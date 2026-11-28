Un triunfo por la negativa en el BPS

La elección de directores sociales del Banco de Previsión Social (BPS) realizada el domingo pasado merece reflexiones de fondo, a la luz de los resultados obtenidos en los tres órdenes por el movimiento Hay Otro Camino (HOC), formado por el actual representante de las empresas contribuyentes, José Pereyra. El dato de mayor impacto es que la lista 15 de HOC haya ganado entre los trabajadores afiliados, con una contundente ventaja de casi 83.000 votos sobre la lista 11, apoyada por el PIT-CNT.

La central sindical ya inició un proceso de evaluación y seguramente considerará factores que conoce mejor que nadie. Sin embargo, parece obvia la importancia de otros aspectos, cuyo análisis no requiere información interna.

La campaña de la lista 15, como las demás de HOC, buscó, según Pereyra, “combatir” las organizaciones cuyos representantes han ocupado durante décadas los cargos de directores sociales. En el caso del orden de trabajadores, la actitud de combate fue muy explícita, con exhortaciones a votar contra el PIT-CNT. Esto fue potenciado por el apoyo de partidos opositores que, como era previsible, procuraron que la hostilidad hacia la izquierda se expresara como un “voto castigo” a la central sindical.

La cuestión es que estas orientaciones no podrían haber tenido tanto éxito en ausencia de por lo menos tres características del contexto social actual.

En primer lugar, las encuestas muestran una extendida disconformidad en la ciudadanía, con altos niveles simultáneos de desaprobación al desempeño del gobierno y al de la oposición. Es un terreno fértil para prédicas “anticasta” como las que se han planteado en otros países.

En segundo lugar, el PIT-CNT parece haberles prestado poca atención a ciertas dinámicas que determinan tanto a las organizaciones sociales como a las políticas. Salvo en situaciones extraordinarias, profundizar los objetivos programáticos no es compatible con ampliar las bases, y viceversa. Además, es imprudente suponer que todas las definiciones históricas del movimiento sindical siguen arraigadas en toda la población trabajadora de hoy, y que a partir de ellas hay que avanzar sin pausa.

Por último, en Uruguay han ganado peso relaciones laborales que vinculan menos a los trabajadores entre sí, poco propicias para el desarrollo tradicional del sindicalismo y la valoración de sus logros. Muchas personas que trabajan en ese marco son especialmente receptivas a la exaltación del progreso individual, el menosprecio de la organización colectiva y los intentos de descalificar al PIT-CNT.

Por una parte, el alineamiento emocional por la negativa –sea contra quien sea– no construye organización por sí mismo. Por otra parte, la lista 15, impulsada por quienes quieren disgregar la negociación colectiva y desmantelar la capacidad de presión sindical, es esencialmente incapaz de convertirse en una opción más eficaz y atractiva que el PIT-CNT para defender los intereses laborales directos de los trabajadores. Lo que puede lograr son desapegos, desafiliaciones y debilitamientos, que no perjudicarían solo a la central sindical, sino al conjunto de la sociedad.