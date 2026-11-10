Apuntes sobre las elecciones en Estados Unidos

Las elecciones de medio término de Estados Unidos eran un instante clave para responder a este momento feroz de intensificación de políticas de muerte, precarización y destrucción planetaria. Se expresaba desde un poder popular multiforme el deseo de poner un freno a la avanzada de políticas de destrucción que se expanden en su verdad explícita, sin máscaras ni disfraces. Tras dos años en los que no cuentan constituciones, garantías civiles, ni respeto de soberanía internacional, teníamos temor de lo que pasaría con un proceso electoral que el mandatario y sus aliados capitalistas tenían en la mira.

Desde el comienzo del gobierno, comenzaron a implantar el remapeo de distritos donde, siguiendo una lógica racista supremacista, intentaron bloquear votos de barrios con gran presencia de comunidades afroamericanas y latinas en el sur. A nivel económico, vimos una inversión brutal de los frentes financieros a los que el gobierno de Donald Trump ha beneficiado con ganancias históricas. Fue exorbitante, por ejemplo, el caso de Elon Musk, que puso 445 millones de dólares en ciertas campañas que garantizarían la continuidad de sus intereses, particularmente en Texas, adonde se mudó para ampliar sus negocios de SpaceX y multiplicar los centros de datos para intensificar la industria de IA. También hubo uso de violencia y hostigamiento, como fue el allanamiento de la casa de Ilhan Omar, representante de un distrito de Minnesota, por parte de agentes federales en medio de la campaña, amenazando con su deportación, o las ofensivas contra Abdul El-Sayed en Michigan, que a pesar del hostigamiento se convirtió en el primer senador musulmán de la historia.

La multiplicidad de operativos e inversiones que desplegaron para incidir en los resultados muestra que, sin duda, se trataba de una instancia importante en la que, sin embargo, fracasaron todos sus esfuerzos con una contundencia que nadie esperaba. Ahora bien, ¿qué tipo de oposición materializaron los resultados, qué líneas y problemas políticos les daban consistencia a las diferentes candidaturas?

Una primera singularidad de este proceso electoral, que contó con una movilización enorme de base, sobre todo en los estados históricamente más complejos, como lo fue Texas y muchos estados del sur, fue que no se trata de una elección entre “partidos”. Esto me parece una clave central porque no era una elección entre “republicanos” y “demócratas”, sino más bien entre la avanzada de un tipo de capitalismo tecno-financiero que opera a base de guerra (hacia dentro y fuera) para expandir, expropiar y ganar, y la demanda de condiciones materiales para la posibilidad de vivir y de habitar. En los discursos de candidaturas quedaba claro que se trataba de un repudio a una clase rica que no ha parado de beneficiarse a partir de la expropiación y robo de la posibilidad de vida de una mayoría de gente. Resonaba en esta organización del campo político una estrategia más movimientista, que en el pasado había sido la oposición entre el 1% contra el 99%, centrado ahora en materializar la posibilidad de sostenibilidad en diferentes niveles.

Ganó una oposición multiforme y compleja, que podemos entender como un posicionamiento popular contra las políticas de terror y destrucción vital y ambiental expresadas de forma feroz y explícita en estos dos años. Dentro de esto, jugó también una oposición dentro de la organización de un partido demócrata que, con un estilo muy diferente al del trumpismo, comparte muchos intereses económicos y políticos del actual régimen. Tras la elección, circularon muchas juntadas de firmas y debates para exigir que los dirigentes demócratas de ambas cámaras sean reemplazados porque sus intereses no representan los de una cantidad de candidaturas socialistas.

Si bien es difícil pensar que va a suceder esto, fue muy novedoso en la historia reciente de este país tan complejo en la política representativa el avance y triunfo de candidaturas jóvenes declaradamente socialistas, aun sin ser parte de Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés), que arrasó en diferentes posiciones y regiones. Muchas candidaturas se posicionaban explícitamente contra el genocidio al pueblo palestino (a pesar de que este sea siempre un punto de ataque mediático), la expansión de los grupos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la llamada guerra contra la migración como estrategia de militarización cotidiana, la imposibilidad de sostener la vida con la inflación y recortes, la imposición de centros de datos e inteligencia artificial en curso. Se votó para proteger el derecho a abortar en tres estados (Missouri, Nevada, Virginia), los derechos gay (Virginia) y trans (Missouri).

