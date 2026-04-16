Funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del Perú durante el segundo día de las elecciones presidenciales en Pucallpa, Perú, el 13 de abril de 2026. Foto: Hugo Alejos, AFP

Cinco días después de finalizadas las elecciones generales de Perú, lo único concreto hasta ahora es que la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular será una de las aspirantes en la segunda vuelta que tendrá lugar el 7 de junio.

El recuento de los votos está siendo lento, y entrado el jueves, con algo más del 93% de los sufragios ya contabilizados, la derechista Fujimori tenía el 17.1% de los apoyos, segundo seguía el postulante izquierdista Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú con el 12% y tercero el ultraconservador Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con el 11.9%. La diferencia en votos entre el segundo y el tercero es de apenas 9.000 votos, una cifra mínima, teniendo en cuenta que los habilitados para votar fueron 27 millones de ciudadanos.

Como si no fueran pocas las tensiones existentes, hay alrededor de 4.000 actas electorales que por diversos motivos fueron observadas, por lo que su recuento será posterior, y además también hay reclamos puntuales de algunos candidatos sobre la validez de los votos emitidos en algunas mesas donde se registraron irregularidades.

En este contexto el ultraconservador López Aliaga, exalcalde de Lima, persiste en su postura de que hubo fraude y en su cuenta de X escribió un mensaje en el que expresó, sin pruebas, que el domingo 600.000 personas en Lima no pudieron votar, lo que alteró los resultados.

Por su parte el candidato Sánchez Palomino, que el miércoles había expresado su alegría por haber pasado a la segunda vuelta, este jueves dio una conferencia de prensa en la que advirtió que llamará a una movilización si es que algunos actores políticos insisten con la narrativa del supuesto fraude pese a no tener pruebas.

“Invocamos y le decimos a todo el Perú, a las fuerzas sociales, que estaremos atentos, que estén vigilantes a nuestro llamado. Apenas haya un indicio de no querer respetar el voto ciudadano llamaremos a una movilización, a la defensa democrática, a la defensa social. Llamamos a la comunidad internacional a acompañar y hacer vigilia para que se respete el voto ciudadano de manera sagrada. Sin narrativas de fraude como el proceso anterior. El voto andino, amazónico, rural se va a respetar”, expresó Sánchez, de acuerdo a lo que consignó el diario limeño La República.