Repercusiones locales a la exoneración del IVA a los materiales de construcción de las cooperativas

La semana pasada en el Ministerio de Economía y Finanzas, el ministro de Economía, Gabriel Oddone; el subsecretario de dicha cartera, Martín Valcorba; la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, a quien acompañaba el director nacional de Vivienda, Milton Machado, y las integrantes del Directorio de Inacoop Flavia Carretto y Marisol Fuentes recibieron a dirigentes de las distintas federaciones del hábitat.

Por los convocados asistieron Ernesto Kreimerman, Daniel Logaldo y Alexandra Techera de Federación de Cooperativas de Vivienda por Ahorro y Préstamo (Fecovi), Enrique Cal y Julio Balmelli de Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), Eduardo Tropiano representando a Federación de Cooperativas de Viviendas Sindicales (Fecovisi) y Sergio Requel de Cooperativas de Vivienda de Propietarios (Covipro).

La medida contempla un histórico reclamo de las federaciones que tuvo en la reestructura de deudas, subsidio a la cuota y tasa de interés del 2% en los préstamos, parte de los hitos de los últimos años.

Igual que el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir) y la Vivienda Promovida

El equipo de gobierno encabezado por dos ministros comunicó a los interlocutores que este martes 30 el gobierno enviará al Parlamento la Rendición de Cuentas (RC), y en la esta incluyó la exoneración del IVA a los materiales de construcción que usan los proyectos cooperativos. Fue un largo planteo de las gremiales.

Mevir cuenta con esta exoneración que incide en los costos de los proyectos. Desde el 30 de junio, cada cámara tiene 45 días para estudiarla y, eventualmente, la RC puede pasar por la Asamblea General.

El diputado Fermín Farinha dijo a la diaria que “no vi la Rendición de Cuentas, pero mi postura fue apoyar en su momento el 2% a la tasa de interés de los préstamos asignados a las cooperativas y que las cooperativas de vivienda puedan acceder a los materiales en las mismas condiciones que otros sistemas que poseen exoneración. No vi el artículo, pero mi filosofía es que se sumen mecanismos de promoción y acceso”.

Su colega, Juan Gorosterrrazú, que además es vicepresidente de la Comisión de Vivienda expresó que “realmente es una excelente noticia. Es un mensaje bien importante que esperamos que todos los legisladores acompañen y que podamos aprobar la Rendición de Cuentas en beneficio de la gente”.

“Nos comunicamos [el sábado] con la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro. Ella nos dice que hoy lunes lo van a anunciar y estará entrando el martes el proyecto de RC”.

“Ya las federaciones de cooperativas lo comunicaron. Nos pone muy contentos que se haya tomado esta reivindicación de muchos años”.

La actual presidenta de la Comisión Administradora del Río Uruguay, Cecilia Bottino, dos veces legisladora y otrora presidenta de la Comisión de Vivienda de la cámara baja, comentó que la iniciativa del gobierno significa “reconocer una reivindicación largamente planteada por el movimiento cooperativista de viviendas”. “El fundamento que lo sustenta es totalmente compartible, equiparar los beneficios que tienen las empresas constructoras privadas que ya gozan de la exoneración del IVA por la ley de Vivienda Promovida, con las cooperativas de viviendas que no tienen tal beneficio”.

“Es reconocer además el derecho social a la vivienda, de rango constitucional, ya que esta exoneración permitirá que muchas más familias que acceden a la misma por el sistema cooperativo, puedan tener una cuota más baja y accesible, no teniendo que recurrir a subsidios que en muchos casos son imprescindibles para poder pagar mensualmente”.

“Es nuevamente un gobierno frenteamplista que escucha al movimiento social, en este caso de cooperativas de viviendas y avanza en reconocer y plasmar sus justos reclamos”.

El diputado del Partido Colorado y exsubsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Walter Verri, expresó estar de acuerdo con el proyecto.

Alicia Cáceres, dirigente nacional de Fecovi dijo a título personal “que es muy positivo que el gobierno haya realizado el planteo de la exoneración del IVA. Es una reivindicación que viene de mucho tiempo atrás. Va a permitir abaratar costos y la cuota resultante”.

“Lo otro a valorar es que cuando las federaciones se juntan y trabajan en conjunto por sus reivindicaciones las cosas se logran. Diría que eso es fundamental. Destacaría esto por sobre todas las cosas”.

“Tenemos una segunda etapa que es hablar con los parlamentarios para lograr los votos. Es un trabajito que nos queda”, concluyó.

Dirigentes locales de Fucvam, no obstante expresar su conformidad, prefirieron esperar los pronunciamientos de su Dirección Nacional. El movimiento cooperativo celebra la iniciativa del gobierno nacional.