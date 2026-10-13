En Paysandú un centenar de personas se concentró el jueves bajó la consigna “Palestina libre o barbarie”

La proclama denunció que “al día de hoy existe un total de 9.350 prisioneros políticos palestinos en cárceles israelíes”, de los cuales 3.176 son “detenciones administrativas”.

Más de 100 personas se movilizaron en la plaza Constitución de Paysandú en contra del genocidio que lleva adelante Israel. Allí se leyó la misma proclama que en el resto del país: “La barbarie en Palestina cuenta con el apoyo explícito y consciente de Estados Unidos, así como con el de la Unión Europea, a excepción de un puñado de estados”.

Leonardo Belassi, miembro de la organización convocante, manifestó que la movilización se realizó en 13 ciudades “y no podíamos estar ausentes. El tiempo no colaboró mucho, pese a que nos dejó hacer la actividad con la intervención de un grupo artístico”.

Sobre la participación ciudadana dijo que “Montevideo tiene una realidad diferente a la nuestra. El año pasado, con 200 personas, hicimos una marcha. Al interior le cuesta más poner el cuerpo y salir a la calle y movilizarse. Esto no significa que no haya gente que cada vez más abra los ojos y vea que hay un genocidio. Tenemos una información sesgada desde los medios hegemónicos”.

“Viste militantes del sector del gobierno con una posición diferente a lo que es el gobierno en sí. En esto incide la política partidaria”, remató.

Belassi explicó que la concentración fue en rechazo de la profundización de la ofensiva militar israelí, que por décadas destruye lo cultural, los recursos hídricos y se apropia de los bienes naturales. Hay “más de 20.000 niños y niñas asesinadas, más de 15.000 presos en una situación de hacinamiento y degradación humana y 80.000 personas masacradas por el ejército sionista”, manifestó.

Movilización por Palestina en Paysandú, el 8 de octubre Foto: Santiago Fleitas

La proclama

Se mencionó que varios estados “son corresponsables del genocidio, la limpieza étnica y la violación de los derechos humanos. Pero la barbarie imperialista y colonial no se circunscribe únicamente a Palestina: se expande por tierras americanas, con la intervención en elecciones, el robo de recursos, en Venezuela y en Cuba con el bloqueo –ahora agravado– de varias décadas. También alcanza, además, a las infancias de otros lugares, como las 150 niñas masacradas dentro de su escuela en Irán”.

“Somos millones gritando bien fuerte, somos cristianos, musulmanes, judíos o ateos, sin importar credo o religión, todos juntos y unidos para defender los valores más esenciales del humanismo frente a la barbarie”.

La proclama denunció que “al día de hoy existe un total de 9.350 prisioneros políticos palestinos en cárceles israelíes, de los cuales 3.176 son ʻdetenciones administrativasʼ (realizadas sin cargos), 350 niños y niñas y 90 mujeres, de acuerdo con la organización palestina Addameer. El gobierno de Israel ha prohibido desde octubre de 2023 las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja a las cárceles donde se hacinan los prisioneros palestinos, sometidos a torturas, violaciones y vejaciones sin límites”.

Movilización por Palestina en Paysandú, el 8 de octubre Foto: Santiago Fleitas

“A nuestro gobierno, al presidente, le exhortamos que se ponga del lado de los oprimidos y no de los opresores” y actúe en consecuencia suspendiendo “todos los vínculos comerciales y de cooperación; nada con el gobierno criminal hasta que cumpla con el derecho internacional y humanitario”.