está exclusivamente cerrado “para nuestros enemigos”, dando a entender que sí pueden pasar por allí buques de otros países, como por ejemplo China, un aliado de Teherán. Trump inicialmente había incluido al gobierno de Pekín en la solicitud de apoyo para reabrir el estrecho.

Mientras el presidente estadounidense sigue entrando en contradicciones, dejando claro que quiere terminar la guerra en Irán lo antes que pueda, las fuerzas de Teherán prosiguen atacando objetivos de Washington en países del Golfo Pérsico, y también lanzando bombardeos sobre Israel.

Autoridades iraníes ya afirmaron que pueden seguir con la guerra el tiempo que sea necesario. En este plano juega a su favor que estén usando –no siempre, pero sí en muchos casos– armas bastante más baratas que las de sus adversarios.

Además de los drones, los iraníes están empleando usualmente bombas de racimo, un dispositivo que a determinada altura libera decenas de explosivos del tamaño de una granada de mano aproximadamente, los cuales no pueden ser interceptados, y si bien su poder de destrucción es bajo, es suficiente para alterar la vida normal de la población, en este caso, particularmente la israelí. Al contrario de lo que pasa con Trump, el gobierno israelí sí tiene claro lo que quiere en esta guerra con Irán, que es debilitar lo más posible su capacidad armamentística.

Por otro lado, Israel lanzó una invasión terrestre sobre el sur del Líbano en el marco de su guerra con la milicia chií pro iraní Hezbolá, que sigue lanzando ataques sobre el norte de Israel.

Esta incursión generó el desplazamiento de más de 800.000 personas, una cifra enorme teniendo en cuenta que la población total libanesa no llega a los seis millones de habitantes.

Por esta razón, los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá e Italia emitieron una declaración conjunta expresando su “grave preocupación” por la situación en el Líbano, donde el desplazamiento masivo está comenzando a generar una crisis humanitaria.

De acuerdo a lo que consignó el diario británico The Guardian, los países firmantes del documento reclamaron un diálogo constructivo entre representantes israelíes y libaneses para negociar una solución política sostenible.

El lunes, más temprano, el ejército de Israel informó que sus tropas habían iniciado operaciones terrestres “limitadas y selectivas” contra bastiones de Hezbolá en el sur de Líbano, e informaron a cientos de miles de civiles libaneses que no podían regresar a sus hogares.

Según las autoridades de Líbano, cerca de 900 personas fueron asesinadas desde que comenzó la ofensiva de Israel sobre su territorio.