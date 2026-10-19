La menor que estaba desaparecida fue ubicada en Buenos Aires en buenas condiciones; un hombre de 37 años está detenido

Este lunes a las 13.00, en el Ministerio del Interior, las autoridades policiales brindarán una conferencia de prensa.

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Desde Uruguay y Argentina se desplegaron sendas alertas: Amber y Sofía. La colaboración entre policías fue decisiva. Junto a ella se detuvo a un hombre de 37 años que conducía un vehículo. El hombre detenido es de nacionalidad argentina.

El lunes a las 13.00, en el Ministerio del Interior (MI), las autoridades policiales brindarán una conferencia de prensa. El viernes, sobre las 06.30, en las inmediaciones de la calle José Pedro Varela, en Paysandú ciudad, había sido vista por última vez la menor de 15 años de 1,55 metros de altura y de 45 kilos.

El mismo viernes el MI libró una solicitud, aportando datos, para ubicar a “persona ausente” y desplegó la alerta Amber Uruguay.

Desde Relaciones Públicas de la Jefatura de Policía de Paysandú se había informado que “en el marco de la activación de la Alerta Amber Uruguay, en procura de la ubicación inmediata de la menor ausente, el MI ha dispuesto todos los recursos que posee disponible en su búsqueda”.

“Teniendo en cuenta que la última ubicación de la menor se registra en el departamento de Paysandú, limítrofe con Argentina, desde un primer momento se solicitó la colaboración de las fuerzas policiales del vecino país, poniendo a disposición sus Fuerzas Federales, la OCN Interpol Buenos Aires y la Policía Provincial de Entre Rios”.

Al requerir mayor información, desde la Jefatura de Policía de Paysandú se explicitaba que “las comunicaciones oficiales del caso están siendo canalizadas directamente por la Dirección de Comunicación del MI” y que, por “el momento, el jefe de Policía no realizará declaraciones”.

Desde Argentina, “el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas emitió la alerta Sofia en el marco de (la) colaboración solicitada” por la Policía uruguaya.

Sobre la media tarde de este domingo la Jefatura comunicaba, sin aportar mayor información, que “la adolescente fue hallada en la República Argentina en el marco de la cooperación que desde un primer momento realizaron las policías de ambos países”.

Según información preliminar recogida, el hallazgo se produjo en Buenos Aires, donde además fue detenido un hombre de 37 años que conducía el vehículo en el que se encontraba la menor.