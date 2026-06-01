Diputado Gorosterrazú cree que intendentes apoyarán proyecto para que médicos se radiquen en el interior

En la última sesión del Congreso de Intendentes, celebrado en la ciudad de Salto el viernes, el diputado por Paysandú, Juan Gorosterrazú (FA), acompañando a su colega de bancada Federico Preve, ambos integrantes de la Comisión de Salud, presentó el proyecto de Servicios de Atención Profesional Transitoria, que involucraría, de ser ley, a los médicos que, al recibirse, prestarían servicios, con ciertas condiciones y remuneración, en el interior del país. El servicio mejoraría el acceso a la atención especializada, particularmente en el interior.

Intendentes recibieron bien el proyecto

Gorosterrazú dijo, en dialogo con la diaria, que tuvieron “un intercambio con los intendentes y quedamos en tener algunas próximas instancias y que se puedan expresar con base en el proyecto”. Consultado sobre cuál fue la receptividad de los jefes departamentales, manifestó que “en principio lo recibieron con muy buenos ojos. Los cuatro intendentes del FA apoyan el proyecto”. Se trata de Guillermo Levratto (Río Negro), Francisco Legnani (Canelones), Mario Bergara (Montevideo) y el cirujano Daniel Ximénez (Lavalleja). “El proyecto contaría con el respaldo del presidente del Congreso de intendentes, Nicolás Olivera (Paysandú) y su vecino salteño, el otorrinolaringólogo Carlos Albisu”. Gorosterrazú interpretó que varios intendentes visualizan que el proyecto es apoyable “por un tema de recursos humanos en la salud y para atender el interior profundo”.

La igualdad territorial “debe ser una responsabilidad del sistema político”

Frente al congreso, el representante sanducero, que a su vez es licenciado en Enfermería, destacó que el proyecto busca efectivizar que “la salud es un derecho al igual que la atención sanitaria de las personas. La igualdad territorial en su acceso debe ser una responsabilidad del sistema de salud y del sistema político”. Además, el legislador cree que, “de ser aprobada, la ley implicará un cambio estructural en la formación y en el ejercicio profesional de los nuevos especialistas en Uruguay”. El cambio permitirá que se mejore “el acceso de la población a la atención especializada, fortalecerá el sistema público de salud y facilitará la inserción profesional ordenada de los recién formados”.