Trump declaró que el estrecho de Ormuz está abierto, mientras las fuerzas estadounidenses siguen bombardeando la zona

Washington informó que volverá a bloquear los puertos iraníes nuevamente a partir de este martes.

La escalada bélica en la zona del estrecho de Ormuz prosiguió en las últimas horas, cuando Estados Unidos volvió a lanzar una serie de ataques sobre objetivos iraníes en la zona, profundizando el conflicto que se reavivó en los primeros días de la semana pasada.

Por su parte, los iraníes de nuevos bombardeos contra objetivos estadounidenses en países del golfo. En concreto, en la noche del lunes las fuerzas de Teherán afirmaron haber perpetrado un ataque con drones contra objetivos militares estadounidenses en Kuwait.

En un comunicado difundido por la cadena estatal IRIB, el ejército informó que lanzó drones contra un sistema de misiles Patriot estadounidense, depósitos de combustible, una torre de vigilancia, un almacén de municiones y sistemas de comunicación.

Además, el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos informó de ataques contra buques petroleros con su bandera, de los que responsabilizó a Irán, de acuerdo a lo que informó la cadena catarí Al Jazeera.

Paralelamente, otro foco de conflicto se abrió entre Yemen y Arabia Saudita, luego de que los rebeldes hutíes yemenitas, respaldados por Irán, anunciaron este lunes el lanzamiento de misiles y drones contra el aeropuerto internacional de Abha, en el sur del territorio saudí, en represalia por los bombardeos –que atribuyen a Riad– contra el aeropuerto internacional de Saná, la capital de Yemen, que es controlada por los insurgentes.

Por su parte, a miles de kilómetros de la zona del conflicto, el presidente estadounidense, Donald Trump, tuvo un lunes muy activo en los medios de comunicación.

Por la noche, en una entrevista con el periodista Hugh Hewitt, el mandatario dijo que el memorando de entendimiento firmado con el gobierno de Teherán fue “una prueba” y que Irán no lo había respetado.

“Era una especie de prueba y no estuvieron a la altura. No cumplieron con la prueba. No significaba gran cosa”, agregó.

“Los memorandos de entendimiento no significan gran cosa cuando tratas con gente despreciable, y tampoco significan mucho cuando tratas con gente honorable, porque, al fin y al cabo, es un memorando de entendimiento”, expresó el mandatario.

De todas formas, Trump no cerró la posibilidad de seguir negociando con los iraníes hasta poder llegar a un acuerdo definitivo, aunque esa alternativa, que parecía cercana hace poco más de una semana, ahora ciertamente no lo es.

Igualmente, el mandatario republicano reafirmó que la idea de que, a su juicio, la forma “más eficaz” de presionar a Irán era mediante una combinación de bloqueo y ataques.

Sobre este punto, el Centro Conjunto de Información Marítima dirigido por la Marina de Estados Unidos emitió este lunes un comunicado informando que el bloqueo de los puertos y zonas costeras de Irán se reanudará este martes.

“El Mando Central de Estados Unidos comenzará a aplicar un bloqueo naval a todos los puertos y zonas costeras de Irán. Por la presente, se advierte a todos los buques neutrales que disponen de plazo hasta el inicio de la medida para abandonar la zona bloqueada”, declaró la entidad.

El bloqueo abarcará la totalidad de la costa meridional de Irán, incluidos sus puertos y terminales petroleras. El organismo estadounidense señaló que la medida no obstaculizará el tránsito neutral a través del estrecho de Ormuz con destino a lugares fuera de Irán o procedentes de ellos, y que se permitirán los envíos de ayuda humanitaria, sujetos a inspección.

También este lunes habló el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, quien en una publicación en su cuenta de X se burló de Trump, quien más temprano había afirmado que Estados Unidos impondría un peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, paso marítimo que además dijo que estaba abierto.

Araghchi enfatizó que su país “siempre ha sido el guardián del estrecho y lo seguirá siendo para siempre”.

Luego el diplomático agregó: “El presidente de Estados Unidos tiene toda la razón. Quien garantice un paso seguro para los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz debería recibir una compensación por este servicio”.