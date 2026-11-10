Aprendizajes pendientes de la pandemia

La semana pasada, el fallecimiento del investigador Gonzalo Moratorio causó un gran impacto social, incluso entre las elecciones de mitad de período en Estados Unidos, la escandalosa caída del presidente paraguayo Santiago Peña y la visita del papa católico León XIV. Había sido una de las caras más visibles del aporte de la comunidad científica uruguaya durante la pandemia de covid-19, la población de nuestro país tenía clara conciencia de su deuda con él, y la lucha de Moratorio contra el cáncer que lo mató fue seguida con consternación y numerosas muestras de solidaridad.

Es una oportunidad para reflexionar sobre el período de emergencia sanitaria iniciado el 13 de marzo de 2020, que parece haber dejado menos aprendizajes que secuelas, y cuyo recuerdo, poco más de cuatro años y medio después de que terminó, ya tiene distorsiones importantes.

Aquel período fue, entre otras cosas, un muestrario de la complejidad de las relaciones entre la política y la ciencia en los sistemas democráticos de gobierno. La experiencia fue muy rica, pero su aprovechamiento social, muy mediado por los intereses partidarios, se ha complicado por el predominio de simplificaciones y malentendidos.

Los defensores del expresidente Luis Lacalle Pou destacan el concepto guía de “libertad responsable”, la creación del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y los buenos resultados sanitarios en el primer año de la pandemia, al tiempo que reducen las posturas de la oposición al reclamo de cuarentena obligatoria y a un fomento irresponsable de la protesta social.

A su vez, las críticas subrayan el rechazo a la búsqueda de acuerdos nacionales, el apoyo insuficiente a los sectores más vulnerables, la negativa a financiar políticas sociales con una carga tributaria coyuntural a los “malla oro” y el gran aumento de las “muertes evitables” en la primera mitad de 2021, cuando Lacalle Pou no quiso aplicar recomendaciones del GACH. Nada fue tan simple.

Ensayos y errores

Cuando se confirmaron los primeros casos de covid-19 en Uruguay, las incertidumbres relacionadas con esa enfermedad eran muchas y distintos gobiernos elegían sus estrategias sin certeza de que fueran las adecuadas, mientras circulaban opiniones contradictorias acerca de las causas del mal y los procedimientos para prevenirlo.

La idea de apostar a la “libertad responsable” fue ante todo, según el propio Lacalle Pou, el resultado de convicciones filosóficas, y funcionó bien durante casi un año en el contexto uruguayo de baja densidad poblacional y un sistema de salud vigoroso. Nada garantizaba en principio que fuera el modo más acertado de hacerle frente a la crisis, y es muy discutible que decisiones de ese tipo se adopten a partir de premisas ideológicas. Además, parece claro que si el gobierno de la época hubiera seguido por el mismo camino a lo largo de 2020 sin los aportes del GACH, habría corrido enormes riesgos de cometer errores muy costosos, en vidas humanas y en impactos sobre la estructura productiva que quería salvaguardar.

La restricción estricta de la movilidad social, defendida al comienzo desde el Frente Amplio y el PIT-CNT (sobre todo a partir de la opinión que hizo pública el expresidente Tabaré Vázquez), tampoco se apoyaba en evidencia indiscutible. Sí era respaldada en aquel momento por una parte considerable de la comunidad científica internacional, pero luego los hechos y la investigación mostraron que no era la única forma de prevenir contagios ni la más eficaz. Incluso medidas adoptadas en Uruguay bajo la consigna de la “libertad responsable”, como el aislamiento riguroso de personas mayores, pueden ser vistas hoy como un exceso contraproducente.

Sin atajos

La ciencia no proporciona respuestas infalibles ante los problemas nuevos: solo ofrece una metodología confiable para buscarlas. Muy a menudo su aporte (como el de la inteligencia artificial) consiste en definir y aclarar las opciones viables, pero no determina cuál es la mejor solución “objetiva” ni qué proporción de los recursos de un país debe asignarse a cada una de sus numerosas necesidades. Quienes creen que para definir las políticas públicas basta con un asesoramiento científico de alto nivel están a un paso de aceptar el “pensamiento único”, la deriva tecnocrática y el vaciamiento de la democracia.

Los cuestionamientos pertinentes a la gestión de la pandemia por parte de Lacalle Pou son los referidos a sus prioridades sociales y sus sesgos ideológicos, no los que le reprochan que desoyera recomendaciones del GACH, surgidas de seres humanos que también tenían, en forma inevitable, sus propios sesgos y puntos ciegos, sin que la ciudadanía los hubiera votado para gobernar Uruguay.

Gonzalo Moratorio no pretendió potestades políticas que no le correspondían. Puso su capacidad intelectual, su entusiasmo y su tesón al servicio de la sociedad que integraba, y ese compromiso generoso le valió, con justicia, admiración y cariño. Con esto debería bastar para que se destine más apoyo al desarrollo científico y a las instituciones públicas que fueron capaces de formar a una persona tan valiosa.