Fue una elección en la que se eligieron candidaturas que, en el contexto de terror que vivimos, podemos notar como insólitas: Detroit eligió al primer senador musulmán; Alabama, un estado complejo en la historia heteropatriarcal y supremacista del país, eligió a una mujer trans. Washington DC votó como alcaldesa a una mujer negra socialista. Texas, a una gobernadora mujer y latina. En esta oposición multiforme y no necesariamente partidaria, hubo una composición heterogénea que dejó clara una capacidad de articular y coalicionar ahí donde mediática y políticamente se impone una y otra vez un afán divisorio de corte identitario. Predominaba la ansiedad por trazar transversalidad en lugar de islotes separados.

A diferencia de la retórica del establishment demócrata, el aparato de gobierno actual habla su verdad al desnudo. El mapa que produjo el presupuesto sellaba el plan político central: financiación histórica a las diferentes etapas de la expansión de militarización y la desfinanciación casi total de la vida. En medio de una inflación desorbitante, se desfinanció lo poco que quedaba de lo “público”, ya que, para sostener el presupuesto de militarización, se precisó desmantelar el sistema de salud (Medicaid), beneficios para alimentación, etcétera.

Los dos cierres del parlamento que acontecieron en los dos años explicitaban las fuerzas del dispositivo actual: el primer cierre total, para intentar frenar el recorte del sistema de salud; el segundo, parcial, para intentar frenar el presupuesto exorbitante para ampliar ICE y la militarización de frontera.

El desmantelamiento de un sistema de salud (que distaba mucho de ser ideal) dejó a millones de personas sin cobertura médica de un día para otro, trayendo a la mesa lo que hace una década y media el grupo de Strike Debt había coralizado como “deuda o muerte” (debt or death). Durante las campañas, la disyunción imposible jugaba un papel importante para expresar el momento: pagar alquiler o ir al médico, comer o tratarse una enfermedad, etcétera. Durante el cierre parcial del parlamento hace un año, se hizo público que una de cada ocho personas necesita subsidios federales para poder alimentarse en el país más poderoso y rico. Se trata de una crisis total de la posibilidad misma de la reproducción de la vida en los niveles más básicos de sostenimiento de los cuerpos.

Ganó una oposición multiforme y compleja, que podemos entender como un posicionamiento popular contra las políticas de terror y destrucción vital y ambiental expresadas de forma feroz y explícita en estos dos años.

Militarización y digitalización son los modos en que se han desplegado y replanteado los diferentes tipos de guerra, su industria y la imposición de una dependencia cada vez mayor en estos sistemas a nivel de nuestro cotidiano. La expansión del sistema de detención de personas migrantes y la multiplicación de los centros de datos son dos procesos que han ido haciéndose al compás dentro de un diagrama común de ganancia y expropiación múltiples. En ambos tenemos expropiación de vida y territorio, junto con el agotamiento de vida y futuro.

Con su estilo de lobby empresarial, este gobierno ha integrado en un instante diferentes vertientes de intereses financieros que tuvieron la migración y la frontera como campo de experimentación en la última década. Durante los dos últimos años, la maquinaria de detención y deportación capitalizó sus ganancias en torno a los traslados, construcción de nuevas cárceles, contratación de servicios y uso de las tecnologías digitales. Recordemos que la primera fiscal general del segundo gobierno de Trump trabajaba previamente haciendo lobby para el grupo GEO, una de las empresas de prisiones privadas que hizo donaciones gigantes a la campaña presidencial.

