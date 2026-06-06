La camioneta del presidente y la ley de financiamiento de los partidos

Con base en la información disponible hasta ahora, hay varias capas de lectura en torno a la polémica por la compra de la camioneta de Yamandú Orsi, que se colocó como principal tema de agenda en la semana. La primera es que la aceptación de la propuesta que realizó la automotora al entonces presidente electo fue un error, admitido a esta altura por el oficialismo, incluyendo al propio mandatario, que finalmente decidió donar el vehículo.

Luego está la cuestión de la “comunicación” y la “gestión de crisis”. La falta de respuestas completas y la divulgación de explicaciones en cuentagotas por parte del presidente hizo que el asunto siguiera abierto durante varios días. Permitió también que dirigentes de la oposición profundizaran sus críticas al gobierno, en simultáneo con la divulgación de encuestas de opinión pública que coinciden en señalar la disconformidad de la población.

El episodio también agudizó el desánimo entre la militancia frenteamplista, que sistemáticamente le reclama a Orsi una mejor capacidad de respuesta ante otros asuntos que golpean a la administración de Luis Lacalle Pou, como el caso de Cardama, las denuncias por ASSE o las decisiones controversiales de la fiscal general Mónica Ferrero. Ante los embates ajenos y los problemas autogenerados, hasta ahora el presidente ha resuelto adoptar una estrategia defensiva, pautada por su aspiración original de alcanzar grandes acuerdos nacionales. A juzgar por las encuestas y el estado de ánimo frenteamplista, esa táctica no está dando buenos resultados.

Otra lectura involucra a la oposición. Mientras que dirigentes como Pedro Bordaberry y Guido Manini Ríos plantearon que no valía la pena seguir golpeando a Orsi por este asunto, en el Partido Nacional sucedió otra cosa. Tras las publicaciones periodísticas, Sebastián da Silva y Javier García reaccionaron inmediatamente con la virulencia que acostumbran emplear contra el oficialismo; sin embargo, esa euforia se transformó en cautela y hubo diversos llamados a “cuidar la investidura presidencial”.

Ocurre que la Coalición Republicana tampoco tiene mucho para ganar si se agitan operaciones de descrédito hacia la actividad política. Las encuestas muestran que la oposición también se equivoca con su estrategia de confrontación, y de continuar en este escenario se pondrá a prueba la capacidad del sistema político para neutralizar las amenazas de outsiders o movimientos “anticasta”.

En este sentido, sería necesario atender otro aspecto, en principio secundario, que emergió en el episodio de la camioneta. Al parecer, el presidente habría utilizado un auto donado a su campaña electoral como forma de pago del vehículo. Aunque las normas sobre financiamiento de los partidos han venido mejorándose, el hecho evidencia que los controles aún no son suficientes.

Como indica la investigación que publicamos en esta edición, las disposiciones adoptadas para el ciclo electoral 2024-2025 aún permiten que haya numerosas incongruencias en las rendiciones de cuentas que entregan las agrupaciones políticas. A eso hay que sumarle que los organismos que deberían fiscalizarlas –la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas o la Junta de Transparencia y Ética Pública– tienen múltiples limitaciones para cumplir con la tarea.

Perfeccionar esas normas y dotar de recursos a quienes deben velar por su cumplimiento es necesario, no para favorecer o perjudicar a un sector o a un dirigente determinado, sino para proteger la confianza de la ciudadanía en las formas de representación democrática.