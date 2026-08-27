El presidente boliviano reconoció su vínculo con Fernando Cerimedo, pero dijo que “nunca hubo una relación de trabajo directa”

Rodrigo Paz en Sucre, Bolivia, durante las ceremonias conmemorativas del 201° aniversario de la independencia de Bolivia, el 6 de agosto. Foto: Distribución, Presidencia de Bolivia, AFP

Rodrigo Paz señaló que el estratega cooperó tanto en la campaña como “al inicio del gobierno”, pero “jamás tuvo la autorización” de representarlo, ni a él ni a la Presidencia.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, publicó un video en sus redes sociales en el que reconoció su vínculo con el consultor político argentino Fernando Cerimedo, como “parte de la campaña reciente” para las elecciones en las que fue electo.

Cerimedo, asesor tanto de Javier Milei como de Jair Bolsonaro y fundador de La Derecha Diario, fue detenido por las autoridades bolivianas en el aeropuerto de Viru Viru para investigar si había participado en el ataque armado que sufrió su expareja, Nadia Beller, en la ciudad de Santa Cruz.

Según Paz, Cerimedo llegó al país para trabajar con otros candidatos presidenciales, pero, tras obtener la victoria en primera vuelta y alcanzar el balotaje en representación del Partido Demócrata Cristiano, se “generó un contacto” para incorporarlo a la campaña electoral en función de que era “un estratega de reconocimiento mundial”.

“Ganamos las elecciones y, a partir de ello, no solo cooperó en esa elección, sino al inicio del gobierno”, indicó.

Sin embargo, Paz negó que haya existido un vínculo laboral formal. En el video afirmó que en ese momento consideraron que, por trabajar en todo el mundo, su “constancia” en Bolivia no era la suficiente para “tener sólido un formato de trabajo”.

“Por eso nunca hubo un contrato, por eso nunca hubo una relación de trabajo directa como la que se puede llevar adelante con ministros, viceministros [o] delegados presidenciales. El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al gobierno o a mi familia”, reafirmó.

Paz aseguró que la representación institucional se hace a través del mandato oficial y “no hay asesores principales”. Se defendió diciendo que cada cargo logrado en el aparato estatal “ha sido por voluntad popular” y, a nivel personal, remarcó que tiene “un recorrido de servicio público”. Por otra parte, Paz dijo que su esposa “ha sido intachable” y que su familia, de “valores cristianos”, se construyó “creyendo en la patria”.

“Por eso, no puede ser que generando escándalos quieran dañar nuestra forma de convivencia y de comportamiento. Por eso soy el primero en defender, en nuestra democracia, la transparencia de los procesos de investigación. No sobre escándalos, sino sobre pruebas: el escándalo no es una prueba”, aseveró. Finalmente, reivindicó el rumbo de su gobierno y dijo que, aunque se viven “momentos difíciles”, porque heredó “un país difícil”, sus iniciativas saldrán adelante con “fe en Dios”, “fe en la patria” y “fe en cada familia”.

Beller, abogada y activista, fue hospitalizada luego del ataque, pero ya fue dada de alta. Antes de salir del centro de salud, la mujer brindó una entrevista a Clarín, en la que mostró sus heridas y acusó directamente a Cerimedo de orquestar el ataque. “Estoy segura [de] que el móvil fue porque yo sabía muchas cosas y las podía contar”, sostuvo.

Sobre el vínculo entre el estratega y el gobierno boliviano, Beller señaló que no cobró por su asesoramiento a Paz y tampoco tiene una designación oficial, sino que lo hizo “por los privilegios conexos a manejar el poder”, al tiempo que cuenta con una “oficina en el palacio de gobierno, lo cual es otro delito porque hace uso de bienes del Estado”.

Además, denunció que “el presidente Paz le dio la ciudadanía”, lo que catalogó como “un privilegio porque no tiene tiempo de permanencia”.

“Se reunía todos los sábados a la tarde con Paz; eso que dicen [de] que estaba alejado no es cierto. Todos los días se iba a las 7.00 y volvía por temprano a las 16.00. Si Rodrigo tenía que dar un mensaje a las 12.00 de la noche, se quedaba en el Palacio grabando el mensaje presidencial. Nunca tuvieron esa distancia que ahora el gobierno pretende hacer creer”, expresó Beller según el medio porteño.

El caso está siendo investigado por el Ministerio Público de Bolivia.

El juez Wilson Espada, a solicitud de la Fiscalía, dictó 180 días de prisión preventiva contra Cerimedo mientras avanza la investigación. Al respecto, Beller consideró que la Justicia “actuó bien” y Paz dijo que, como cabeza del Poder Ejecutivo, brindó “todas las garantías para que las investigaciones sean transparentes”.