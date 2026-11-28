La política industrial: un objetivo estratégico del gobierno nacional

Desde marzo de 2025, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, se ha planteado, entre otros, un objetivo central: desarrollar una política industrial activa, con objetivos e instrumentos y un plan de acción. Se propuso, además, que dichas políticas se expresaran en un documento que presentó en julio de este año, después de más de diez años en los que no hubo un documento escrito en política industrial.

¿Por qué una política industrial?

En primer lugar, porque no hay desarrollo sin industria. El desarrollo tiene que incluir seis dimensiones.

La generación de riqueza a través del crecimiento económico. La distribución de la riqueza tanto primaria (entre empresas y trabajadores) como secundaria (la que realiza el Estado a través de impuestos, gastos y transferencias). La convivencia social y la reducción de las violencias. La sostenibilidad ambiental. La cohesión territorial. La soberanía nacional (y regional) reduciendo al máximo la condición periférica del país.

En esta concepción de desarrollo, la industria aporta y mucho. En primer lugar, contribuye a la generación de producto; en segundo lugar, la industria genera empleos y particularmente calificados; en tercer lugar, tiene capacidades de inserción internacional; en cuarto lugar, aporta a la cohesión territorial y la descentralización; en quinto lugar, es un espacio privilegiado para incorporar innovación y, por todo ello, desarrolla capacidades que fortalecen la soberanía económica.

El estado de la industria

La evolución de la industria en Uruguay muestra una reducción de su participación en la economía. Nuestra estructura continúa apoyándose, en buena medida, en una matriz productiva especializada en actividades intensivas en recursos naturales. Es decir, tenemos una importante primarización que resulta en una industria de baja complejidad.

Otro elemento son los bajos niveles de productividad en amplios segmentos productivos, aunque con una elevada heterogeneidad entre ramas industriales, algunas con niveles crecientes de productividad.

La incorporación de conocimiento en gran parte de la producción industrial aún es débil. Todos estos temas adquieren mayor peso en las pequeñas y medianas empresas.

Entonces, ¿qué objetivos?

Reactivar la industria requiere una política activa desde el Estado, en alianza con empresas y trabajadores.

Un primer objetivo refiere al cambio estructural en nuestra matriz productiva, entendido como la necesidad de promover actividades de mayor valor agregado y mayor complejidad tecnológica. Este objetivo permite un mayor impacto sobre el empleo, promover encadenamientos productivos, generar innovación y contribuir a la diversificación exportadora, dado que los productos con mayor valor agregado se insertan en mercados diferentes (Mercosur, América del Sur y América Central), desconcentrando nuestros destinos.

Un segundo objetivo es el aumento sostenido de la productividad y acuerdos que distribuyan dichas mejoras entre empresas y trabajadores. Un tercer objetivo, en parte resultado de los dos anteriores, es la creación de empleo de calidad, y la mejora sostenida de los ingresos. Un cuarto objetivo es la reducción de brechas territoriales, sociales y de género mediante la generación de capacidades productivas en todo el territorio. Eso es presencia de industrias en los territorios más retrasados, nuevas inversiones y búsqueda de encadenamientos entre empresas de diferentes departamentos.

Un quinto objetivo, para un país donde la escala es una restricción, es la apuesta a la calidad de los productos, y ello va asociado a la innovación continua. Ello implica políticas de estímulo a la innovación y un sistema de propiedad intelectual integrado a dicha política de desarrollo productivo, que contribuya a la generación, circulación y valorización del conocimiento, fortaleciendo la competitividad y promoviendo una estructura productiva más diversificada, sofisticada e inclusiva. Un sexto objetivo, derivado de la alta concentración que muestra el diagnóstico, es la necesidad de políticas diferenciales que fortalezcan las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas.

En síntesis, desde marzo de 2025 la política industrial ha sido una prioridad del gobierno, con objetivos claros de contribuir al desarrollo y la reducción de la desigualdad.

Todas estas estrategias se apoyan en un séptimo objetivo que es la complementación productiva regional, analizando sectores y empresas del país que puedan integrarse a cadenas globales de valor regionales.

Entonces, ¿qué instrumentos?

El desarrollo industrial requiere una política activa del Estado que, en el marco de los objetivos anteriores, desarrolle acciones que estimulen la inversión industrial, la incorporación de empleo, la innovación y la búsqueda de mercados externos, y por ende quiebren barreras que las empresas solas no pueden superar.

Esos instrumentos deben ser selectivos hacia sectores priorizados y contribuir a democratizar la industria promoviendo pequeñas y medianas empresas, así como las formas cooperativas y asociativas de producción.

Solo a vía de ejemplo, algunos instrumentos del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM):

PRO Diseño: promueve la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mediante la incorporación de diseño profesional en productos, servicios, etcétera.

Piade: promueve la profesionalización de la gestión empresarial de las mipymes mediante el cofinanciamiento de servicios de asistencia técnica, consultoría y capacitación.

Fondo Industrial: apoya inversiones de las mipymes industriales mediante fondos no reembolsables, promoviendo la incorporación de tecnología, la diversificación productiva y el agregado de valor.

Las compras públicas en Uruguay son una palanca para el desarrollo industrial muy importante, en especial para el crecimiento y la sostenibilidad de la pequeña y mediana empresa y para la economía cooperativa. El Programa de Contratación Pública para el Desarrollo surge en octubre de 2008 con dos herramientas esenciales: los márgenes de preferencia en el precio para la industria nacional y la reserva de mercado. El sistema original entonces propone un régimen de preferencia para la industria nacional, a cargo de la Dirección Nacional de Industrias del MIEM. El margen de preferencia está establecido en 8% y comprende bienes, servicios y obras públicas.

Diversos sistemas de preferencia surgen del principal. Primero, un Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas bajo la coordinación del MIEM, a través de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas. Segundos subprogramas aplicables a sectores industriales específicos: calzado, vestimenta y farmacéutico. Un tercer subprograma para la promoción de la compra pública innovadora. Cuarto, el programa de promoción de las compras públicas a colectivos en situación de desigualdad estructural. Quinto, la promoción de compras públicas con preferencias diferenciales entre departamentos según situación social y económica. Sexto, la compra pública preferencial a pescadores artesanales y productores de la agricultura familiar. Séptimo, la compra preferencial a emprendimientos de la economía social y solidaria. Octavo, la compra a cooperativas sociales y monotributistas del Ministerio de Desarrollo Social.

Reflexión final

Es relevante, y ya tiene reconocimiento público en diferentes actores sociales y productivos, que la política industrial ha vuelto a Uruguay. El detalle de objetivos e instrumentos nos muestra que, desde ese punto de partida, hay que construir una estrategia de transformación productiva. A su vez, la lógica de sectores debe combinarse con las lógicas de complejos productivos y de sistemas territoriales.

En síntesis, desde marzo de 2025 la política industrial ha sido una prioridad del gobierno, con objetivos claros de contribuir al desarrollo y la reducción de la desigualdad y con una orientación central: agregar más valor a nuestros productos.