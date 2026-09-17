La educación puede cambiar el destino de un país

La educación es uno de los factores que más profundamente definen el destino de un país, aunque no siempre se la mire con esa dimensión. De ella depende no solo el nivel de conocimiento de una sociedad, sino también su capacidad de generar igualdad real de oportunidades y un desarrollo sostenido en el tiempo.

Lo que ocurre en el sistema educativo tiene efectos que atraviesan toda la vida social y económica. No se trata solo de formación individual, sino de la estructura misma del país.

Cuando el acceso a la educación de calidad depende del origen social o de la capacidad de pago, el sistema deja de funcionar como un mecanismo de movilidad y pasa a reproducir las diferencias existentes. Las trayectorias de vida comienzan a separarse temprano. Y esa separación no es solo académica: es social, cultural y económica.

Con el tiempo, la educación deja de ser un espacio común de construcción de ciudadanía y se convierte en un sistema fragmentado, donde distintos grupos sociales transitan experiencias educativas completamente distintas. El problema de fondo no es la diversidad de instituciones, sino la pérdida de un espacio educativo compartido que funcione como base de integración social.

La educación no solo transmite conocimientos. También construye los límites de lo posible para cada persona y, en conjunto, para el país entero. Cuando esos límites dependen del ingreso, el sistema pierde su función más importante: ser el principal igualador de oportunidades reales.

Cuando la educación se fragmenta en circuitos separados, el efecto no es solo desigualdad educativa. Es una sociedad que empieza a perder cohesión, identidad compartida y horizonte común.

En los países que han logrado mayor cohesión social, la educación cumple precisamente ese rol: ser un sistema común fuerte, donde la calidad no está determinada por la capacidad económica, sino por un derecho efectivo de acceso al conocimiento y a la formación.

Uruguay tuvo históricamente una tradición en esa dirección. La educación pública fue uno de los pilares de su identidad como país igualitario y de su capacidad de movilidad social. Esa experiencia no es un detalle del pasado, sino una referencia sobre la que todavía se puede construir.

Cuando la educación se fragmenta en circuitos separados, el efecto no es solo desigualdad educativa. Es una sociedad que empieza a perder cohesión, identidad compartida y horizonte común.

La educación, en todas sus formas –desde la formación técnica y los oficios hasta la universidad–, no es únicamente un sistema de aprendizaje. Es una de las principales formas en que una sociedad se organiza a sí misma. Y cuando deja de ser un espacio común, lo que se debilita no es solo el sistema educativo, sino la idea misma de país compartido.