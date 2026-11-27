El mito de la abuela verde: el peligro de confundir la precariedad con un ideal de sustentabilidad

Las críticas al capitalismo corporativo contemporáneo suelen ser tan frecuentes como justificadas, sin embargo, la sobreabundancia de diagnósticos contrasta con el vacío a la hora de imaginar alternativas viables. Esta carencia evidente es suplantada a menudo con la reivindicación nostálgica de un pasado ancestral idealizado. En una columna de opinión se retoma una variante de la clásica falacia naturalista al convertir a “la abuela” en emblema de una sabiduría ecológica incontaminada, que ha sido vaciada de contenido, empaquetada y mercantilizada por la “sostenibilidad corporativa” propia del sistema.

Es indudable que una parte no menor del énfasis corporativo en la sostenibilidad no es otra cosa que puro humo. Un estudio de la Comisión Europea sobre 150 afirmaciones ambientales de empresas encontró que el 53,3% proporcionaban “información vaga, engañosa o infundada”. Pero no menos cierto es que son cada vez más los ejemplos de prácticas empresariales responsables en las que la circularidad ambiental es una realidad.

Por dar solo un ejemplo, en los países escandinavos, el grupo ICA, la mayor cadena minorista de alimentos, se comprometió a eliminar los productos plásticos descartables, incluso antes de que la Unión Europea introdujera prohibiciones legales estrictas. Se trata de una rectificación de rumbo evidente sobre la cultura del desecho que no sería posible sin debate público, políticas de incentivos y regulaciones que surgen de una toma de conciencia lenta pero consistente y necesaria. Un proceso visible en las preocupaciones de las nuevas generaciones más que en las anteriores, como cualquiera que tenga hijos habrá podido verificar.

La escasez romantizada

Con este panorama, la metáfora de la abuela como ejemplo “naturalmente sostenible” no parece lo más apropiado. Para empezar, vivimos un período histórico de hiperconsumo en el que, si algo hace falta, es una toma de conciencia colectiva que derive en prácticas responsables. La abuela no reparaba ni conservaba por convicción ecológica, lo hacía porque no tenía otra alternativa, su economía circular doméstica, como pomposamente se la denomina, era su único recurso para paliar la escasez.

Como enseñó Marvin Harris hace tiempo, las prácticas que se interpretan como producto de valores tienen por lo general una causa previa, de tipo material, y la racionalización viene después. La postal de un pasado en armonía con la naturaleza que el capitalismo vino a corromper debería reemplazarse por un paisaje en el que las prácticas de subsistencia surgían como forma de paliar las duras condiciones materiales y demográficas. La población aborigen australiana utilizaba la quema sistemática como método tradicional de caza, lo que modificó drásticamente la ecología del continente transformando selvas en bosques adaptados al fuego.

Las evidencias no respaldan la hipótesis de un pasado en equilibrio. La “sabiduría de la abuela” podía funcionar mientras la población y la escala lo permitían. La explosión poblacional del último siglo y medio, producto precisamente del progreso material que el artículo pone bajo sospecha, es la variable omitida en el relato romántico. Un planeta con más de 8.000 millones de habitantes no puede seguir soñando con la agricultura de autoconsumo.

La contracara oculta de la abuelita sabia y responsable son las duras condiciones de vida en las que tenía que subsistir, sumida en la pobreza, la falta de recursos y las jornadas extenuantes. La mistificación del pasado no resiste un análisis serio ante la contundencia de los datos empíricos. A comienzos del siglo XIX en ningún país del mundo existía una expectativa de vida superior a los 40 años, mientras que el promedio actual ronda los 73 años. Detrás de la austeridad que hoy se presenta como ética había hambrunas cíclicas, trabajos de sol a sol destinados a la pura subsistencia y mortalidad infantil masiva.

Para poder combatir desafíos inmensos como el de la equidad social, el cambio climático, la transición energética o la economía circular necesitamos políticas públicas potentes que partan del conocimiento preciso de nuestras condiciones materiales.

La abuela misma es un buen testimonio contra su propio mito. Estudios de uso del tiempo muestran que las horas de trabajo doméstico se redujeron drásticamente en el siglo XX con la llegada de la electricidad, el agua potable y los electrodomésticos. La mortalidad materna se redujo de manera sostenida y no por un saber ancestral, sino por la llegada del agua potable, la vacunación y la medicina moderna. Y algo similar con respecto al hambre: las semillas que salvaron a millones de personas en India y México no fueron las guardadas en el frasco por la abuela, sino que fueron las variedades producidas por el equipo de Norman Borlaug, a partir de la investigación científica y el apoyo estatal.

Dos tradiciones en la izquierda

No hay que ser un entusiasta del capitalismo corporativo para tomar nota de estos hechos. La historia de las ideas muestra un debate que lleva ya casi dos siglos en el interior de la propia izquierda: el que enfrenta una tradición ilustrada confiada en el desarrollo de las fuerzas productivas y el conocimiento, y una visión romántica, que idealiza el pasado precapitalista y desconfía del progreso científico y técnico, hoy reflotada por las políticas de decrecimiento.

En La deriva reaccionaria de la izquierda, Félix Ovejero lo señaló con precisión: parte de la izquierda contemporánea “se ha alejado de los puntos de vista ilustrados para recalar en otros característicos del pensamiento conservador”. El particularismo, la tradición, el saber heredado, la desconfianza hacia la razón y los valores universales fueron reciclados en clave verde.

La metáfora de la abuela como paradigma moral es inapropiada por donde se la mire. En el fondo, su reivindicación como emblema de cuidado y reserva de valores tradicionales no es otra cosa que una reedición conservadora del “ángel del hogar”, arquetipo de la era victoriana. Es la antítesis de los valores de liberación propios de la izquierda y la tradición emancipadora del feminismo, porque transforma una condición de opresión en patrimonio moral. Volver a presentar a la mujer como portadora de una tendencia innata a “la economía del cuidado” es revivir en jerga ambiental algunas de las peores ideas que justificaron por años su reclusión en el hogar, alejada de la vida pública, de las actividades profesionales y de la política.

La columna se detiene en referencias a la composición por sexo de los organismos donde se definen y financian las políticas de sostenibilidad, y a un supuesto “techo de cristal verde”, advirtiendo incluso que la figura del consultor puede reproducir “una visión eurocéntrica, binaria y masculinizada del conocimiento”. Algo que daría para nota aparte, pero vale la pena señalar que esas observaciones parten precisamente de estadísticas y datos duros. Las conocemos porque alguien las midió, no por la experiencia vivida ni por algún saber ancestral. Desconfiar de la cuantificación y la ciencia de datos sería un grave error político. Es imposible gestionar sistemas complejos en sociedades con millones de habitantes sin una extensa base de datos e instituciones públicas que aseguren su solidez.

En el final se propone “reivindicar la economía del cuidado como pilar de la política socioambiental”, enfatizando que no se trata de un ejercicio de nostalgia. Es un reclamo atendible. Pero, entonces, la discusión es más sobre políticas, sobre instrumentos públicos, y no tanto sobre las prácticas de quienes se ingeniaron para paliar la escasez.

Para poder combatir desafíos inmensos como el de la equidad social, el cambio climático, la transición energética o la economía circular, necesitamos políticas públicas potentes que partan del conocimiento preciso de nuestras condiciones materiales. La tarea pendiente no es reivindicar el valor simbólico de la abuela, sino completar el proyecto que a ella le fue negado. Volviendo a Ovejero: “No tenemos por qué abandonar la vieja confianza ilustrada en que la razón y la buena ciencia constituyen el mejor comienzo para ordenar con más decencia la vida compartida”.