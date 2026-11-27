¿Qué inteligencia artificial para qué sociedad?

La expansión de la inteligencia artificial (IA) abre enormes oportunidades, pero también plantea interrogantes sobre nuestras formas de organización económica y social. Más allá de sus capacidades y riesgos, necesitamos discutir quién orienta su desarrollo, cómo se distribuyen sus beneficios y qué decisiones deben permanecer bajo control democrático. Porque está en juego nuestra soberanía digital y el desafío de impedir que estas transformaciones profundicen las desigualdades existentes, reproduzcan sesgos o perpetúen nuevas formas de discriminación. El desarrollo de la IA no puede quedar librado exclusivamente a la lógica del mercado ni a las decisiones de unos pocos. Debe ser también objeto de deliberación y control democrático, porque el futuro que la tecnología hace posible es, ante todo, una decisión política y colectiva.

La IA forma parte de un proceso de transformación tecnológica que lleva varias décadas modificando profundamente nuestras sociedades. Desde la expansión de la informática e internet hasta las plataformas digitales y la creciente utilización de datos, las tecnologías digitales han transformado las formas de producir, trabajar, aprender, comunicarnos y relacionarnos. La IA representa un nuevo salto en ese proceso: mediante sistemas capaces de identificar patrones, generar contenidos, formular predicciones y apoyar o automatizar decisiones, amplía las actividades que pueden ser mediadas por tecnologías digitales. Los avances recientes, especialmente de la IA generativa, han acelerado su difusión y extendido sus posibilidades de utilización a ámbitos cada vez más diversos.

Estas capacidades abren enormes oportunidades para la investigación científica, la educación, la salud, la producción, los servicios públicos y muchas actividades de la vida cotidiana. Permiten abordar problemas complejos, ampliar capacidades humanas y desarrollar soluciones que hace pocos años resultaban difíciles de imaginar. Sin embargo, como ha ocurrido con otras transformaciones tecnológicas, sus consecuencias sociales no están predeterminadas. La IA no constituye una fuerza autónoma que inevitablemente nos va a llevar a un futuro mejor o peor. Sus efectos dependen de las condiciones en que se desarrolla, de las decisiones que orientan su utilización y de las relaciones sociales, económicas y políticas en las que se incorpora.

De allí la necesidad de evitar tanto las visiones que atribuyen a la IA la solución de los grandes problemas de la humanidad como aquellas que anuncian consecuencias inevitablemente catastróficas. Lo que está en juego no es solamente una tecnología de creciente complejidad, sino las formas en que nuestras sociedades deciden desarrollarla, incorporarla y gobernarla. A diferencia de etapas anteriores de la digitalización, la IA amplía significativamente la posibilidad de automatizar no solo tareas y procesos, sino también actividades cognitivas y funciones de análisis, evaluación y decisión. Esto plantea un desafío adicional: cómo aprovechar esas capacidades sin desplazar el control humano y la deliberación democrática sobre decisiones que tienen profundas consecuencias sociales.

La inteligencia artificial no se desarrolla en el vacío

La expansión actual de la IA ocurre en un contexto de capitalismo digital caracterizado por la creciente importancia económica de los datos, las plataformas y las infraestructuras tecnológicas. Estas últimas incluyen los centros de datos, los sistemas de procesamiento, las redes y los servicios que permiten desarrollar y utilizar IA. Buena parte de estas capacidades, junto con los modelos más avanzados y sus canales de distribución, se concentra en un número reducido de grandes empresas.

Sin embargo, detrás de estos desarrollos no hay solamente inversiones empresariales y avances científicos. También existen políticas públicas de investigación, financiamiento estatal, estrategias industriales y decisiones geopolíticas que contribuyen a configurar el desarrollo tecnológico. La concentración actual no es, por tanto, el resultado inevitable de la evolución de la tecnología, sino también de determinadas decisiones económicas y políticas.

A ello se suma una dimensión frecuentemente invisibilizada: el trabajo humano que sostiene estos sistemas. La selección, clasificación y preparación de datos, la evaluación de resultados y numerosas tareas necesarias para el desarrollo de la IA involucran trabajadores y trabajadoras cuyas condiciones de trabajo son muy diversas y, en ocasiones, precarias. Los sistemas que se presentan como inteligentes y autónomos dependen también de conocimientos, decisiones y trabajo humano.

