Manuel Appratto relató el trabajo y las coordinaciones que se realizan en función de la visita de León XIV

El coordinador de gabinete de la intendencia explicó que la comuna no participa de los costos de la visita del papa; la iglesia cuenta con una productora que se encarga de escenario, audio, luces, vallas e ingresos.

La experiencia que ha desarrollado Paysandú en eventos masivos y la fluida coordinación entre organismos estatales, la iglesia y otros actores facilitan la preparación de la visita de León XIV a la ciudad, explicó a la diaria Manuel Appratto, el coordinador de gabinete de la intendencia, quien participa en todas las instancias vinculadas a la visita papal.

Desde aquella mañana del 5 de agosto en que se confirmó la visita del papa León XIV a Paysandú –con cierta zozobra ante la intervención quirúrgica de las últimas semanas–, autoridades eclesiásticas locales y directores de la intendencia y de otras instituciones coordinaron acciones, aportaron información a los visitantes del Vaticano y relevaron infraestructura, servicios existentes y aspectos de la seguridad.

¿Con quién coordina la intendencia la venida del papa?

Yo estoy por parte de la intendencia como coordinador de la visita del papa, soy el referente, más allá de que tenemos todo el equipo de las direcciones de Obras, de Servicios, de Tránsito, de Turismo, así como la Secretaría General y el intendente [Nicolás] Olivera. La intendencia coordina con las fuerzas vivas y, principalmente, con la Jefatura de Policía, la Dirección de Bomberos, la Prefectura, la Policía Caminera y el propio Batallón del Ejército Leandro Gómez.

Ese es el núcleo duro, pero también están trabajando el Ministerio de Salud Pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado y la Corporación Médica de Paysandú. Hay que ordenar y tener bien informada a la gente de por dónde va a circular el papa; tener cuidado con la gente.

El Vaticano y sus comitivas de avanzadas

La visita a Paysandú daría la pauta de que la ciudad tiene las capacidades para recibir un papa. ¿El Vaticano chequeó las capacidades de la ciudad?

Sí, tal cual. Nosotros tuvimos una primera visita; una visita más bien de avanzada desde el Vaticano para que vieran lo que era la ciudad en donde se desarrollaría un evento de tal magnitud. Nosotros presentamos un informe de lo que hacemos, cuáles son nuestras credenciales en eventos masivos, principalmente la Semana de la Cerveza y el Encuentro con el Patriarca. Tenemos un grupo de trabajo con el que podemos manejar la situación de, por ejemplo, un predio ferial durante nueve días consecutivos –entre las 16.00 y las 0.00–, con un promedio de 25.000 personas, pico de 45.000. Eso te da una gimnasia. Trabajamos con Jefatura, Bomberos, Prefectura, servicios médicos y distintas reparticiones de la intendencia.

En el Encuentro con el Patriarca, en cuatro días durante los cuales marchan jinetes, tenemos en la meseta, entre sábado y domingo, entre 25.000 y 30.000 personas. Se hace en un lugar alejado de la ciudad [a 80 kilómetros] y sale bien.

Además, presentamos un informe sobre las locaciones de la ciudad a través de videos, planos, vuelos de dron. Se fueron muy conformes y nosotros quedamos muy entusiasmados. En la reunión que te mencionaba vinimos con todo el equipo [de la intendencia] y el resto de las instituciones para evacuar cualquier duda.

¿Hubo una segunda visita?

La segunda visita tuvo más que ver con temas de seguridad. Principalmente para ver el parque París Londres, donde el papa dará la misa abierta, así como la basílica, las rutas de acceso y los entornos. Hicieron algunas preguntas puntuales. Como jefe de Estado, León XIV tiene un protocolo de seguridad. Ellos tienen su gendarmería, su propia seguridad. Esto se complementa con las capacidades nacionales. Es una visita de Estado de un jefe religioso.

De la reunión salimos bien parados; no tuvimos mayores solicitudes sobre seguridad. Por ejemplo, pidieron que las separaciones entre vallas, en vez de cuatro fueran de cinco metros. Se llevaron planos, mapas y toda la información que les dimos. Quedamos muy conformes. Con toda esa información volvieron a Roma. Luego, el 5 de agosto, en la intendencia, se confirmó la visita a Uruguay y a Paysandú, que será el 7 de noviembre.

Iglesia dispone de una productora

¿La intendencia tiene algún costo que afrontar?

Nosotros no tenemos intervención en los costos. La iglesia tiene una productora que se encarga del escenario, audio, luces, vallas e ingresos. La intendencia aporta el predio para la misa y lo acondicionamos. En el parque se retiraron cepas, se niveló el terreno, se sembró césped.

Se percibe cierta expectativa comercial y ciudadana por la visita papal. ¿Hay una estimación de cuánta gente puede venir a Paysandú?

Sí. Nosotros estamos chequeando, por ejemplo, la cantidad de excursiones que pueden llegar, estamos pidiendo esa información a Argentina, solicitando información de los peregrinos.

Arduo relevamiento e información sobre el cruce en los tres puentes

¿Se sabe la cantidad de gente que puede venir?

Estamos viendo la cantidad de ómnibus que pueden llegar, después están las llegadas particulares. También sondeamos a través de las propias comunidades religiosas que tienen interés en venir. Nosotros tenemos un número de entre 50.000 y 60.000 personas que pueden venir a participar en el evento en forma global. Queremos que la gente pueda llegar a la ciudad de forma segura, cómoda, que pueda ir al lugar de la misa, pueda salir del lugar y retornar –ya sea en vehículo, a pie o en ómnibus– con tranquilidad.

Estamos en conversaciones con todos los servicios que tiene la ciudad para que estén atentos a que es mucha gente la que va a venir y hay que pensar que, sobre el mediodía de ese sábado, (7 de noviembre), cuando termine la actividad, es muy probable que mucha gente quiera comer.

¿Tránsito tendrá un trabajo sustantivo?

Tenemos la Dirección de Tránsito, la Policía Caminera, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional coordinando. Además, hay coordinaciones con las empresas de ómnibus –acá con Copay– y con clubes deportivos que puedan prestar servicio de estacionamiento. Nosotros vamos a comunicar de a poco para que la gente tenga bien claro hasta dónde puede ir.

¿Cómo se trabajará el cruce en los puentes?

Probablemente desde las cercanías a la ciudad de Colón, Villa Elisa, San José, Concepción del Uruguay, Villaguay y otras localidades vecinas decidan venir, y van a tener que contar con información.

La Comisión Administradora del Río Uruguay y el área de control integrado están difundiendo información para que las personas sepan cuáles son los requisitos con los que tienen que cumplir para cruzar el puente, para que nadie se encuentre con el inconveniente de llegar al paso de frontera y no poder cruzar porque no tiene algún papel o le falta algo.

Hay que recordar que tenemos tres pasos desde Argentina: Concordia-Salto, Colón-Paysandú y Guayaguaychú-Fray Bentos.