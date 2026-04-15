Ágora Consultores, empresa dirigida por Ernesto Nieto, realizó una medición en el departamento de Paysandú que muestra algunas continuidades, pero también la acentuación de algunas tendencias observadas en coyunturas anteriores.

Según se desprende del informe, la situación muestra cerca de dos mitades similares con opiniones contrapuestas: una leve mayoría sostiene que Paysandú está avanzando y una mitad un tanto menor considera que está estancado.

Unas semanas antes de las elecciones departamentales y municipales de mayo de 2025, casi un año atrás, más de 49% de los habitantes de Paysandú consideraba que el departamento avanzaba, frente a algo más de 39% que manifestaba que estaba estancado.

Cuando se analizan las respuestas para la pregunta sobre cuál es el principal problema del departamento, también se confirman algunos elementos observados en investigaciones anteriores. Casi la mitad de los sanduceros considera que el principal problema del departamento es el desempleo, una situación similar a la observada en Río Negro. Al tener un problema que ocupa casi la mitad de las menciones, todos los demás aparecen alejados en porcentaje.

En el caso de Paysandú, la inseguridad, la economía en general y los temas vinculados al consumo de drogas aparecen como los problemas que le siguen al desempleo. Temas de estricta jurisdicción del gobierno departamental, como el arreglo de las calles, ocupan algo más del 5% de las menciones.

Olivera tiene aprobación del 53%

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, obtiene una aprobación cercana al 53% de las menciones y desaprobaciones que superan el 12%. Para tres de cada diez sanduceros la aprobación es regular, es decir encuentran aspectos positivos y otros negativos.

En un contexto complejo desde lo laboral y de la economía, como todos los departamentos del litoral, Olivera mantiene elevados niveles de aprobación y ha reducido incluso la desaprobación con relación a la última campaña electoral.

La encuesta se realizó a partir de 327 entrevistas entre el 2 y 9 de abril. Se recogió la información por metodología mixta a residentes del departamento a partir de los 16 años, respetando las cuotas de género y edad proyectadas por el INE para estas zonas y años.