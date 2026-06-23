Directora del Mides Paysandú dispuso de su propia vivienda para alojar a personas en situación de calle

La decisión de la directora del Mides de ceder una vivienda de su propiedad para alojar personas en situación de calle desató un cruce político por las responsabilidades del Estado y la gestión de la emergencia.

En una reciente comunicación difundida a través de Facebook, la directora departamental del Mides, María Inés Firpo, informó que ha puesto a disposición un inmueble de su propiedad de forma transitoria para enfrentar la falta de cupos de alojamiento para personas en situación de calle en el departamento. La decisión provocó una fuerte reacción política, con críticas desde el Partido Nacional ante la supuesta ausencia de respaldo ministerial.

A través de una carta pública en Facebook el 20 de junio, Firpo explicó que el Mides está realizando un “esfuerzo sin precedentes” para atender el incremento de personas en situación de calle, lo que incluyó la planificación de más de 70 nuevas plazas en Paysandú.

Sin embargo, la jerarca denunció que, a diferencia de 2025, este año “no se contó en Paysandú con un inmueble de la Intendencia (Velódromo Municipal) ni con otro espacio alternativo ofrecido por las autoridades departamentales”. Ante esta carencia y las dificultades para hallar locales adecuados, Firpo decidió utilizar su propia vivienda desde el 9 de mayo de 2026. En su comunicado, aclaró que lo hace “sin percibir por eso ningún tipo de beneficio y haciéndome cargo yo misma de los gastos por servicios”, con el objetivo de cumplir con la directiva nacional de que ninguna persona quede a la intemperie. Firpo subrayó que la disponibilidad de recursos de todos los niveles de gobierno es clave y que no entrará en “debates políticos menores”.

Las declaraciones de la directora no tardaron en generar repercusiones. El edil del Partido Nacional Alejandro Colacce, que en la administración anterior fue jerarca del Mides, rechazó las explicaciones de Firpo, afirmando que su actitud demuestra que el ministro Gonzalo Civila “la dejó totalmente sola en el territorio y sin respaldo” tras la muerte de una persona en situación de calle en un predio privado.

Colacce planteó serias dudas sobre la legalidad de la medida: “Llama la atención bajo qué figura jurídica funciona ese inmueble, si existe un acto administrativo escrito que lo habilite. ¿Quién asume la responsabilidad civil y penal si ocurre un accidente dentro de la vivienda?”.

Asimismo, el edil nacionalista criticó que el Mides “tercerice” su responsabilidad privativa apoyándose en el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y obligando a las intendencias a hacerse cargo de la gestión.

El rol del Sinae y la “alerta roja”

En defensa de la gestión, el edil del Frente Amplio Francisco Gentile calificó las críticas de “chicana política” y recordó que, bajo la normativa del Sinae, el intendente es el responsable principal a través del Cecoed (Centro Coordinador de Emergencias Departamentales) cuando se declara una alerta roja.

Sobre este punto, Firpo había detallado en la red social que la participación del Sinae y los Cecoed responden a un decreto presidencial que dispone un abordaje interinstitucional. Esta modalidad permite, entre otras herramientas, la evacuación obligatoria por parte de la Policía para trasladar a refugios a personas que no accedan voluntariamente, una medida que busca proteger la vida ante condiciones climáticas extremas.

En otro orden, desde hace un tiempo la diaria está en conocimiento de que el Mides está en procura de un nuevo refugio para Paysandú, pero aún no se ha concretado.