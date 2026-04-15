El acto de inauguración del nuevo tomógrafo contó con la presencia de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y el director de la Administración de los Servicios de Salud el Estado (ASSE), Álvaro Danza. Hasta ahora las tomografías se realizaban en el prestador privado Comepa.

Para el director del Hospital Escuela del Litoral (HEL), Sergio Venturino, “el tomógrafo representa la equidad porque acerca diagnósticos de alta complejidad, evitando traslados y reduciendo incertidumbres”.

El HEL tiene 84 camas de cuidados moderados, diez de salud mental, 30 de pediatría y ocho de CTI. Realiza 90 egresos cada 1.000 afiliados por año, recibe 5.174 consultas en emergencia por año y efectúa 15,6 intervenciones quirúrgicas urgentes por año.

“Mejorar la calidad de la atención”

Sobre el fondo de una pantalla se exhibieron artículos de prensa alusivos al acto, al tiempo que Venturino hacía uso de la palabra. Tras agradecer a las autoridades presentes, entre ellas, el intendente Nicolás Olivera, el director reseñó el proceso que culminó con la instalación del tomógrafo. “Nuestro primer tomógrafo no es solamente la llegada de la tecnología, es la posibilidad concreta de mejorar la calidad de la atención, acortar tiempos, tomar decisiones más rápidas y seguras para nuestros usuarios” remarcó. “Detrás de cada estudio, de cada imagen, hay una persona, hay una familia, una historia, y es allí donde este avance cobra su verdadero sentido”.

“Este tomógrafo –recordó Venturino– representa la equidad porque acerca diagnósticos de alta complejidad, evitando traslados y reduciendo incertidumbres”. Además, es futuro ya que “somos un hospital formador de recursos humanos”.

Danza: el tomógrafo viene a resolver un conjunto de patologías traumáticas, cerebrovasculares y oncológicas

Danza dijo que “la inauguración no es un hecho aislado; fue planificado por esta administración. Es el sexto tomógrafo que inauguramos, el año pasamos inauguramos cinco; justo es decirlo, venían planificados de la gestión anterior. Este es 100% de la administración actual”.

Cuando en mayo asumieron las autoridades del hospital, les dijeron a los sanduceros que “había varias cosas para hacer. Una era el tomógrafo, otra era arreglar las humedades en la emergencia, impermeabilizando 400 metros cuadrados de techo para que no haya que poner baldes e instalar el ascensor en pediatría, que espera desde hace unos cuantos años”.

El tomógrafo “viene a resolver un conjunto de patologías traumáticas, cerebrovasculares, oncológicas. Es absolutamente imprescindible en 2026 en un centro de tercer nivel como es el HEL”. Además “lo que se va a hacer en ASSE no se va a contratar afuera, ni contratar traslados de pacientes”. El presidente de ASSE expresó que se prevé “realizar 20 tomografías por día” en un centro que atiende 66.000 usuarios, incluyendo la vecina ciudad de Young.

En el final de su intervención informó de los diversos planes de ASSE y aseguró que “cada departamento contará con un tomógrafo. Los dos próximos a instalarse estarán en Las Piedras y Rocha, además del resonador magnético en Fray Bentos. Hoy, al inaugurar este tomógrafo, no solo encendemos una máquina de última generación de diagnóstico; encendemos la esperanza”.

Lustemberg: se transferían entre 200 y 300.000 dólares a Comepa

La ministra de Salud Pública, que cerró la actividad en el patio del hospital, trasladó “un reconocimiento del presidente a las autoridades del hospital”. “A mí me resultaba inconcebible” que, con la población que tiene, Paysandú careciera de un tomógrafo. “No son un equipamiento de alta complejidad, hoy forman parte de una batería para llegar a un diagnóstico imagenológico”. Hasta ahora, las tomografías se hacían “comprando servicios a Comepa. Hoy se estaban transfiriendo entre 200 y 300.000 dólares por año a Comepa. Lo importante para un paciente es tener un tomógrafo en el hospital. La no existencia era llamativa”.

Luego dijo que, mientras esté en funciones, “recorrerá todo el país, tratando de que el sistema integrado de salud funcione de acuerdo a las necesidades de las personas”. “Ninguna persona, esté en el lugar en que esté, en este país, puede tener vulnerado el derecho a la salud”. Lustemberg sostuvo que la comunidad “hace que las cosas se sostengan, independientemente” del gobierno en cuestión. En otro orden, el HEL ya realizó los llamados para el personal que trabajará en el tomógrafo.

Reinauguraron policlínica en Chapicuy

En la tarde, las autoridades se desplazaron hasta Chapicuy para reinaugurar la policlínica, que había sido cerrada durante la gestión anterior.