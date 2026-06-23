Andy Burnham se encamina a ser el nuevo primer ministro británico tras la renuncia de Keir Starmer

Este lunes, luego de conocer la renuncia del laborista Keir Starmer al cargo de primer ministro del Reino Unido, los medios británicos comenzaron a manejar el nombre de Andy Burnham como principal aspirante a tomar el liderazgo del gobierno.

Menos de dos años después de una histórica victoria electoral, Starmer había recibido pedidos de sus diputados, y de ministros del gabinete, para que estableciera un calendario para su salida, debido a que muchos de ellos estaban inquietos por la amenaza del partido de Nigel Farage, Reform UK, antes de las próximas elecciones generales.

Burnham, que este lunes asumió como legislador tras ser electo en las recientes elecciones locales, confirmó que se presentaría a la dirección del Partido Laborista, afirmando que una transición de poder “ordenada y responsable” garantizaría “estabilidad, seriedad y una atención continua” a los asuntos más importantes para el país.

Con 57 años y una extensa militancia en el Partido Laborista que lo llevó a ocupar varios cargos relevantes durante el gobierno de Gordon Brown (2007-2010) y, más recientemente, a desempeñarse como alcalde del Gran Manchester, Burnham parece no tener rivales en su camino a Downing Streer.

A los pocos minutos de la declaración de Burnham, Wes Streeting, el político con más probabilidades de haberse presentado contra el exalcalde del Gran Manchester, anunció su apoyo a Burnham, logrando que su ascenso al poder fuera muy probable a pesar de las reservas de algunos diputados.

De acuerdo a lo que informó The Guardian, Burnham probablemente dispondrá de poco más de tres semanas para prepararse para el gobierno, incluyendo la confirmación de sus prioridades políticas y la elección de su gabinete, con gran expectación por su nombramiento como ministro de Hacienda.

Burnham declaró que las prioridades del Partido Laborista deberían ser “el progreso en el crecimiento económico, el costo de vida, los servicios públicos, la vivienda y las oportunidades para la próxima generación”.

El ascendente líder laborista también tuvo palabras de agradecimiento hacia Starmer. “Keir ha prestado un enorme servicio a nuestro país y quiero agradecerle su liderazgo y dedicación durante este período tan difícil. Su decisión marca el inicio de una transición, y es importante que este proceso se lleve a cabo de forma ordenada y responsable. Me presentaré como candidato para este proceso”, expresó.

De acuerdo al calendario, Burnham podría asumir como primer ministro a mediados de julio, por lo que ya estaría en el cargo para la importante cumbre entre Reino Unido y la Unión Europea prevista para el 22 de julio.