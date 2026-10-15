Unas 80 personas de Paysandú participarán en el Congreso del Frente Amplio

Los referentes del comité Liber Seregni analizaron los ejes del encuentro, las tensiones entre la militancia y el gobierno, las desigualdades territoriales y los desafíos de la fuerza política ante el escenario internacional.

Los dirigentes Carlos Damico y Jorge Medina expresaron que el Frente Amplio (FA) debate su estrategia con la mirada puesta en el interior y el rumbo del gobierno. El fin de semana se vivirá una instancia que recoge mucha discusión en los comités de base. Los referentes del comité Liber Seregni de Paysandú analizaron los principales ejes del encuentro, las tensiones entre la militancia y el gobierno, las desigualdades territoriales y los desafíos de la fuerza política ante el escenario internacional.

El Congreso del FA representa una instancia clave para definir la orientación política y estratégica de la fuerza de izquierda para los próximos años. Con ese horizonte, Carlos Damico y Jorge Negro Medina, integrantes del comité Liber Seregni de Paysandú, destacaron la importancia de la discusión interna y la participación de la militancia en la elaboración de los documentos que serán considerados durante el encuentro.

Según dijeron a la diaria, se prevé que entre 70 y 80 personas del departamento viajen para participar en el Congreso, luego de un proceso de trabajo que lleva más de un mes en los comités de base. La preparación incluyó el análisis de los cuatro grandes ejes planteados para la discusión, con el objetivo de trasladar las conclusiones de cada ámbito territorial a las instancias nacionales.

Los dirigentes subrayaron que el Congreso constituye la máxima instancia de dirección del FA y una expresión de su democracia interna. En ese sentido, sostuvo que, aunque ese proceso no siempre tenga visibilidad pública, cientos de comités se reúnen semanalmente en todo el país para debatir la realidad local y nacional, construir posiciones y llevarlas a las mesas políticas y a los distintos ámbitos institucionales.

Los documentos que llegarán al Congreso, explicó, son el resultado de un proceso de síntesis de esas discusiones y buscan establecer una orientación estratégica para el ciclo que se abre, que incluirá nuevas instancias orgánicas y elecciones internas de la fuerza política.

Cuatro ejes para definir el rumbo

Los entrevistados identificaron cuatro grandes temas que estructuran la discusión: la coyuntura internacional, el balance del congreso anterior, la estrategia política y programática para el nuevo ciclo y el vínculo entre el gobierno y la fuerza política.

Sobre el escenario internacional, Damico advirtió que los acontecimientos globales tienen consecuencias concretas para Uruguay. Mencionó, entre otros aspectos, las políticas comerciales de Estados Unidos y la imposición de aranceles, que –a su entender– pueden afectar las condiciones de intercambio y las posibilidades de desarrollar determinados negocios.

También manifestó preocupación por el avance de expresiones que definió como fascistas, tanto en América Latina como en otras regiones. Frente a ese panorama, consideró importante que el FA reafirme sus definiciones ideológicas y consolide sus alineamientos políticos.

El segundo eje retoma el balance del congreso anterior, realizado en el marco de los 50 años de la fuerza política y de las reflexiones posteriores a la derrota electoral de 2019. Los otros dos puntos se concentran en la estrategia programática para el nuevo período y en la relación entre el gobierno y la organización política.

De acuerdo con Damico, el trabajo en comisiones permitirá reunir las distintas miradas del país, alcanzar acuerdos y elaborar conclusiones que serán presentadas y sometidas a votación en el plenario del Congreso.

Medina sentenció que más allá de las discrepancias que tenemos, que incluso son públicas, “sabemos que este es el mejor camino a seguir, el único modelo a seguir de país es el del Frente Amplio”. Ambos dirigentes manifestaron su beneplácito por la baja de la pobreza, que, según estadísticas oficiales, fue del 3%.