Estas características plantean preguntas que van más allá de la competencia económica. ¿Quién define las prioridades de investigación y desarrollo? ¿Qué problemas se consideran relevantes y cuáles quedan relegados? ¿Qué conocimientos, idiomas y realidades sociales están representados en los sistemas que utilizamos? ¿Quiénes producen los recursos necesarios para su funcionamiento y quiénes se benefician de ellos?

Para Uruguay y América Latina, estas preguntas adquieren particular importancia. Las capacidades científicas, los recursos económicos y la infraestructura tecnológica están distribuidos de manera muy desigual entre países. Pero esta situación no implica que debamos limitarnos a utilizar sistemas desarrollados en otros lugares. ¿Qué posibilidades tenemos de desarrollar modelos, aplicaciones e infraestructuras propias o compartidas regionalmente? ¿Qué papel pueden desempeñar las universidades, las empresas, los estados y otras organizaciones en la construcción de alternativas?

Oportunidades y nuevas desigualdades

Las tecnologías digitales han ampliado oportunidades de acceso a la información, comunicación, educación y participación. Sin embargo, la investigación sobre desigualdades sociodigitales ha demostrado que sus beneficios dependen de las condiciones sociales y de las capacidades de apropiación de personas, grupos e instituciones.

La IA introduce nuevas dimensiones en este problema. No se trata solamente de quién puede acceder a estas herramientas o utilizarlas adecuadamente. También importa quién dispone de las capacidades para incorporarlas de manera significativa a sus actividades, evaluar sus resultados, adaptarlas a sus necesidades y desarrollar nuevas aplicaciones. Las diferencias de conocimientos y recursos entre personas, empresas, instituciones y países pueden traducirse en nuevas desigualdades.

Pero hay otra dimensión que adquiere creciente importancia. Mientras las personas y las organizaciones incorporan estas tecnologías para ampliar sus capacidades y posibilidades de acción, los datos, conocimientos y contenidos que generan o aportan al utilizarlas pueden convertirse, a su vez, en recursos para las empresas y organizaciones que controlan estos sistemas. Esta relación no es nueva: ya estaba presente en las plataformas digitales, pero la IA amplía exponencialmente las capacidades de procesamiento, análisis y utilización de esa información.

Esto plantea nuevas interrogantes: ¿dónde terminan los datos y la información que compartimos? ¿Qué sucede con los datos sensibles y la información personal? ¿Quién accede a ellos y con qué fines se utilizan? ¿Qué ocurre con las estrategias empresariales, los documentos y la información del Estado? ¿Qué garantías tenemos de que esa información no sea utilizada, compartida o apropiada sin nuestro conocimiento o consentimiento? ¿Cómo asegurar un uso responsable de la IA sin comprometer la privacidad, la confidencialidad y la soberanía sobre nuestros datos?

Por ejemplo, una institución educativa puede aprovechar herramientas de IA para mejorar sus prácticas de enseñanza y aprendizaje, pero al mismo tiempo depender de servicios externos y de condiciones sobre el tratamiento de los datos de estudiantes y docentes que no siempre está en condiciones de definir. La pregunta no es solamente si la tecnología funciona o resulta útil, sino qué relaciones de dependencia se establecen y quién tiene capacidad para decidir sobre ellas.

Esto plantea desafíos para las políticas públicas en diferentes niveles. Las políticas de inclusión digital y de formación crítica siguen siendo fundamentales. La alfabetización en IA requiere comprender sus posibilidades, limitaciones y sus riesgos, evaluar la confiabilidad de sus respuestas, reconocer sesgos y desarrollar capacidades para utilizarla con autonomía.

Sin embargo, estas políticas no son suficientes para intervenir sobre las condiciones en que se producen y utilizan las tecnologías. También se necesitan políticas de investigación y desarrollo científico, inversión en infraestructuras, desarrollo de sistemas de IA, protección y gobernanza de datos y fortalecimiento de capacidades públicas y colectivas. Estas estrategias pueden construirse a escala nacional, regional o mediante iniciativas de instituciones, empresas y comunidades.

