El Teatro Itinerante Paysandú da el gran paso: tendrá casa propia y un centro cultural en homenaje a Omar Ostuni

Al cumplir 16 años de trayectoria, el Teatro Itinerante Paysandú concretará uno de los proyectos más importantes de su historia: transformar una vivienda abandonada en un centro de artes escénicas. El espacio llevará el nombre del reconocido dramaturgo, docente y actor sanducero Omar Ostuni y contará con una biblioteca especializada.

“Damos el paso de tener una casa propia”, resumió Horacio Merlo, secretario de la organización, en diálogo con la diaria. El inmueble, perteneciente a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), fue cedido en comodato por un plazo de diez años. Ahora, el objetivo es poner en marcha las obras para transformar esa estructura en un centro cultural dedicado a las artes escénicas.

La organización ya cuenta con un respaldo económico para comenzar. En diciembre del año pasado obtuvo un fondo de infraestructura de 900.000 pesos, destinado a impulsar la construcción del espacio. Sin embargo, ese aporte no cubre la totalidad de los costos, por lo que el colectivo deberá afrontar con recursos propios la mano de obra y otros gastos necesarios para concretar el proyecto. “Todo lo que tiene que ver con la mano de obra lo tenemos que poner nosotros”, explicó Merlo. Por ese motivo, el lanzamiento del centro está acompañado por una campaña de socios que pretende involucrar a la comunidad y convertir el respaldo cultural en una contribución concreta.

Para financiar las obras, el teatro propone distintas modalidades de colaboración, permitiendo que cualquier persona interesada pueda sumarse según sus posibilidades. La cuota mensual es de 200 pesos, pero también se puede realizar un aporte semestral de 900 o abonar 1.000 pesos por todo el año. Esta última modalidad incluye un descuento respecto del pago mes a mes.

Merlo detalló que los ingresos se administran mediante una cuenta bancaria y que la organización contrató un servicio de asesoramiento contable para llevar el registro de los aportes. Las contribuciones se realizan por transferencia, sin solicitudes de dinero puerta a puerta. Quienes quieran colaborar pueden seguir las redes sociales del Centro Cultural Omar Ostuni (@centroculturalomarostuni), donde se brinda información sobre la campaña y las formas de asociarse.

La creación de una sede propia también permitirá dar continuidad a una de las principales señas de identidad del Teatro Itinerante Paysandú: el compromiso con la dramaturgia nacional. Según destacó Merlo, el 98 % de las producciones realizadas desde 2010 corresponden a autores uruguayos. La apuesta por los dramaturgos y las dramaturgas del país ha sido una orientación central del colectivo y seguirá ocupando un lugar destacado en su trabajo.

Una casa para crear, aprender y encontrarse

La decisión de que el centro lleve el nombre de Omar Ostuni no es casual. Se trata de una figura estrechamente vinculada con la historia cultural de Paysandú, con una trayectoria que abarcó la dramaturgia, la docencia, la actuación y la promoción de la lectura. Ostuni fue docente de Filosofía, reconocido librero de la librería Macondo y un referente del teatro local. En 1995 obtuvo un premio Florencio por su interpretación del personaje de Yepeto. También fue cofundador y guía del Teatro Itinerante Paysandú, al que acompañó desde sus comienzos.

“Nuestro mejor homenaje para Omar es que el centro cultural lleve su nombre”, expresó Merlo. En tanto, la sala llevará el nombre de Diva Merello, compañera de Ostuni.

El futuro Centro Cultural Omar Ostuni estará ubicado en Uruguay 1826, entre Joaquín Suárez y Felipe Argentó, dos casas después de la policlínica San Antonio. Además de albergar las actividades del colectivo, el proyecto contempla la creación de una biblioteca especializada en artes escénicas.

En esa línea, Merlo destacó la participación de un equipo que reúne distintas capacidades y conocimientos. La arquitecta Andrea Ostuni está a cargo del diseño y la dirección técnica de la infraestructura, mientras que la bibliotecóloga Carmen Pintos, quien durante muchos años se desempeñó como directora de la biblioteca municipal, participa en la proyección de la biblioteca.

Alrededor de 20 personas integran el equipo que ha trabajado de manera conjunta desde 2020, cuando comenzaron las gestiones para obtener la personería jurídica, concretada en 2021. Ahora, el desafío es llevar ese esfuerzo a una nueva etapa: convertir el proyecto en una realidad y garantizar que el centro pueda sostenerse en el tiempo.