Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, y Doug Burgum, secretario del Interior de Estados Unidos, el 4 de marzo, luego de su reunión en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

A más de dos meses desde la operación militar que encabezó el gobierno de Estados Unidos, en la que bombardeó Venezuela y capturó a Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores, el Departamento de Estado anunció en un comunicado de prensa que las autoridades de ambos países acordaron restablecer las relaciones diplomáticas y consulares, interrumpidas desde 2019, luego de que, en el primer mandato de Donald Trump, Washington reconociera al opositor Juan Guaidó como presidente interino.

“Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”, consignó el Departamento de Estado.

Según el comunicado, el compromiso de las autoridades estadounidenses “se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”, además de ratificar su objetivo de “trabajar con socios en toda la región para promover la estabilidad y la prosperidad”.

El gobierno interino de Venezuela –encabezado por Delcy Rodríguez, que fue la vicepresidenta en el gobierno de Maduro– también se pronunció. El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, publicó un comunicado en Telegram en el que confirmó la noticia y consignó que, tras el “diálogo diplomático establecido con las autoridades de los Estados Unidos”, decidieron avanzar en ese sentido.

Al mismo tiempo, anunció que el gobierno venezolano “reafirma su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo”, sostenida por “el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre nuestros pueblos”.

“Venezuela expresa su confianza en que este proceso contribuirá a fortalecer el entendimiento y abrir oportunidades para una relación positiva y de beneficio compartido. Estas relaciones deben redundar en la felicidad social y económica del pueblo venezolano”, sostuvo el mensaje.

Según la agencia Efe, el gobierno de Trump estableció un proceso de tres fases para Venezuela: estabilización, recuperación y transición democrática. El jueves, cuando el mandatario recibió en la Casa Blanca al equipo de fútbol Inter Miami, dijo que Venezuela “lo está haciendo genial” y “ha sido estabilizada”, además de calificar a Rodríguez como una “persona maravillosa” y precisar que se encuentran “sacando miles de millones de barriles de petróleo que están en camino hacia Houston y otros lugares para ser refinados”.

“Les estamos enviando de vuelta mucho más dinero del que hicieron en muchos años. Venezuela está funcionando”, aseguró.

En el marco del nuevo relacionamiento entre los dos países, Rodríguez se reunió el miércoles con una delegación estadounidense que estuvo encabezada por el secretario del Interior, Doug Burgum, e integrada por unas “dos docenas” de empresarios en el Palacio de Miraflores. Tras la instancia, la jerarca interina solicitó que se acelere la reforma de la Ley de Minas para su país. Antes, en febrero, recibió al jefe del Comando Sur, Francis Donovan, y durante la jornada se abordó una “agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas”, según el Ministerio de Comunicación.