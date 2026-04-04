Donald Trump llega al Salón de la Cruz de la Casa Blanca en Washington, para dar un discurso sobre la guerra en Oriente Medio, el 1° de abril.

“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos”, escribió este sábado en su cuenta de la red Truth Social el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mensaje, dirigido a las autoridades iraníes que, en respuesta al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero, han bloqueado parcialmente el tránsito por el estrecho Ormuz –por donde circula un quinto del petróleo que se comercializa a nivel mundial–, fue rematado con la frase “¡Gloria a Dios!”.

El portal estadounidense Axios recordó que el mandatario estadounidense le había dado un ultimátum de diez días a Irán para levantar el bloqueo en el punto de salida del golfo Pérsico. La amenaza de Trump consiste en bombardeos a infraestructuras hídricas, energéticas y petroleras en territorio iraní. El plazo vence el lunes 6 de abril a las 20.00 de Washington.

En la misma línea, Lindsey Graham, senador estadounidense del Partido Republicano, reforzó la amenaza. “Tras hablar con el presidente Trump, estoy completamente convencido de que utilizará una fuerza militar abrumadora contra el régimen [de Irán] si continúan bloqueando el estrecho de Ormuz y se niegan a una solución diplomática para lograr nuestros objetivos militares”, escribió en su cuenta de X. “Si a estas alturas Irán y otros no tienen claro que el presidente Trump habla en serio, no sé cuándo lo tendrán”, agregó.

Según informó Axios, durante la última semana Estados Unidos e Irán han estado negociando –de forma indirecta, a través de Turquía, Egipto y Pakistán– para alcanzar un acuerdo de alto el fuego a cambio de la apertura del estrecho de Ormuz. Sin embargo, hasta ahora no ha habido avances significativos.

En este escenario, que ha generado una crisis energética a nivel global, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó este sábado haber lanzado un ataque con drones en el estrecho de Ormuz contra un barco asociado a Israel, que terminó incendiándose, de acuerdo con la agencia AFP. También se reportó, en otro ataque con drones, un incendio en el complejo petrolero de Burjesia, en el sur del territorio de Irak, donde operan empresas extranjeras.

El bloqueo del estrecho de Ormuz ha provocado, asimismo, que Trump amenazase a sus aliados europeos con retirarse de la OTAN si no se involucran directamente en el conflicto. “Nunca me emocionó la OTAN. Siempre supe que era un tigre de papel. El presidente ruso, [Vladimir] Putin, también lo sabe”, declaró el mandatario estadounidense a The Telegraph.

Asimismo, en los últimos días Trump ha asegurado que, en el marco de las negociaciones, el gobierno iraní ha solicitado el alto el fuego. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, negó que su país haya propuesto un cese del fuego a Estados Unidos y dijo que las declaraciones de Trump son “falsas”.