El desafío no es solamente ampliar el acceso y mejorar el uso de la IA, sino también transformar las condiciones que pueden reproducir o profundizar las desigualdades. ¿Podemos avanzar hacia formas de apropiación social de estas tecnologías que no impliquen, simultáneamente, una creciente pérdida de control sobre nuestros datos, conocimientos y producciones?

¿Podemos avanzar hacia formas de apropiación social de estas tecnologías que no impliquen, simultáneamente, una creciente pérdida de control sobre nuestros datos, conocimientos y producciones?

Las decisiones que no podemos delegar

Uno de los desafíos más significativos de la IA es su incorporación a procesos de clasificación, evaluación, predicción y toma de decisiones. En ámbitos como la educación, la salud, el trabajo o la administración pública, estas herramientas pueden contribuir a mejorar diagnósticos, identificar problemas y apoyar decisiones complejas. Sin embargo, la posibilidad técnica de automatizar una tarea no responde, por sí misma, a la pregunta de si corresponde hacerlo, en qué condiciones y con qué controles.

Los sistemas de IA pueden cometer errores, generar información incorrecta presentada como confiable, reproducir sesgos y producir resultados difíciles de explicar. También pueden introducir vulnerabilidades de seguridad, facilitar fraudes o nuevas formas de vigilancia y amplificar la circulación de información falsa. Estos riesgos no son todos equivalentes ni se manifiestan de la misma manera: deben evaluarse según los sistemas, sus aplicaciones y las consecuencias que pueden producir.

De allí la importancia de contar con evaluaciones independientes, mecanismos de auditoría y reglas claras sobre transparencia, seguridad y responsabilidad. Cuando un sistema de IA contribuye a una decisión que perjudica a una persona, ¿quién responde? ¿La empresa que desarrolló el modelo, la institución que decidió utilizarlo o quienes aplicaron sus resultados? ¿Cómo puede una persona conocer, cuestionar y solicitar la revisión de una decisión automatizada que afecta sus derechos?

Pero existe además una cuestión que no se resuelve solamente mediante sistemas técnicamente más confiables. Las decisiones que afectan derechos, oportunidades y condiciones de vida involucran valores, prioridades y criterios de justicia. Definir qué es un resultado deseable, qué riesgos son aceptables o cómo deben distribuirse los recursos constituye una responsabilidad social y política. La IA, por su capacidad de procesar enormes volúmenes de información en tiempos extraordinariamente breves, puede acelerar el análisis, identificar patrones, generar escenarios y aportar elementos para la toma de decisiones. Sin embargo, su velocidad y capacidad de procesamiento no le otorgan legitimidad democrática ni la habilitan a sustituir la deliberación colectiva y la responsabilidad humana y política sobre los fines que se persiguen.

Incluso cuando una decisión aparece como resultado de un procedimiento automatizado, previamente se han realizado elecciones humanas sobre sus objetivos, los datos utilizados, los criterios de evaluación y las condiciones de aplicación. Presentar esos resultados como decisiones puramente técnicas puede invisibilizar responsabilidades y sustraer del debate público cuestiones que requieren deliberación colectiva.

También corresponde considerar las consecuencias ambientales del desarrollo tecnológico. La demanda de energía, agua, materiales e infraestructura de los sistemas de IA plantea preguntas sobre los costos y la distribución territorial de sus impactos. ¿Quién obtiene los beneficios de estas instalaciones y quién asume sus costos ambientales?

Gobernar la IA supone, por tanto, mucho más que legislar y regular sus riesgos. Significa también decidir qué tecnologías desarrollar, con qué finalidades, bajo qué condiciones y mediante qué mecanismos de participación y control democrático.

Uruguay: capacidades acumuladas y nuevos desafíos

Uruguay cuenta con una trayectoria importante de políticas públicas digitales que constituye una base valiosa para enfrentar estos desafíos. Las políticas de inclusión digital, el desarrollo del gobierno electrónico, las sucesivas agendas digitales y la experiencia de Ceibal han contribuido a construir capacidades institucionales, aprendizajes y experiencias de articulación entre distintos actores.

