Masculinidad y femicidios, una reflexión necesaria

Esta columna busca reflexionar sobre la situación que vivimos en el Uruguay actual respecto a la violencia de género y, más específicamente, a los femicidios, poniendo el foco en el lugar que estamos ocupando los hombres frente a este fenómeno y en cómo influye la construcción de nuestra masculinidad.

El hombre que mata a una mujer lo hace bajo una premisa cultural de superioridad y posesión, que nos lleva a considerarnos con derecho sobre ellas y a verlas como objetos y no como iguales. Estos fenómenos, ampliamente analizados por las ciencias sociales, y los conceptos desarrollados para comprenderlos son el punto de partida de esta reflexión. Debemos dejar de tratar como válidas opiniones que invaliden conceptos como género, femicidio y machismo. Existe mucha literatura dedicada a desarrollar estos conceptos y sus definiciones. Debemos entender que desconocerlos no nos da el derecho a repetir pareceres como si fueran conocimiento.

Ahora bien, ¿qué pensamos los hombres sobre los femicidios? Esta pregunta no la hacemos a menudo. Reflexionar sobre este tema nos incomoda. ¿Esto es porque no somos conscientes de la violencia hacia la mujer o porque banalizamos la situación y no nos hacemos cargo de que somos parte del problema?

Lo primero que vemos aquí es que no nos consideramos parte de un grupo social como hombres. No nos consideramos responsables; lo vemos como un problema del individuo y no como parte de la construcción de nuestra masculinidad. Esta masculinidad está construida sobre pilares como el control y la posesión de la mujer, que se ejercen de diferentes maneras y constituyen formas de adueñarnos de su ser, hacerlo propio y no concebir que pueda ser de otro modo.

Tendemos a opinar y reflexionar sobre los problemas sin hacernos parte de ellos, siempre viendo fenómenos sociales como si fueran ajenos a nosotros, desconociendo que somos parte de la sociedad. No quiero decir con esto que en nuestra sociedad no nos escandalicemos, no nos solidaricemos ni que no estemos haciendo nada. Pero si bien la sociedad debe buscar una respuesta en conjunto, los hombres debemos ser capaces de reflexionar sobre esta situación.

Es un fenómeno instalado en nuestra sociedad, no un hecho aislado. Un femicidio no puede reducirse a la patología o a las características individuales del agresor, porque existe una dimensión social y de género que debe ser analizada. Una de las razones que nos impiden avanzar en este tema es desconocer la realidad o separarnos de ella. Los femicidios son parte de la violencia de género que se vive día a día. Los hombres que matan a las mujeres ejercen esta violencia, que forma parte de un proceso complejo en el que el femicidio es su expresión extrema y muestra las características del sistema machista en el que vivimos, donde la subordinación y la posesión son rasgos centrales en el vínculo del hombre con la mujer. Esta afirmación puede verse como una generalización, pero es importante hacerla para que el punto de partida sea el correcto.

Entonces, ¿qué estamos haciendo los hombres para que esto cambie? Estamos haciendo poco. Desde hace varios años, la interpelación de la masculinidad se está dando, pero de manera externa. Si bien no debe provenir exclusivamente de los hombres, es necesario que también nazca de nosotros mismos como grupo social.

Dado el lugar de subordinación impuesto a la mujer por una sociedad machista y androcéntrica, históricamente ha existido un proceso colectivo de reflexión, lucha y organización protagonizado por mujeres que produjo y produce conciencia sobre determinadas relaciones de poder ejercidas sobre ellas. Sin dudas, es un proceso complejo y mencionarlo tan livianamente puede resultar inapropiado, pero al mencionarlo busco establecer que tenemos mucho camino que observar para tomar como ejemplo.

El rol del hombre en la familia, en las relaciones y en los vínculos está cambiando debido a la interpelación sobre la construcción de la masculinidad. Este proceso está surgiendo de forma aislada, no organizada ni colectiva y, por lo general, a partir de un cuestionamiento externo.

No luchamos ni nos embanderamos por reflexionar y construir nuestra masculinidad, sino que es la sociedad la que, en general, está impulsando esta transformación. Esto no hace que el cambio sea menos importante, pero sí hace que todavía no sea tan profundo, porque falta una reflexión consciente sobre el propio cambio. No quiero decir con esto que estemos cambiando obligados ni que el cuestionamiento que se da de forma externa tenga menos valor. El problema es que todavía no hemos hecho suficientemente propia esa reflexión ni la hemos convertido en un proceso colectivo entre hombres; a pesar de representar un avance, este cambio aún es incompleto.

La reflexión individual y colectiva de los hombres sobre cómo construimos nuestra masculinidad es el puntapié inicial para construir una sociedad menos violenta.

Ahora llegamos a la tercera pregunta, que generará muchísimas preguntas más: ¿qué debemos hacer los hombres?

Esta pregunta no puede ser respondida de forma concluyente por un individuo. No existe una única forma de construir y vivir la masculinidad, pero algunas de sus formas debemos cambiarlas, y este es un trabajo social y colectivo, no solo individual. Entiendo que lo primero que debemos hacer es cuestionarnos cómo somos como hombres y cómo consideramos que debemos ser. Esto llevará a un proceso reflexivo que nos conducirá a entender que la masculinidad no siempre se construye racionalmente, pero sí puede ser examinada racionalmente para generar el cambio que realmente necesitamos.

Esto nos permitirá dejar atrás algunas concepciones de masculinidad construidas sobre bases de dominación y desigualdad, entre ellas, la idea de ejercer dominio sobre las mujeres y considerarlas como objetos de posesión y no como iguales.

La reflexión nos va a llevar a varias conclusiones; algunas quedarán en nosotros como individuos y en nuestros círculos, pero esto no es suficiente. Debemos generar y habitar espacios de reflexión en nuestras organizaciones, en nuestro trabajo, en el sindicato y en la mayor cantidad de ámbitos posibles. Esta reflexión tiene que ser parte de nuestra agenda como actores sociales.

Hoy en día estos espacios son escasos y, por esto, participar y ampliarlos es un paso que debemos dar. Dejar de naturalizar actitudes y conductas machistas también es necesario: el miedo al rechazo de otros varones es una de las razones por las que seguimos tolerándolas o no cuestionándolas. Romper con esa tolerancia permitirá que la participación y la generación de estos espacios se den con mayor naturalidad e incluso que estos puedan construirse de forma espontánea. Pero aun cuando la construcción del espacio se dé de forma espontánea, la participación en él y la reflexión que se genere deben ser conscientes.

Es un tema sumamente complejo que habitualmente se aborda de forma superficial, pero poco a poco su presencia se irá naturalizando en nuestras narrativas. Claramente, no somos los primeros en plantearnos la necesidad de trabajar en esto, pero mantener esta reflexión viva y seguir profundizando también es importante. Aún estamos en un momento en el que plantearlo en ciertos ámbitos resulta incómodo. Ese es uno de los obstáculos que debemos superar como hombres: participar y promover una reflexión de la que nosotros mismos somos parte.

La reflexión individual y colectiva de los hombres sobre cómo construimos nuestra masculinidad es el puntapié inicial para construir una sociedad menos violenta.