El cantautor sanducero Juan Manuel Barrios preestrena su nuevo disco en Montevideo

El músico y compositor compartirá escenario con la cantautora canaria Clara Pregliasco el 17 de octubre en la sala Corchea.

El cantautor sanducero Juan Manuel Barrios y la artista canaria Clara Pregliasco se presentarán el 17 de octubre en Montevideo, en un concierto compartido que tendrá como principal atractivo el adelanto de canciones de sus nuevos trabajos discográficos. La propuesta, concebida en un formato íntimo y acústico, reunirá a dos artistas con identidades autorales propias, unidos por una misma búsqueda en torno a la canción, la palabra y la cercanía con el público.

Durante la noche, cada uno presentará parte de su nuevo repertorio y recorrerá también canciones de trabajos anteriores. El encuentro incluirá además canciones compartidas e invitados especiales, generando cruces entre ambos universos musicales y convirtiendo la presentación en una instancia previa al lanzamiento de sus nuevos discos.

Juan Manuel Barrios es cantautor, compositor y gestor cultural nacido en Paysandú, y su trayectoria lo ubica entre las voces vinculadas a la nueva canción del litoral uruguayo. Su propuesta artística combina la canción de autor con elementos de la raíz folclórica y sonoridades contemporáneas. A lo largo de su carrera editó tres trabajos discográficos: Bienvenida (2015), Pulso (2018) y Autores en vivo (2021), además de numerosos sencillos y colaboraciones.

Sus presentaciones, tanto en formato de banda como en la modalidad de guitarra y voz, se caracterizan por la cercanía con el público y por una propuesta escénica en la que la palabra, la narración y la canción adquieren un papel central. Barrios ha llevado su música a teatros, festivales y centros culturales de Uruguay, Argentina y Europa, consolidando una trayectoria que tiene como uno de sus rasgos distintivos el vínculo entre la canción de autor y la identidad del litoral.

Actualmente se encuentra trabajando en la producción y en los detalles finales de un nuevo disco, del cual ya comenzó a circular un adelanto en plataformas digitales.

Por su parte, Pregliasco es cantautora y compositora oriunda de Canelones. Su música transita entre el folk, el pop y la música popular, con canciones que parten de experiencias cotidianas para transformarse en un lenguaje poético y sensible.

Cuenta con varios sencillos editados y recientemente presentó Estuario, un EP que llevará por primera vez al escenario en esta presentación, incluyendo además versiones inéditas.

El concierto en sala Corchea será, de esta manera, una oportunidad para conocer parte del nuevo repertorio de ambos artistas antes de la llegada de sus próximos trabajos discográficos.

La cita es el sábado a las 20.00 en la sala Corchea (Soriano 1243). La entrada general tendrá un valor de $ 590 y se encuentran disponibles mediante venta online.