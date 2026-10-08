Dirección de Salud e Intendencia de Paysandú presentaron festival Emocionarte, que será este viernes

La coordinadora del plan de salud mental Daiana Torres relató que habrá stands y un escenario para la actuación de artistas con muchos invitados especiales como Juan Manuel Barrios y Cuatro Pesos de Propina.

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El Festival de arte, cultura y salud mental denominado Emocionarte Paysandú se desarrollará este viernes 9 de 17.00 a 21.30 y reunirá diferentes colectivos sociales y artistas locales en el estadio 8 de Junio.

La referente del programa de salud mental en Paysandú, Daiana Torres, destacó en la conferencia de prensa que el acompañamiento de la Intendencia de Paysandú “fue fundamental”. “Nos acompañó primero con la cuestión logística, nos brindó el estadio 8 de Junio y también el apoyo de la secretaria de la Juventud”.

Sobre el festival, manifestó que “se propone un encuentro ampliamente comunitario, abierto, gratuito, para que todas y todos se acerquen, vengan, se diviertan, participen, conversen, nos encontremos y escuchemos”.

Habrá stands, un escenario para la actuación de artistas con sendos invitados especiales como Juan Manuel Barrios, debido al apoyo del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y Cuatro Pesos de Propina, financiado por el Instituto Nacional de la Música.

El festival será transmitido en vivo por el programa radial Hablemos de Salud Mental, que lleva adelante la Federación Caminantes con los representantes de familiares con trastornos mentales severos del departamento, un programa que se emite a lo largo del año.

Stands interactivos

Del festival participarán diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, organizaciones y personas que de alguna manera promueven la salud mental en la comunidad. En los stands, interactivos, se promoverán los derechos que tienen las personas y que, a su vez, conozcan los recursos en salud mental que hay en la comunidad.

En los stands estarán presentes el INJU, Mides, Laboratorio de Emociones, Rizoma, Centro de Rehabilitación Psicosocial, Vital Salud y Centro Circular.

Lorena Severo, funcionaria de la intendencia, reveló “que es una satisfacción enorme poder trabajar en todo este tiempo con este gran equipo de la Departamental de Salud. El intendente Nicolás Olivera y la secretaria general, Gabriela Gómez, siempre están planteando el tema de la articulación, trabajar en conjunto, que solo no se puede”.

Para este “primer festival hemos trabajado mucho, armoniosamente, interinstitucionalmente muy bien”, añadió.

Señaló que el escenario abrirá a las 17.00 y “no se va a detener hasta el cierre”. Comienza actuando el Instituto de Danzas Verónica Samurio; después va a estar el Coro Voces del Viento, Taller de Danzas Folclóricas de Ceupa, Ernesto Amir, el Coro del Liceo 8, una banda emergente de jóvenes, La Abuela la Quedó, Rocío Lázaro, Juan Manuel Barrios, La Covacha y el cierre con Cuatro Pesos de Propina. Así que están todos invitados a poder participar, que más que un festival es un espacio para concientizar”.

Plan de salud mental

Consultada por la diaria, Torres dijo que el plan de salud mental “es lo que nos ha dado marco para poder pensar institucionalmente este festival”.

Torres dijo que “uno de los principales resultados del diagnóstico fue verificar que Paysandú tiene una red muy grande de institucionalidad que funciona bien, pero que a veces funciona de forma disgregada”.

La referente del programa del MSP explicó que “se apunta a un cambio de paradigma como lo es el fortalecimiento del paradigma comunitario, que implica que todos nos entendamos como agentes de salud mental y que fortalezcamos lazos, que es lo que nos hace ir generando mayor bienestar”.

Desde la Departamental de Salud “hicimos una presentación pública de los resultados del diagnóstico y, a partir de esos resultados, en este mismísimo momento, estamos escribiendo un plan de acciones; luego de haber tenido, de nuevo, reuniones con el Mides, con la Dirección del Hospital, con la Red de Atención Primaria (RAP), con la intendencia. Recién veníamos de tener una reunión con ANEP”.

Tratamos de “definir acciones concretas, con indicadores medibles, que se les pueda hacer un seguimiento, con responsables que podamos asumir lo que nos corresponde desde cada institución, para el período 2026-2030”.

El 20 de octubre los coordinadores de los distintos departamentos van a presentar a la Dirección General de Coordinación del MSP los planes. “Después, se hará de vuelta una presentación pública, porque entendemos que este plan realmente es de todos y esto no es solo retórica, porque desde el inicio hemos sido bien recibidas; me refiero al equipo de prevención, a la directora de Salud. Hemos sido recibidas por todas las instituciones con mucha escucha, compromiso, interés y ahora es el momento de asumir responsabilidades”.

“La RAP y el Servicio Comunitario de Salud Mental de ASSE, incluso Comepa, vienen estructurando algunos procesos incipientes con los equipos operativos locales”, para el “fortalecimiento del primer nivel de atención”.

“Venimos trabajando con ANEP para poder generar promotores adolescentes de salud, en particular en temas de salud mental, que es un tema que convoca a los adolescentes”.

Para Torres, “se vienen fortaleciendo los lazos interinstitucionales. Uno de los principales resultados del diagnóstico fue verificar que hay en Paysandú una red muy grande de institucionalidad que funciona bien, pero que a veces funciona de forma disgregada”.

Generando “una gobernanza participativa en salud mental, que realmente las acciones sean hacia una estrategia común, conjunta, con problemas que identificamos entre diversos actores y que el movimiento traiga más bienestar y mejores acciones hacia una racionalización de recursos. Ese es el camino que estamos tratando de tomar”.