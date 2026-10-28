Colectividades Unidas celebra su segunda fiesta en Paysandú en noviembre

Hoy la agrupación nuclea representantes de comunidades alemana, colombiana, española, francesa, suiza, israelí, eslava e italiana, con sus ramas lucana, ligur y piamontesa, además de la Alianza Francesa y el Anglo.

Las Colectividades Unidas de Paysandú tendrán una nueva edición de su encuentro anual. Héctor Rodríguez y Carmen Pintos, integrantes del colectivo, dialogaron con la diaria para contar los detalles de una iniciativa que reúne a comunidades de distintos orígenes en una misma mesa.

Carmen Pintos, alma máter del grupo según la define el propio Héctor, recuerda que Colectividades Unidas nació hace dos décadas con el objetivo de apoyar a la biblioteca municipal. La primera gran fiesta se realizó en el balneario municipal en diciembre de 2005. Con el tiempo, el grupo se fue diluyendo, pero en 2025, al cumplirse 20 años de aquel primer encuentro, Carmen volvió a convocar a los integrantes originales.

Hoy la agrupación nuclea a representantes de comunidades alemana, colombiana, española, francesa, suiza, israelí, eslava e italiana, con sus ramas lucana, ligur y piamontesa, además de la Alianza Francesa y el Anglo. Se reúnen cada 15 días aproximadamente, y cada representante lleva las inquietudes de su colectividad al grupo.

La Plaza de los Inmigrantes, una deuda histórica

Uno de los proyectos más importantes que impulsa el grupo es la recuperación de la Plaza de los Inmigrantes, ubicada en las calles Paz y Don Bosco, frente a la iglesia San Ramón. El espacio fue inaugurado en 1989 por iniciativa del arquitecto Belvisi, pero quedó abandonado con el tiempo. Colectividades Unidas presentó una propuesta a la Intendencia de Paysandú, que fue receptiva: ya se están levantando veredas y acondicionando el espacio.

La idea no es solo recuperar la plaza físicamente, sino que los vecinos del barrio se apropien de ella. Para eso se creó un grupo de Whatsapp con los residentes de la zona, que también cuentan con el apoyo de la comunidad de Don Bosco y el párroco local. A largo plazo, el proyecto contempla integrar la plaza con la Ciudad Vieja y la avenida Brasil.

El evento más cercano es la segunda Fiesta de las Colectividades, que se realizará el 7 de noviembre a partir de las 21.00 en el Centro Cultural Alemán, en la esquina de Montevideo y Washington. El año pasado, la primera edición superó ampliamente las expectativas: se esperaban 100 personas y llegaron casi 180.

El ticket en venta anticipada cuesta $ 1.000 hasta el 4 de noviembre. A partir del 5 de noviembre el precio sube a $ 1.300. El ticket incluye copa de bienvenida, saladitos, empanadas, sándwiches, plato principal de carne asada con ensalada y postre. Además habrá un show con bailes típicos de las distintas colectividades, con La Covacha como infaltable representante local del candombe.

Contacto para adquirir entradas: 099 428 327 y 098 542 823.