La “guerra contra la migración” ha sido un sitio clave para implementar la integración de distintas patas de la industria digital, con formas de vigilancia y chequeos desde el teléfono, que se fueron expandiendo y generalizando. Desde enero de 2025, ICE hizo contratos billonarios con la tecnología de las llamadas Cobwebs, “fundadas por antiguos miembros de la élite israelí de las agencias de inteligencia cibernética” y que trabajan con inteligencia artificial para poder cubrir más información útil para las detenciones en internet, herramientas para localizar a las personas (WebLoc), etcétera. Se ha ido estableciendo una integración de tecnologías de vigilancia desde las aplicaciones que amplían un tipo de capitalización de la detención e intensifican las operaciones financieras que produce una persona solo por “estar” en situación de encarcelamiento o en el proceso de espera de sus casos de asilo.

Como manifestaron las huelgas de hambre y de trabajo que hicieron personas migrantes presas en centros de detención de ICE gestionados por el grupo GEO en mayo en diferentes puntos del país, además de ser expropiadxs de su vida, tiempo, salud, tenían que hacer la mayor parte del trabajo de mantenimiento de la cárcel por un dólar o nada al día, generando ganancias multimillonarias para las empresas. En ese momento, saltaba a la luz que, como parte de la expansión del presupuesto de ICE, que era dirigido ahora por quien había sido jefe de GEO, se habían ido comprando a precios exorbitantes centros de almacenamientos industriales (warehouses), sin ningún tipo de consulta ni procedimiento legal a nivel local, para convertirlos en centros de detención migrante.

Mucha gente empezó a organizarse para frenar e impedir esta expansión del sistema carcelario, apuntando también al daño ambiental en el entorno, la saturación en el abastecimiento de agua y el saneamiento público. Esta organización contra la industria de almacenamiento de personas presas sintonizaba con el mismo proceso de compra de grandes naves de almacenamiento para los centros de datos que sostienen la inteligencia artificial. Se explicita una misma lógica que condensa los sistemas actuales de almacenamiento de datos y personas, expropiando vida a nivel humano y ambiental, ya que son procesos de deterioro a corto y largo plazo. En ambos casos está también en el centro la función de desplazamientos forzados tras hacer invivible el entorno.

Junto con la crítica a lo que hemos vivido en torno a la militarización con ICE, los centros de datos fueron un punto clave de las elecciones. En las papeletas del martes, se rechazó en forma masiva la avanzada de las tecnologías digitales. Hay en estos puntos posibilidades y estilos posibles de nuevos internacionalismos que las luchas contra los despojos expresados en estas lógicas de almacenamiento y destrucción enfatizan. Es un instante en el que necesitamos arriesgar, expandir e insistir en una imaginación política que resista esta expansión y que también multiplique las prácticas de cuidado y defensa barrial que se han intensificado en estos años, junto con las conversaciones en las que se comparten estrategias entre diferentes regiones y se practican las preguntas sobre cómo adaptamos a contextos diferentes formas de lucha que han funcionado y que no.

En cierto modo, las campañas de base que han estado aconteciendo tienen una impronta y mezcla interesante: son articulaciones de rechazo a la avanzada tecnofascista que vienen desde una múltiple demanda por la necesidad de replantearnos qué tipo de vida queremos y el derecho a vidas dignas en heterogeneidad.

Hay algo importante en ciertas vetas de esa oposición al sistema más que a un partido que, sin embargo, es también una debilidad si no se sostiene un proceso organizativo que continúe elaborando políticamente desde la cotidianeidad de cada lugar. En este sentido, los aprendizajes de las luchas comunitarias de base que acontecieron hace un año en Chicago y en Mineápolis han sido un ejemplo de estrategia organizativa y de circulación de saberes con otros lugares. Es necesaria mucha creatividad para organizarnos a niveles locales e internacionales para no solo imponer esos “noes” frente a la lógica de “inevitabilidad” que nos impone el capital con los discursos de “desarrollos”, sino generar maquetas posibles de los mundos vivibles y deseables que dan textura a esos rechazos en regiones dispares pero cruzadas por un mismo desafío.