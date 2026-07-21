Los partidos políticos de Brasil inician sus congresos en los que proclamarán a sus candidatos para las elecciones

La postulación de Flávio Bolsonaro será oficializada el sábado, y la de Lula, que encabeza todas las encuestas, el 2 de agosto.

Este lunes se abrió en Brasil el período de congresos partidarios, que tienen tiempo hasta el 5 de agosto para oficializar a sus candidatos a la presidencia y definir alianzas para las elecciones presidenciales, legislativas y de gobernadores que se celebran el 4 de octubre.

El Partido de los Trabajadores (PT) tiene previsto formalizar el 2 de agosto la candidatura a la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que encabeza todas las encuestas de intención de voto. Pero el lunes comenzaron a sesionar las comisiones estaduales del PT, que formalizarán candidaturas y alianzas con la homologación de la Comisión Ejecutiva Nacional.

A su vez, el ultraderechista Partido Liberal tiene previsto proclamar a Flávio Bolsonaro como su candidato presidencial el sábado en un acto al que asistirá el presidente de Argentina, Javier Milei, para expresar públicamente su respaldo.

Según las encuestas, Lula y Bolsonaro son los principales candidatos a captar el apoyo de los ciudadanos brasileños, que según las autoridades electorales son 158,7 millones de personas. El número creció 1,4% desde las elecciones de 2022, de acuerdo con Globo. Los mayores incrementos se registraron en el norte del país, con 4,4%, y entre quienes votan en el extranjero, que aumentaron 31%.

Algunos medios de Brasil prevén que la campaña de Lula se centre en el crecimiento económico de entre 2% y 3% que tuvo el país, la eliminación del impuesto a la renta para las familias con menos ingresos y el logro de bajar el desempleo a mínimos históricos y reducir la pobreza.

Una de las últimas mediciones de intención de voto, realizada por la consultora Quaest, muestra un crecimiento de Lula de 44% a 45% desde junio, y una leve caída que aleja más a Bolsonaro de su rival: pasó de 38% a 37%.

La proclamación de Bolsonaro está marcada por el avance de la ultraderecha en la región, apoyada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que acaba de anunciar aranceles de 25% para la importación de numerosos productos brasileños, una medida de presión que promovieron en distintos momentos tanto Flávio Bolsonaro como su hermano Eduardo, exdiputado.

En Brasil, Eduardo Bolsonaro, que desde marzo de 2025 vive en Estados Unidos, fue condenado en ausencia por promover estas acciones perjudiciales contra su país. Este lunes, el diario Folha de São Paulo informó que consiguió la green card estadounidense, el documento que le permite residir y trabajar en Estados Unidos por tiempo indeterminado.

A los cuestionados aranceles se suman varios escándalos que rodean la candidatura de Flávio Bolsonaro. Uno es su vínculo, que se hizo público, con el banquero Daniel Vorcaro, encarcelado por fraude y a quien le había pedido que financiara una película sobre su padre, el expresidente, Jair Bolsonaro, condenado a 17 años de prisión por liderar una trama golpista.

Por otra parte, la esposa de Jair, Michelle Bolsonaro, acusó a Flávio de maltratarla y descalificarla como figura política cuando lideraba el ala femenina del Partido Liberal, cargo al que renunció.

A todo esto, se suma la decisión de un juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que le prohibió al candidato visitar a su padre por 90 días. La decisión se debió a que Flávio intentó eludir la disposición que le impide al expresidente, en prisión domiciliaria, expresarse en redes sociales incluso mediante terceros. Flávio Bolsonaro leyó una carta de su padre dirigida a todos los brasileños y en la que le reiteraba su apoyo y lo declaraba como su portavoz.

La reacción del candidato ante la prohibición de visitar a su padre puede ser un indicio del tono que adoptará su campaña: calificó a Moraes de ser un “tirano” y un “demonio”, y afirmó que “el inocente está preso y el delincuente está gobernando Brasil”.

Otras proclamaciones también tienen fecha agendada.

El domingo está previsto que el Partido Social Democrático, de derecha, oficialice la candidatura a la presidencia de Ronaldo Caiado, que se presenta como una alternativa para quienes rechazan a Lula y a Bolsonaro. Un día después, el lunes, el partido Novo, de ultraderecha, proclamará al exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema, y el 1º de agosto Missão oficializará la candidatura del ultraderechista Renan Santos.

La campaña electoral comenzará días después, a partir del 16 de agosto.