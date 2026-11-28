Industrializar para asegurar nuestro futuro

Hace más de medio siglo, Juan Pablo Terra advirtió: “El Uruguay posible, capaz de salvarse de ser fundido en la próxima encrucijada, es un Uruguay industrializado”. Al releer aquella reflexión, publicada en el semanario Ahora en marzo de 1973, hay que reconocer su extraordinaria vigencia. Sigue siendo acertada esa convicción de que la industrialización no es simplemente una alternativa productiva con otras, sino una decisión estratégica que define nuestra autonomía económica, nuestra soberanía y, fundamentalmente, nuestra capacidad como país de construir nuestro propio futuro.

El entrañable compañero, fundador del Frente Amplio, sabía que un país de mercado reducido difícilmente construiría una industria propia confiando solo en el capital privado, ya que las inversiones tienden a concentrarse donde ya existen mercados y redes productivas. Por eso afirmaba que la industrialización uruguaya debía nacer de la voluntad política nacional, no de la expectativa de que el mercado de forma autónoma se encargara de ella, y reclamaba la existencia de un Estado capaz de invertir, coordinar y orientar sectores estratégicos.

Para Terra la riqueza natural no garantizaba el desarrollo, ya que podemos exportar carne, lana o minerales y continuar subordinados a centros industriales extranjeros. A su vez, denunciaba que cuando un negocio prosperaba, la ganancia quedaba en manos privadas, pero cuando fracasaba, era el Estado el que asumía sus costos.

El pensador argentino Marcelo Gullo desarrolló ideas en esa misma línea en su obra La insubordinación fundante: breve historia de la construcción del poder de las naciones (2008). Para Gullo, las naciones que lograron superar su condición periférica debieron cuestionar las ideas económicas dominantes y construir capacidades productivas propias mediante un decidido impulso estatal.

Gullo señaló en una entrevista publicada en el diario boliviano Los Tiempos que “el impulso estatal es lo que hace que la pequeña semilla se transforme en roble”. Es decir, el desarrollo exige superar la subordinación ideológica y construir, mediante la acción del Estado, capacidades productivas propias. Desde esta perspectiva, las naciones industrializadas no alcanzaron su posición aceptando pasivamente el lugar que les asignaba la división internacional del trabajo, sino mediante decisiones políticas, inversión, protección estratégica y aprendizaje tecnológico.

También resulta pertinente mencionar el planteo del economista argentino Gustavo Reija, quien en marzo de este año dijo que la estructura productiva no se corrige con anclas nominales, sino que se transforma con política industrial deliberada. Para Reija la estabilidad macroeconómica es necesaria, pero no suficiente. Ordenar las cuentas públicas o alcanzar equilibrios fiscales no transforma automáticamente una economía primarizada. O sea, se pueden estabilizar las variables económicas y, a pesar de eso, continuar exportando materias primas mientras se importan productos industriales de mayor complejidad. De esta forma, el crecimiento económico se vuelve un aspecto meramente coyuntural y no el resultado de una política de transformación productiva.

A mediados del siglo XX, Corea del Sur enfrentaba enormes carencias y eligió construir capacidades industriales mediante planificación, crédito orientado, educación y exigencias de desempeño exportador. Pero su trayectoria tuvo costos sociales y etapas autoritarias que no corresponde idealizar; es por eso que los modelos no son extrapolables y la política se piensa y se concibe desde la polis, o sea desde Uruguay. Pero igualmente dejó una enseñanza: la inserción internacional puede cambiar mediante políticas persistentes para aprender a producir bienes sofisticados. Corea del Sur pasó de manufacturas sencillas a la industria automotriz, la electrónica y los semiconductores.

Nuestro país debe abandonar la absurda dicotomía entre renta agropecuaria e industria. Una política industrial moderna debe integrar producción primaria, manufacturas, servicios, ciencia y tecnología.

Noruega siguió otro camino, apoyado en sus recursos energéticos. No trató al petróleo simplemente como renta, sino como una oportunidad para desarrollar proveedores, formar técnicos y financiar objetivos de largo plazo. La participación estatal y la gestión prudente de ingresos contribuyeron a construir capacidades nacionales. Su experiencia tampoco puede copiarse debido a su historia y condiciones específicas, pero importa el principio de que una riqueza natural puede impulsar tecnología y bienestar duradero cuando existe una estrategia para reinvertir su valor.

Ambos casos cuestionan la idea de que cada país debe limitarse a sus ventajas actuales. Las ventajas productivas también se construyen a base de infraestructura, investigación, trabajadores calificados, innovación y políticas sostenidas.

El desarrollo industrial como la síntesis hacia donde deben ir los esfuerzos

Nuestro país debe abandonar la absurda dicotomía entre renta agropecuaria e industria. Una política industrial moderna debe integrar producción primaria, manufacturas, servicios, ciencia y tecnología. También debe mirar más allá de Montevideo. La transformación productiva puede crear oportunidades en el interior si conecta infraestructura, formación técnica, universidades, pymes y grandes empresas con proyectos concretos.

El Estado debe definir prioridades, movilizar financiamiento de largo plazo, orientar compras públicas, apoyar investigación aplicada y facilitar exportaciones. Se necesitan instituciones profesionalizadas y mecanismos transparentes para evaluar resultados. Nuestro país tiene un mercado pequeño, por eso no podemos limitarnos al consumo interno; la escala dependerá de nuestra capacidad de exportar y participar en cadenas de valor sin resignarnos a sus eslabones de menor remuneración.

No alcanzará con anunciar una política industrial; habrá que sostenerla en el tiempo mediante acuerdos amplios, metas precisas y recursos asignados. Una economía dependiente de pocos productos y de decisiones tomadas lejos de sus fronteras tiene menos margen para elegir su destino.

Vale la pena volver a los aportes de figuras como Juan PabloTerra, quien pretendía que el esfuerzo colectivo no terminara enriqueciendo a otros ni enajenando al país. Es cierto, Uruguay necesita aprovechar sus recursos naturales, pero también superar la comodidad de depender de ellos. No está condenado a elegir entre producir materias primas o industrializarse, sino que puede y debe utilizar las primeras para financiar la segunda.

La verdadera oportunidad no reside en esperar la próxima suba del precio de los commodities, sino en decidir qué país queremos haber construido cuando esa bonanza termine.