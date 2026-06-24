Inversiones para Paysandú: planta de gas, reactivación portuaria y nuevos proyectos logísticos

El diputado sanducero por el Frente Amplio Juan Gorosterrazú destacó, en diálogo con la diaria, avances concretos en la instalación de una planta de gas comprimido.

Uno de los anuncios más relevantes refiere a la planta de gas comprimido que se proyecta instalar en Paysandú. Según describió el legislador, la iniciativa viene siendo trabajada desde hace varios meses en coordinación con el Ministerio de Industria, Energía y Minería y Ancap, y recientemente fueron presentados ante el Ministerio de Ambiente los trámites correspondientes para su habilitación.

Gorosterrazú informó a la diaria sobre una serie de iniciativas que marcarían una nueva etapa para el desarrollo productivo y logístico del departamento, entre ellas la instalación de una planta de gas comprimido, la recuperación de la actividad del puerto sanducero y proyectos vinculados al transporte multimodal y la industria náutica.

El legislador destacó que el proyecto aprovechará el trazado del gasoducto binacional que conecta Argentina y Uruguay y que atraviesa la ciudad. La propuesta consiste en comprimir el gas y distribuirlo a industrias de Paysandú y la región, fortaleciendo la competitividad del sector productivo. “Es una forma de trabajar que apunta a no generar falsas expectativas, sino comunicar cuando los proyectos tienen avances concretos”, señaló el diputado.

La planta se ubicaría en predios situados al norte de la zona prevista para la relocalización de la planta de HIF. Durante la etapa de construcción demandaría alrededor de 50 trabajadores durante un año, mientras que una vez operativa generaría unos 30 empleos directos especializados.

Además, el funcionamiento del emprendimiento implicaría la circulación permanente de aproximadamente 80 camiones, lo que, según estimaciones manejadas por las autoridades, multiplicaría entre cinco y seis veces el impacto laboral a través de empleos indirectos vinculados a servicios de transporte, alimentación, hospedaje, mantenimiento y logística.

Impulso para el puerto de Paysandú

Otro de los temas abordados por Gorosterrazú fue la reciente reunión de la Coordinadora Portuaria realizada en Paysandú el pasado lunes, ámbito que volvió a funcionar tras varios años de inactividad y que reunió a organismos públicos, instituciones sociales y actores vinculados al desarrollo regional.

En ese marco se analizaron medidas orientadas a recuperar el movimiento del puerto local, que pasó de operar entre 200.000 y 230.000 toneladas anuales durante anteriores períodos de gobierno a movilizar apenas 18.000 toneladas en 2024.

Entre las iniciativas anunciadas figura la incorporación a la próxima Rendición de Cuentas de un artículo que permitirá transferir silos actualmente pertenecientes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a la Administración Nacional de Puertos (ANP). Esta medida busca fortalecer la capacidad de acopio de granos en terminales estratégicas como Paysandú, Fray Bentos y Nueva Palmira.

Gorosterrazú también destacó un proyecto orientado a complementar la actividad productiva del puerto con el desarrollo turístico y náutico. La propuesta contempla la creación de puertos deportivos asociados a los puertos comerciales de Paysandú y Fray Bentos, aprovechando la infraestructura existente. En particular, resaltó las capacidades de la grúa portuaria de Paysandú, que puede operar embarcaciones de hasta 45 toneladas, superando ampliamente las posibilidades actuales de otras instalaciones náuticas de la zona.

La iniciativa permitiría desarrollar actividades de astillero, mantenimiento y reparación de embarcaciones, generando nuevas oportunidades laborales y posicionando a Paysandú como punto de referencia para embarcaciones deportivas provenientes tanto de Uruguay como de Argentina.

Asimismo, se analiza la recuperación y utilización de la actual plaza de contenedores, hoy subutilizada, para fortalecer los servicios logísticos asociados al puerto.

Visión regional y transporte multimodal

El representante sanducero informó que la ANP trabaja en una consultoría para elaborar un plan maestro portuario para toda la región comprendida entre Salto y Colonia. El estudio analizará cargas potenciales, servicios logísticos y oportunidades de integración con Argentina, Paraguay y el sur de Brasil.

Paralelamente, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas desarrolla un plan maestro ferroviario que apunta a conectar el litoral con la vía central y el puerto de Montevideo, promoviendo un sistema de transporte multimodal que combine hidrovía, ferrocarril y transporte terrestre.

Para Gorosterrazú, este enfoque permitirá aprovechar mejor las capacidades de los puertos del litoral, descongestionar Montevideo y generar nuevas oportunidades de inversión y empleo para Paysandú y toda la región.