La inteligencia artificial encuentra, por tanto, un país que no parte de cero. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2030, las iniciativas que desarrollan Ceibal y ANEP en educación y las acciones impulsadas desde el sector tecnológico muestran que estos desafíos ya están siendo incorporados a las agendas institucionales.

El desafío es aprovechar y profundizar esa trayectoria para responder a una transformación que presenta nuevas exigencias. No se trata solamente de extender el uso de IA o de preparar a la población para utilizarla, sino de fortalecer las capacidades del país para participar activamente en su desarrollo y orientación.

¿Qué capacidades científicas y tecnológicas necesitamos fortalecer? ¿Qué infraestructuras conviene desarrollar de manera pública, privada o compartida? ¿Qué posibilidades existen para producir modelos y aplicaciones adecuados a nuestras necesidades sociales, culturales y productivas? ¿Cómo garantizar que los datos y conocimientos generados en el país contribuyan a su desarrollo y no solamente a la acumulación de valor en otros lugares?

También es necesario interrogar las formas de gobernanza. ¿Quiénes participan en la definición de las prioridades de desarrollo de IA? ¿Cómo incorporar las perspectivas de docentes, de la clase trabajadora, estudiantes, organizaciones sociales y comunidades afectadas por sus aplicaciones? ¿Qué instituciones y capacidades necesitamos para evaluar los sistemas y garantizar el cumplimiento de las normas?

Las respuestas pueden construirse mediante políticas nacionales, pero también a través de la cooperación latinoamericana, la investigación compartida y nuevas formas de organización y gobernanza de datos e infraestructuras. La autonomía tecnológica no supone necesariamente producir todo de manera independiente, sino ampliar las posibilidades reales de decidir, desarrollar, negociar y controlar las tecnologías que utilizamos.

Y esto abre una discusión que trasciende las fronteras nacionales. Si buena parte de las tecnologías se desarrolla mediante empresas transnacionales y sus impactos alcanzan a sociedades muy diferentes, ¿cómo avanzar hacia mecanismos de gobernanza internacional en los que los países y las poblaciones que hoy tienen menos capacidad de decisión puedan participar efectivamente?

¿Qué futuro queremos construir?

La IA seguirá transformando actividades e instituciones, pero la dirección y las consecuencias de esas transformaciones no están completamente definidas. Tampoco sus actuales formas de producción y control constituyen el único modelo posible.

Las preguntas centrales no deberían limitarse a cuánto podemos automatizar, qué sistemas serán más potentes o cómo acelerar su adopción. Necesitamos discutir qué problemas queremos resolver, qué beneficios esperamos alcanzar, qué desigualdades buscamos reducir y qué capacidades colectivas debemos desarrollar para intervenir en estas transformaciones.

Uruguay dispone de una trayectoria sobre la cual construir respuestas y de oportunidades para participar en la búsqueda de alternativas junto con otros países de la región. Esto requiere tanto políticas públicas y capacidades tecnológicas como una discusión democrática más amplia sobre las finalidades del desarrollo. La cuestión no es solamente qué puede hacer la IA, sino qué queremos hacer como sociedad con ella, bajo qué condiciones y quiénes tienen la posibilidad de decidirlo.

IA y autonomía del pensamiento: ¿pensar mejor o dejar de pensar?

La incorporación de la IA en nuestras prácticas cotidianas plantea interrogantes sobre sus efectos en el desarrollo cognitivo y la autonomía intelectual. ¿Qué sucede cuando delegamos en ella procesos de búsqueda, razonamiento y elaboración del pensamiento? ¿Estamos ampliando nuestras capacidades o debilitando el pensamiento crítico, la creatividad y la construcción de conocimiento propio? ¿Cómo aprovechar su potencial sin sustituir el esfuerzo de aprender, reflexionar, cuestionar y construir ideas propias? ¿La IA nos ayuda a pensar mejor o corre el riesgo de que dejemos de pensar por nosotros mismos?