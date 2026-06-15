Director de ANV Lereté se comprometió a intervenir en el caso Covioc y destacó a Paysandú como referente en inversión habitacional

El director de la Agencia Nacional de Vivienda visitó Paysandú y mantuvo reuniones con el intendente Nicolás Olivera, cooperativistas, alcaldes y ediles.

El director de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) en representación de la oposición, Alfonso Lereté, cumplió una intensa agenda en Paysandú que incluyó reuniones con el intendente Nicolás Olivera, integrantes de su equipo de Vivienda y Obras, cooperativistas, alcaldes y representantes de la Junta Departamental.

Tras recorrer la cooperativa Covioc, calificó la situación como “durísima” y anunció que elevará un informe al Directorio de la ANV. Además, adelantó que el departamento figura entre los que más inversiones han captado a través de la ley de Vivienda Promovida.

Durante la visita, abordó distintos temas vinculados a políticas habitacionales, procesos de escrituración y la situación de la cooperativa Covioc, cuyo complejo permanece sin ser ocupado debido a graves problemas constructivos. La conferencia de prensa se desarrolló en el Salón Rojo de la Intendencia, donde Olivera destacó la importancia del encuentro y valoró la coordinación institucional en materia de vivienda.

“Tuvimos una instancia provechosa y productiva, hablando de distintos planes de la ANV y de mecanismos que en su momento resultaron efectivos para atender situaciones de vulnerabilidad, como ocurrió con el Plan Avanzar o la compra de vivienda usada”, expresó el jefe comunal.

Uno de los temas centrales fue la situación de Covioc, una cooperativa cuyas viviendas alcanzaron un avance cercano al 98% de construcción, pero cuyos adjudicatarios aún no han podido acceder a ellas debido a defectos constructivos que derivaron en un complejo proceso judicial con denuncias cruzadas.

Tras reunirse con los cooperativistas y recorrer el lugar, Lereté aseguró que la problemática requiere atención urgente.

“Nos plantearon una situación durísima. Son familias que vieron cómo viviendas prácticamente terminadas quedaron afectadas por patologías constructivas que hoy les impiden habitarlas”, señaló.

Aunque aclaró que se trata de una competencia directa del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el director anunció que asumirá un rol activo en el seguimiento del caso. “Les sugerimos que abrieran un expediente en el ministerio y, paralelamente, voy a presentar un informe al Directorio de la ANV para que quede constancia de la situación de la cooperativa y también de la actuación del instituto de asistencia técnica involucrado. Estuvimos en el lugar, escuchamos a las familias y desde este momento asumo públicamente el compromiso de llevar este planteo al Directorio”, afirmó.

Escrituraciones pendientes

Otro de los asuntos abordados durante la visita estuvo relacionado con los conjuntos habitacionales IC 19 e IC 38, que se encuentran en condiciones de culminar sus procesos de escrituración. Lereté recordó que se trata de trámites iniciados hace varios años y que resultan especialmente importantes para los residentes.

“Es un proceso muy engorroso, pero necesario. Hay personas que tienen 65 o 70 años y esperan contar finalmente con el título de propiedad de su vivienda para vivir con tranquilidad y seguridad jurídica”, sostuvo.

Asimismo, destacó un acuerdo alcanzado entre la ANV y la Intendencia en el período anterior para disponer de viviendas destinadas a ser adjudicadas mediante llamados públicos, una herramienta que consideró clave para ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda.

Paysandú, entre los departamentos que más inversión captan

Durante la conferencia, Lereté también adelantó que en los próximos días entregará al intendente un informe detallado sobre las inversiones realizadas en Paysandú al amparo de la ley de vivienda promovida. Según indicó, el departamento se encuentra entre los principales destinos de inversión del país dentro de este régimen.

“Nos comprometimos a acercarle al intendente y a su equipo un informe completo sobre la inversión que ha recibido Paysandú a través de la Ley de Vivienda Promovida. Este departamento, junto con Montevideo, Maldonado y Canelones, está entre los que han captado mayores niveles de inversión”, señaló.

A su juicio, la continuidad de este instrumento resulta fundamental para el desarrollo económico y social.

“Queremos que este régimen se mantenga porque genera empleo, dinamiza la actividad económica y crea oportunidades de desarrollo para los departamentos”, agregó.

En relación con las viviendas desocupadas administradas por la ANV en Paysandú, informó que recientemente se logró recuperar cinco unidades, aunque aclaró que no contaba con datos actualizados sobre el total de inmuebles vacíos existentes en el departamento.

La visita de Lereté formó parte de una gira nacional que ya abarcó doce departamentos y tuvo como objetivo recoger inquietudes locales, fortalecer la coordinación institucional y conocer de primera mano las distintas realidades habitacionales del país. En el caso de Paysandú, el foco estuvo puesto tanto en la necesidad de resolver situaciones críticas como la de Covioc, como en avanzar en procesos de regularización y promover nuevas inversiones vinculadas al acceso a la vivienda.