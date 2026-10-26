En Paysandú la Fiscalía de tercer turno y la Policía buscan esclarecer homicidio de un hombre en barrio Purificación III

El fiscal Carlos Mota dijo que tomarán la “definición de formalizar a la persona que atacó y produjo la muerte”

En la madrugada del domingo 25 de octubre, la Policía tomó conocimiento de un incidente en el barrio Purificación III, donde un hombre de 58 años resultó herido por un disparo de arma de fuego. De inmediato se dispuso la intervención de efectivos policiales, quienes procedieron al traslado del hombre a un centro asistencial, donde posteriormente se constató su fallecimiento.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, conjuntamente con otras unidades policiales, realizando las actuaciones correspondients a efectos de establecer las circunstancias en que se produjo el hecho, informó la Policía. El occiso tenía varios hijos, el más pequeño de unos 5 años. Familiares directos manifestaron que no saben qué pasó; “estamos en shock”, dijeron.

Según pudo saber la diaria, el consumo de alcohol habría sido determinante. Desde Fiscalía se informó que hay un hombre de 54 años, que no tendría antecedentes, que está detenido. Desde Fiscalía, a cargo del doctor Carlos Mota, se informó que “se está trabajando” en el caso. La Fiscalía abordaba, el domingo, otros casos.

“Probablemente mañana tomaremos una definición de formalizar a la persona que atacó y produjo la muerte. Ahora estamos juntando la información que viene recabando la Policía”, señaló Mota. “Hay una persona sospechosa, identificada y detenida”; en el lugar y afuera “había vino”. la diaria pudo saber que el detenido no tendría antecedentes ni enemistad con el occiso. La Policía busca testigos.

“Estamos en schock”

La mencionada Fiscalía reúne pruebas y continúa con la investigación, por lo que se aguarda que en las próximas horas surjan novedades en torno al asesinato de un hombre que ha conmocionado a ese populoso barrio de la capital departamental. Este mismo mes se registró un intento de femicidio cuando una mujer de 29 años fue herida de bala por su pareja de 43 años, que fue detenido y formalizado. En julio, dos hombres que robaron y mataron a otro de 70 años fueron condenados a 15 años de prisión. Unos meses atrás, en marzo, se registraron sendos homicidios en la vía pública con detenidos y procesados.

En el departamento de Paysandú, según datos del Plan Nacional de Seguridad Pública, la tasa de homicidio se ubica en cinco cada 100.000 habitantes, contra el 15,8 de Montevideo, 11,9 de Rivera, 8,9 de Maldonado y 2,8 de Soriano, la más baja de todo el país.