Visita del papa a Paysandú: esperan 50.000 personas

En Paysandú la misa central se celebrará en el parque ParÍs Londres desde las 10.00 y las entradas –gratuitas– estarán disponibles desde este jueves a través de la web.

En conferencia de prensa, el párroco Miguel Suárez, monseñor Arturo Fajardo y el intendente Nicolás Javier Olivera brindaron información sobre el arribo del papa a la ciudad y forma de ingreso a la misa. “El centro será la misa en el parque París Londres”, confirmó Suárez.

El papa llegará a las 9.10 al aeropuerto internacional de Paysandú y a las 10.00 será la misa. Las entradas son individuales y se consiguen previa inscripción en la página web.

Suárez, párroco de la basílica, dijo que “queremos compartir con ustedes algunos de los avances en relación con la visita apostólica a Paysandú del papa León XIV”. Monseñor Arturo Fajardo, que recientemente estuvo con el papa, dijo que “se confirma la visita del papa. Esta tiene un plus, pues hace ocho días que fue operado de un pulmón y nos ha dicho que está en condiciones de hacer esta visita, y darle alegría a este litoral uruguayo, a esta ciudad heroica. Viene en visita de Estado, pero para nosotros es una confirmación en la fe. El sucesor del apóstol Pedro viene a animar la fe y este camino”.

Monseñor agregó que “este pontífice es hacedor de puentes. Hacer puentes con la sociedad, entre los uruguayos… Y puede ayudarnos a crecer en comunión unos con otros”. Al retomar la palabra, Suárez señaló que el centro será la misa en el parque París Londres, “que todos estamos visitando estos días y se está poniendo muy lindo para una gran celebración. Fiesta de la esperanza, de la alegría, de la Iglesia del Uruguay”.

“El papa estará llegando al aeropuerto a las 9.10 con todo el séquito; 09.30 estará en el parque, recorriendo. Se ha buscado que tenga un acercamiento a todos los que estén [allí] y pueda tener una linda visibilidad entre nosotros. Sobre las 10.00 será la santa misa donde compartiremos la celebración con la imagen y la figura de monseñor Jacinto Vera, que fue beatificado y queremos que pronto sea santo”. Sin entradas, que serán gratuitas, no será posible presenciar la misa.

Milagros Otegui informó que “a partir de mañana, 23 de octubre, a las 11.00, será la apertura para la gente que quiera participar de la misa. Se abrirá la inscripción para la misa en Paysandú y la vigilia en Montevideo. Se hará a través de la página papaleonuruguay.uy, donde estarán las tres opciones: Montevideo, Paysandú y Florida. Al seleccionar Paysandú, el sitio los va guiando para obtener las entradas, que serán gratuitas”.

De todas maneras, “estamos colaborando todos los fieles. Hay una rifa en la misma página y [también se encuentran] las formas de colaborar. Más adelante habrá información sobre horarios, logística, para entre todos cuidar a Paysandú. Para que la fiesta sea nacional. La intendencia y la Policía han colaborado muchísimo”. Teniendo un celular, cualquiera puede sacar su entrada y “si alguien precisa asistencia aquí en la basílica habrá una mesa de ayuda”, especificó Otegui.

Consultada sobre cupos, manifestó que “las entradas son individuales. Al inscribirse llegará un pdf con QR para poder ordenar. Los menores de 3 años no se registran y dentro de la página hay un apartado ‘accesibilidad’ para la gente que precise asistencia y tenga movilidad reducida. El acceso al parque va a ser por la calle Montecaseros”. Aún no está definido hasta cuándo se puede efectivizar la inscripción. Otegui señaló “que nos estamos preparando para recibir 50.000 personas. Ojalá seamos muchos más” concluyó.

Olivera: “la organización es ardua”

El intendente Nicolás Olivera expresó “que se viene trabajando en forma muy coordinada con todos los actores, en un evento que es único para el Uruguay. Es la visita más trascendente que tendrá Paysandú. La organización es ardua, con mucha gente trabajando hace mucho tiempo; la ciudad se viene preparando. El Estado no abraza la religión, pero no miramos para otro lado de lo que supone una gran alegría”. Hace ocho días el papa “tuvo que someterse a una intervención quirúrgica donde le sacaron un pulmón y eso no melló el tesón, esfuerzo y sacrificio para acompañarnos el 6, 7 y 8 en Uruguay; el 7 en Paysandú. Para nosotros, eso vale muchísimo”.