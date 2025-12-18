El reciente triunfo de la derecha en Chile es una señal de alerta para toda la izquierda en América Latina. Este avance de las fuerzas conservadoras requiere una reflexión profunda y un cambio estratégico en nuestros movimientos políticos. Es imprescindible fortalecer nuestro discurso y nuestros proyectos populares, garantizando que la población se sienta verdaderamente escuchada, representada y partícipe activa de los cambios que proponemos. No basta con repetir consignas; debemos ampliar nuestra base social, llegando a sectores históricamente marginados y desatendidos, y traducir esas aspiraciones en acciones concretas y efectivas.

La comunicación debe ser más clara, cercana y convincente para que nuestras propuestas lleguen con fuerza a toda la región. La derrota en países vecinos demuestra que la lucha por la voluntad y la esperanza del pueblo no está decidida, por eso es fundamental la unidad y el compromiso de la izquierda latinoamericana.

La izquierda de América Latina debe despertar y reflexionar con profundidad. Es urgente profundizar y expandir nuestro discurso y nuestro proyecto popular, asegurando que el pueblo sea parte activa del proceso de cambio. Sólo con la unidad y el compromiso podremos consolidar un proyecto verdaderamente inclusivo y transformador.

La historia nos enseña que la verdadera libertad se construye desde la soberanía, el respeto mutuo y la solidaridad entre nuestros pueblos. No permitiremos que ninguna potencia extranjera vuelva a colonizar nuestros territorios ni dicte las políticas que deben regir nuestras naciones. La defensa de la soberanía y la dignidad de América Latina es una prioridad irrenunciable para todos nosotros.

Ante las intenciones del presidente Donald Trump de vulnerar los derechos y la identidad de nuestra América, es momento de unirnos nuevamente para defender a nuestros pueblos.

En este contexto, reafirmamos la independencia de América Latina frente a cualquier intervención extranjera. Nuestros países tienen el derecho soberano de decidir su destino sin injerencias externas que pretendan imponer modelos, intereses económicos o políticos que no corresponden a los intereses de nuestras comunidades. Nos oponemos rotundamente a la intervención de Estados Unidos y de cualquier otra potencia que busque violar nuestra soberanía, identidad y autodeterminación.

Ante las intenciones del presidente Donald Trump de vulnerar los derechos y la identidad de nuestra América, es momento de unirnos nuevamente para defender a nuestros pueblos. Anhelamos un territorio de paz y buscamos que nuestra gente viva cada vez mejor. Rechazamos firmemente cualquier intento de colonización mediante la intervención y la injerencia de la derecha estadounidense.

En Uruguay, la izquierda liderada por nuestro Frente Amplio atraviesa un momento crucial para seguir consolidando un gobierno diferente, austero, honesto y que ponga en primer lugar al pueblo. Tras recuperar el gobierno, la tarea es estar a la altura del compromiso asumido con nuestra gente.

Es tiempo de continuar trabajando con responsabilidad y decisión, mejorando la comunicación de las acciones y el diálogo social para transformar la realidad de nuestro pueblo, implementando políticas efectivas que respondan a las necesidades de todos los sectores. El Frente Amplio debe consolidar su proyecto transformador, ampliar su base social y fortalecer el diálogo con las y los uruguayos. Sólo así podremos avanzar hacia un Uruguay más justo, inclusivo y solidario, enfrentando los desafíos actuales con valentía y visión de futuro.

La izquierda latinoamericana enfrenta desafíos históricos que requieren de una profunda reflexión, unidad y compromiso colectivo. La reciente derrota en Chile y las amenazas externas evidencian la necesidad de fortalecer nuestros discursos, ampliar nuestra base social y priorizar la participación activa del pueblo en los procesos de cambio. Es momento de despertar, reafirmar nuestros valores y avanzar con esperanza y determinación hacia un futuro donde la justicia social y la independencia sean la base de una América Latina libre, soberana, digna, igualitaria y con justicia social.