Falleció un hombre en situación de calle en Paysandú

Fue encontrado por un trabajador a 50 metros de la vía pública dentro de un predio privado.

Un hombre de 48 años falleció en Paysandú, informó el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en su informe diario en el marco de la alerta roja por frío extremo.

De acuerdo con el organismo, el hombre fue encontrado sin vida en la mañana del miércoles, cuando un trabajador que se disponía a ingresar a un predio privado advirtió la presencia de un cuerpo, a 50 metros de la vía pública. Fue así que llamó a la Policía, que “solicitó la participación de un equipo médico que constató el fallecimiento”.

Según el Sinae, el fallecido había sido abordado por personal policial en repetidas oportunidades durante las primeras semanas de mayo y que en todos los casos se lo derivó a un refugio del Ministerio de Desarrollo Social. También indicaron que fue objeto de “reiterados abordajes por parte de la Policía para su identificación” y que, en la última oportunidad, el 30 de mayo, comunicó a los efectivos policiales que se dirigía hacia su domicilio.

El hombre “contaba con alternativas de alimentación e higiene en el domicilio de familiares y de alojamiento nocturno ocasional en la propiedad de allegados”, de acuerdo con el reporte.