El estrecho de Ormuz se mantendrá “totalmente abierto” para buques mercantes hasta el miércoles, cuando vence la tregua pactada con Estados Unidos, anunció el gobierno de Irán. Advirtió que la decisión se aplicará en la medida en que Estados Unidos no bloquee ese paso, por el que circula 20% del petróleo que se comercia en el mundo.

La noticia impactó en el precio de los combustibles. El del crudo Brent cayó más de 9% y el West Texas, 12%.

Sin embargo, Estados Unidos mantiene el bloqueo a los puertos iraníes, según informó France24. Por otra parte, los dos países acordaron trabajar en retirar las minas colocadas en esa ruta.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció una “probable” reunión este fin de semana para negociar un acuerdo con Irán para terminar esta guerra y dijo que cree que se logrará “dentro de uno o dos días”. Según Trump, la apertura del estrecho de Ormuz era un asunto pendiente para que se avanzara en ese diálogo.

“Los iraníes quieren reunirse. Quieren llegar a un acuerdo”, dijo al portal estadounidense Axios. Agregó que ese pacto “garantizará la seguridad de Israel”, que “saldrá fortalecido” de este conflicto, que comenzó el 28 de febrero con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Otro punto que estaba pendiente, en este caso para Irán, era que Israel dejara de bombardear Líbano. Las autoridades iraníes insistían en que ese país estaba contemplado en el cese del fuego acordado con Estados Unidos.

El jueves, Trump anunció una tregua de diez días en Líbano, a partir de la medianoche, aunque hasta última hora se mantuvieron los ataques cruzados de Israel y la milicia libanesa proiraní Hezbolá.

Una vez que comenzó a regir la tregua, el gobierno libanés denunció que hubo nuevos ataques de Israel.

Según informó el Departamento de Estado estadounidense, Trump le prohibió a Israel lanzar ataques ofensivos, pero sí los que se justificaran para defenderse. Señaló que un punto del acuerdo establece que “Israel preservará su derecho a tomar todas las medidas necesarias en legítima defensa, en cualquier momento, contra ataques planeados, inminentes o en curso”. Por el contrario, “no llevará a cabo ninguna operación militar ofensiva contra objetivos libaneses, incluidos objetivos civiles, militares y otros objetivos estatales, en el territorio de Líbano por tierra, mar y aire”.

El Departamento de Estado no especificó la razón de los ataques israelíes que siguieron al cese del fuego y dejaron varios heridos.

Pese a esta inestabilidad, las partes consideran vigente la tregua, y esto hizo posible la decisión de Irán de permitir la navegación por el estrecho de Ormuz, según dio a entender el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi. “En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del período de alto el fuego”, dijo.

En cuanto a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, tanto Axios como CNN informaron que Washington podría descongelar 20.000 millones de dólares de fondos iraníes. Pero establecería como condición que Irán entregue sus reservas de uranio enriquecido.