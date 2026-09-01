Una alianza en la que participan China, India y Rusia declaró su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Irán

En una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, Putin le manifestó al presidente iraní: “Admiramos su coraje y estoicismo en la lucha por sus intereses nacionales”.

En pleno conflicto con Estados Unidos, Irán recibió una explícita declaración de apoyo de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que el país integra junto con otros nueve estados, entre ellos China, Rusia, India y Pakistán.

“Los países miembros, al reafirmar de nuevo su apoyo a la soberanía e integridad territorial de la República Islámica de Irán, abogan por el arreglo del conflicto exclusivamente por medios político-diplomáticos”, manifestaron los gobernantes de países que integran la OCS al terminar un encuentro de dos días en Biskek, la capital de Kirguistán.

Los participantes en el encuentro fueron 27 en total. A los diez miembros de la organización se sumaron otros 15 países considerados “socios de diálogo”, entre ellos Qatar, Turquía y Arabia Saudita, y dos países observadores, Afganistán y Mongolia.

La OCS, que ya tiene 25 años y a la que Irán se incorporó en 2023, se presenta como un grupo de países que busca ser un contrapeso para la influencia global de Estados Unidos, señaló France 24. Al encuentro asistieron, entre otros, el presidente chino, Xi Jinping; el ruso, Vladimir Putin; el turco, Recep Tayyip Erdogan; el iraní, Masoud Pezeshkian, y el primer ministro indio, Narendra Modi.

En su declaración final manifestaron “una profunda preocupación por la evolución de los acontecimientos en Medio Oriente y en torno a Irán”. Repudiaron los ataques que causan la muerte de civiles y el deterioro de la economía iraní, y afirmaron que “dichas acciones violan los principios y normas del derecho internacional y el estatuto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y también conllevan graves riesgos para la paz, seguridad y estabilidad mundiales”.

Expresaron, además, sus condolencias por “la trágica muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei”, a quien mató uno de los primeros ataques lanzados en febrero por Estados Unidos e Israel.

El encuentro de la OCS coincide con un recrudecimiento de la ofensiva estadounidense, que el lunes atacó la isla iraní de Larak y varias zonas cercanas al estrecho de Ormuz. Las autoridades de Irán respondieron lanzando misiles balísticos contra dos bases militares estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes.

Este martes, la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó que lanzó una serie de ataques contra objetivos estadounidenses en la región. “Los valientes combatientes de la Guardia Revolucionaria Islámica han dado una contundente respuesta a los agresores y, en su primera acción, derribaron el 50º dron avanzado MQ-9 del Ejército estadounidense invasor, equipado con el nuevo sistema de defensa aeroespacial”, manifestó esa fuerza en un comunicado, según citó Europa Press.

Además de la declaración conjunta de la OCS, hubo este martes otros llamados a buscar una solución negociada a este conflicto. Uno fue el del secretario general de la ONU, António Guterres, que también participó en el encuentro en Kirguistán, y calificó de “lamentable” que se retomaran los ataques entre Estados Unidos e Irán.

A su vez, el presidente chino, Xi Jinping, dijo que “las nubes de guerra siguen acechando al mundo”. Consideró que la humanidad está en “una encrucijada” entre “el diálogo y la confrontación”, “las ganancias compartidas y la mentalidad de suma cero” y “el multilateralismo y el unilateralismo”.

En este escenario, pidió a los países de la OCS que tomen la iniciativa y asuman “sus responsabilidades históricas” para “dirigir el rumbo hacia el futuro”, y abogó por la resolución de conflictos mediante el diálogo y la colaboración multilateral.

“Nos es imperativo prevenir que las fuerzas externas interfieran en los asuntos internos de nuestros países, pongan en peligro nuestra seguridad política y socaven la estabilidad regional”, manifestó. De acuerdo con la agencia Efe, Xi dijo que su país está dispuesto a colaborar para “promover la solución pacífica” también en Ucrania, Medio Oriente y Afganistán.

A su vez, Putin le expresó a Pezeshkian el respaldo de su país. “Rusia es solidaria con el pueblo iraní. Admiramos su coraje y estoicismo en la lucha por sus intereses nacionales”, le manifestó. “En este difícil período intentamos ayudarlo en todo lo posible”, dijo.

Pezeshkian, por su parte, manifestó que “si Estados Unidos vuelve al cumplimiento de las obligaciones incluidas en el memorando” acordado por ambas partes para el cese de los ataques, su país también las respetará.

El presidente iraní agregó: “Estoy seguro de que debemos hacer frente a la política unilateral de Estados Unidos. Y podremos neutralizar las sanciones que aprueban contra nosotros. En foros como la OCS y otras organizaciones podemos eludir todas las sanciones y cooperar a nivel multilateral”.